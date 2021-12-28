Life
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🍾 Підсумки року 2021 ▶ Новорічний плейлист 👩 "Воєннік" для жінок 🚷 Справа Порошенка

Відпустка на Новий рік

Гід по подарункам

Підсумки року

Шоу "Маска"-2

Новий рік 2022

Ціна - космос!
СЬОГОДНІ Life No Stress

Не знайдете в Google: ТОП-5 авторських коктейлів для Нового року (рецепти)

Актуально
Ліліана Григорак Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні
28 грудня, 10:03
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Класичний коктейль ​​Pornstar Martini у новорічній варіації та інші оригінальні рецепти, які захочете приготувати вдома
/ Фото: Інфографіка Life Сьогодні

До Нового року-2022 лічені дні. Ми поспілкувалися з керівником київського бару PR Bar Олександром Сагань, який має 10-річний досвід приготування коктейлів. Він розповів "Сьогодні" про найкращі алкогольні поєднання для новорічної вечірки. Додайте їх в меню на Новий рік.

Реклама

Це не класичні рецепти, а авторські. Їх ви не знайдете в Google. Олександр з командою бару придумав їх, черпаючи натхнення у новорічних фільмах, пряному глінтвейні та святковій аурі. Коктейлі після першого ковтка "телепортують" в атмосферу свята. Здивуйте ними своїх гостей! Але спершу дізнайтеся, як правильно формувати коктейльне меню.

4 правила для формування меню напоїв на Новий рік

Обирайте коктейлі на основі алкогольних напоїв, які любите ви та гості вечора. Важливо, щоб напої доповнювали десятки рецептур, а не лише одну. Для наших ТОП-5 коктейлів потрібні джин, горілка, ігристе, віскі та ром з яких можна приготувати будь-що.

Оминайте рецепти, де потрібен інвентар професійного бармена. Щоб зробити коктейлі з нашої добірки, знадобляться лише шейкер, ситце, ложка та келих для змішування напоїв.

Реклама

Не обирайте складні рецепти коктейлів, які готуються довго. Олександр Сагань та команда бару подбали, щоб ви витратили мінімум часу. Для приготування одного з коктейлів нашої добірки знадобиться від 5 до 10 хв.

Заморозьте багато льоду, бо без нього жоден коктейль не буде смачним. Він охолоджує напій та робить його освіжаючим. Скористайтеся силіконовими формами для заморозки льоду та зробіть його якомога більше.

Про головні правила, які допоможуть на день стати домашнім барменом ви дізналися. Тепер гайда готувати коктейлі!

Реклама

1 – NY gin&tonic з ягідними нотами

Після побаченої назви подумали, що це типовий джин з тоніком? Ні. Але їх об’єднує просте приготування. Коктейль має цікавий смак завдяки ноткам ягід, бо в його основі малиновий джин. Напій освіжає та має мінімальну терпкість, адже в рецептурі гранатовий тонік. Після першого ковтка хочеться повторити, аби знову відчути малинову насолоду та несподіваний "гранатовий характер".

Інгредієнти:

  • 50 мл малинового джину.
  • 150 мл гранатового тоніка.
  • Кілька кілець лимону та гранатових зерен.
  • Листя свіжої м’яти.
  • Лід.

Спосіб приготування:

  • Додати всі інгредієнти у келих з льодом.
  • Перемішати ложкою.
  • Прикрасити свіжою м’ятою.
  • Зробити перший ковток та повторити знову.

2 – Drunk Rudolpf з мандариновим смаком

Пили коктейль Pornstar Martini? Drunk Rudolpf – це його зимова інтерпретація. Бармени PR Bar надихнулися класичною рецептурою, та створили варіант коктейлю для новорічних тусовок. Після першого ковтку ви відчуєте мандаринові нотки, бо в рецептурі горілка зі смаком саме цього фрукта, а не класична, як в Pornstar Martini. І, звісно, пюре з маракуї. Поєднання тропічних смаків коктейлю здивує кожного.

Інгредієнти:

  • 50 мл мандаринової горілки.
  • 25 мл пюре з маракуї.
  • 100 мл сухого ігристого вина.
  • Дрібка ваніліну.
  • Долька мандарину та його цедра для оздоблення.
  • Лід.

Спосіб приготування:

  • Всі інгредієнти струсити в шейкері.
  • Додати лід в бокал, з якого будете пити.
  • Процідити суміш в бокал через сито.
  • Прикрасити напій цедрою та дольками мандарину.
  • Відчути насолоду від смаку коктейлю.

3 – Santa’s Cherry з пряною вишнею

Якщо не любите джин та горілку, бо обожнюєте віскі, то коктейль Santa’s Cherry для вас. В його основі американське віскі, вишневе пюре та лимонний сік. Завдяки фруктам, напій має насичений смак, кислинку та терпкість. На приготування треба витратити 4 хвилини. Рекомендуємо зробити на Новий рік коктейль саме за цим оригінальним рецептом, а не банальне поєднання віскі з колою.

Інгредієнти:

  • 40 мл американського віскі.
  • 10 мл лимонного соку.
  • 20 мл цукрового сиропу.
  • 40 мл вишневого пюре.
  • Лід.

