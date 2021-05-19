На Закарпатті розквітла унікальна Долина нарцисів: вражаючі фото

Квіти з'явилися на два тижні пізніше і їх пік розквіту очікують 22 та 23 травня

На Закарпатті рясним цвітом вкрилася унікальна долина нарцисів, де росте гірський вузьколистий вид квітки. Про це повідомляють в новинах "Сьогодні".

Сюжет Кравець Євгенії Відео: Сьогодні

На Закарпатті розквітли унікальні нарциси в долині, яка займає площу 170 гектарів. Це єдине в Україні місце, де росте гірський вузьколистий нарцис. Вони з'явилися на два тижні пізніше, ніж зазвичай, але на вигляд не менш вражаючі.

Локація унікальна для України і одна з найпопулярніших туристичних принад Закарпаття весною. Пік нарцисів очікують 22 та 23 травня, які будуть квітнути зо два тижні.

Нещодавно ми розповіли про квітковий фестиваль Києва, де розквітло 700 тисяч різнобарвних тюльпанів. А також про парки столиці, де можна побачити пахучі сезонні квіти.

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