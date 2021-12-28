Не знайдете в Google: ТОП-5 авторських коктейлів для Нового року (рецепти)

Класичний коктейль ​​Pornstar Martini у новорічній варіації та інші оригінальні рецепти, які захочете приготувати вдома

/ Фото: Інфографіка Life Сьогодні

До Нового року-2022 лічені дні. Ми поспілкувалися з керівником київського бару PR Bar Олександром Сагань, який має 10-річний досвід приготування коктейлів. Він розповів "Сьогодні" про найкращі алкогольні поєднання для новорічної вечірки. Додайте їх в меню на Новий рік.

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Це не класичні рецепти, а авторські. Їх ви не знайдете в Google. Олександр з командою бару придумав їх, черпаючи натхнення у новорічних фільмах, пряному глінтвейні та святковій аурі. Коктейлі після першого ковтка "телепортують" в атмосферу свята. Здивуйте ними своїх гостей! Але спершу дізнайтеся, як правильно формувати коктейльне меню.

4 правила для формування меню напоїв на Новий рік

Обирайте коктейлі на основі алкогольних напоїв, які любите ви та гості вечора. Важливо, щоб напої доповнювали десятки рецептур, а не лише одну. Для наших ТОП-5 коктейлів потрібні джин, горілка, ігристе, віскі та ром з яких можна приготувати будь-що.

Оминайте рецепти, де потрібен інвентар професійного бармена. Щоб зробити коктейлі з нашої добірки, знадобляться лише шейкер, ситце, ложка та келих для змішування напоїв.

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Не обирайте складні рецепти коктейлів, які готуються довго. Олександр Сагань та команда бару подбали, щоб ви витратили мінімум часу. Для приготування одного з коктейлів нашої добірки знадобиться від 5 до 10 хв.

Заморозьте багато льоду, бо без нього жоден коктейль не буде смачним. Він охолоджує напій та робить його освіжаючим. Скористайтеся силіконовими формами для заморозки льоду та зробіть його якомога більше.

Про головні правила, які допоможуть на день стати домашнім барменом ви дізналися. Тепер гайда готувати коктейлі!

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1 – NY gin&tonic з ягідними нотами

Після побаченої назви подумали, що це типовий джин з тоніком? Ні. Але їх об’єднує просте приготування. Коктейль має цікавий смак завдяки ноткам ягід, бо в його основі малиновий джин. Напій освіжає та має мінімальну терпкість, адже в рецептурі гранатовий тонік. Після першого ковтка хочеться повторити, аби знову відчути малинову насолоду та несподіваний "гранатовий характер".

Інгредієнти:

50 мл малинового джину.

150 мл гранатового тоніка.

Кілька кілець лимону та гранатових зерен.

Листя свіжої м’яти.

Лід.

Спосіб приготування:

Додати всі інгредієнти у келих з льодом.

Перемішати ложкою.

Прикрасити свіжою м’ятою.

Зробити перший ковток та повторити знову.

2 – Drunk Rudolpf з мандариновим смаком

Пили коктейль Pornstar Martini? Drunk Rudolpf – це його зимова інтерпретація. Бармени PR Bar надихнулися класичною рецептурою, та створили варіант коктейлю для новорічних тусовок. Після першого ковтку ви відчуєте мандаринові нотки, бо в рецептурі горілка зі смаком саме цього фрукта, а не класична, як в Pornstar Martini. І, звісно, пюре з маракуї. Поєднання тропічних смаків коктейлю здивує кожного.

Інгредієнти:

50 мл мандаринової горілки.

25 мл пюре з маракуї.

100 мл сухого ігристого вина.

Дрібка ваніліну.

Долька мандарину та його цедра для оздоблення.

Лід.

Спосіб приготування:

Всі інгредієнти струсити в шейкері.

Додати лід в бокал, з якого будете пити.

Процідити суміш в бокал через сито.

Прикрасити напій цедрою та дольками мандарину.

Відчути насолоду від смаку коктейлю.

3 – Santa’s Cherry з пряною вишнею

Якщо не любите джин та горілку, бо обожнюєте віскі, то коктейль Santa’s Cherry для вас. В його основі американське віскі, вишневе пюре та лимонний сік. Завдяки фруктам, напій має насичений смак, кислинку та терпкість. На приготування треба витратити 4 хвилини. Рекомендуємо зробити на Новий рік коктейль саме за цим оригінальним рецептом, а не банальне поєднання віскі з колою.

Інгредієнти:

40 мл американського віскі.

10 мл лимонного соку.

20 мл цукрового сиропу.

40 мл вишневого пюре.

Лід.

Спосіб приготування:

Всі інгредієнти струсити в шейкері.

Додати лід в бокал, з якого будете пити.

Процідити суміш в бокал за допомогою сита.

Прикрасити напій цедрою лимона та вишнями на шпажці.

Зробити ковток та дізнатися, який він на смак, цей алкогольний шедевр.

4 – Ginger mood з пряностями

Пряний коктейль Ginger mood на основі джину з ревенем та імбиром сподобається людям, які люблять неспішно пити напої в затишній атмосфері. Нотки імбиру в рецептурі ви відразу впізнаєте, бо він додасть гіркуватості, а терпкий каркаде освіжатиме, тож смак напою буде збалансований. Коктейль приготуйте замість глінтвейну, коли будете дивитися "Сам Вдома" 1 січня.

Інгредієнти:

40 мл джину з ревенем та імбиром.

30 мл сиропу каркаде*.

15 мл лимонного соку.

100 мл безалкогольного тоніка "Імбирний ель".

Цукати імбиру для прикраси.

Лід.

*Для приготування сиропу каркаде, змішайте 1 літр води, 0,5 кг цукру та 100 г чаю каркаде у каструлі та доведіть до кипіння. Далі суміш варіть на мінімальному вогні 15 хв, опісля процідіть та охолодіть, щоб додати в коктейль. Сиропу вистачить на компанію друзів!

Спосіб приготування:

Всі інгредієнти додайте до келиха з льодом та перемішайте ложкою.

Прикрасьте імбирними цукатами.

Насолоджуйтеся та знайте, ви захочете його повторити.

5 – Fireplace seating, який нагадає запашний чай

Бармени PR Bar придумали коктейль Fireplace seating, надихнувшись затишними посиденьками біля каміна. Повірте, напій доповнить цю атмосферу. Бо в основі коктейлю пряний ром, пюре з обліпихи та апельсиновий сік. Інгредієнти нагадують рецептуру зігріваючих чаїв. На Новий рік рекомендуємо приготувати алкогольний пряний "чай" та випити декілька келихів до 00:00.

Інгредієнти:

50 мл пряного рому.

40 мл пюре з обліпихи*.

40 мл апельсинового соку.

25 мл цукрового сиропу*.

Гілочка чебрецю та декілька ягід обліпихи для прикраси.

Слайс апельсину для прикраси.

Лід.

*Для приготування цукрового сиропу, змішайте в каструлі 1 кг цукру та 750 мл води. Опісля помішуйте рідину, щоб цукор розтопився, охолодіть її та додавайте до напою.

*Для приготування пюре з обліпихи, розморозьте 1 кг фрукта та додайте 400 мл цукрового сиропу. Опісля збийте в блендері суміш, процідіть через сито.

Спосіб приготування:

Всі інгредієнти перемішайте в шейкері.

Додайте лід в келих з якого будете пити коктейль.

Опісля процідіть через сито в келих суміш.

Прикрасьте слайсом апельсину, гілочкою чебрецю та обліпиховими ягодами.

Спробуйте коктейль та розкажіть іншим про напій для посиденьок біля каміна.

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