Спосіб приготування:

  • Всі інгредієнти струсити в шейкері.
  • Додати лід в бокал, з якого будете пити.
  • Процідити суміш в бокал за допомогою сита.
  • Прикрасити напій цедрою лимона та вишнями на шпажці.
  • Зробити ковток та дізнатися, який він на смак, цей алкогольний шедевр.

4 – Ginger mood з пряностями

Пряний коктейль Ginger mood на основі джину з ревенем та імбиром сподобається людям, які люблять неспішно пити напої в затишній атмосфері. Нотки імбиру в рецептурі ви відразу впізнаєте, бо він додасть гіркуватості, а терпкий каркаде освіжатиме, тож смак напою буде збалансований. Коктейль приготуйте замість глінтвейну, коли будете дивитися "Сам Вдома" 1 січня.

Інгредієнти:

  • 40 мл джину з ревенем та імбиром.
  • 30 мл сиропу каркаде*.
  • 15 мл лимонного соку.
  • 100 мл безалкогольного тоніка "Імбирний ель".
  • Цукати імбиру для прикраси.
  • Лід.

*Для приготування сиропу каркаде, змішайте 1 літр води, 0,5 кг цукру та 100 г чаю каркаде у каструлі та доведіть до кипіння. Далі суміш варіть на мінімальному вогні 15 хв, опісля процідіть та охолодіть, щоб додати в коктейль. Сиропу вистачить на компанію друзів!

Спосіб приготування:

  • Всі інгредієнти додайте до келиха з льодом та перемішайте ложкою.
  • Прикрасьте імбирними цукатами.
  • Насолоджуйтеся та знайте, ви захочете його повторити.

5 – Fireplace seating, який нагадає запашний чай

Бармени PR Bar придумали коктейль Fireplace seating, надихнувшись затишними посиденьками біля каміна. Повірте, напій доповнить цю атмосферу. Бо в основі коктейлю пряний ром, пюре з обліпихи та апельсиновий сік. Інгредієнти нагадують рецептуру зігріваючих чаїв. На Новий рік рекомендуємо приготувати алкогольний пряний "чай" та випити декілька келихів до 00:00.

Інгредієнти:

  • 50 мл пряного рому.
  • 40 мл пюре з обліпихи*.
  • 40 мл апельсинового соку.
  • 25 мл цукрового сиропу*.
  • Гілочка чебрецю та декілька ягід обліпихи для прикраси.
  • Слайс апельсину для прикраси.
  • Лід.

*Для приготування цукрового сиропу, змішайте в каструлі 1 кг цукру та 750 мл води. Опісля помішуйте рідину, щоб цукор розтопився, охолодіть її та додавайте до напою.

*Для приготування пюре з обліпихи, розморозьте 1 кг фрукта та додайте 400 мл цукрового сиропу. Опісля збийте в блендері суміш, процідіть через сито.

Спосіб приготування:

  • Всі інгредієнти перемішайте в шейкері.
  • Додайте лід в келих з якого будете пити коктейль.
  • Опісля процідіть через сито в келих суміш.
  • Прикрасьте слайсом апельсину, гілочкою чебрецю та обліпиховими ягодами.
  • Спробуйте коктейль та розкажіть іншим про напій для посиденьок біля каміна.

Нещодавно ми розповідали, де святкувати Новий рік-2022 в Україні.

В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Ліліана Григорак
Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Гід beauty-подарунків
Здивуй своїх близьких
Обрати подарунок
Новорічні лайфхаки
Обирай "свідомі" подарунки
Відкрити мішок
Pantone по-українськи
Наші у темі
Wishlist
Що подарувати на Новий рік та Різдво
Знайти класну ідею
Рейтинг
Найкращі актори за версією The New York Times
1
Бенедикт Камбербетч Бенедикт Камбербетч
2
Крістен Стюарт Крістен Стюарт
3
Дензел Вашингтон Дензел Вашингтон
4
Хоакін Фенікс Хоакін Фенікс
5
Тесса Томпсон Тесса Томпсон
Хто ще увійшов до TOP-13
Зворотній відлік
До Нового року залишилось:
Готуємось разом
Під ялинку!
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Just do it
Корисна порада на сьогодні
Найкращі фотозони столиці
Хочу оновити Instgram
Чек-лист грудня
Встигнути все до Нового року
Складаємо список
Be Healthy
Скільки потрібно випити води за добу?
Розрахувати
Кількість рідини:
Новорічний mood ​​​
А ви скучили за олів'є? Наталія Орейро — ТАК!
Лайфхак тижня
Як прикрасити страви до новорічного столу
Хакнути
Здорово
Дізнатися індекс маси свого тіла
Розрахувати
Ваш ІМТ
Home alone
Будинок Кевіна можна орендувати
Скільки коштує житло Маккалістерів
Найдорожчий спецтопік
Шукаєш подарунки на Новий рік
Дорожче VS Дешевше
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
27 грудня - 2 січня
Читати гороскоп

TV News

Covid’19

Головне

Погода

Гороскоп
Life
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти