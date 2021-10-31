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СЬОГОДНІ Life No Stress

Must visit у листопаді: 5 зіркових концертів у Києві

Ліліана Григорак Ліліана Григорак Редакторка проєкту NO STRESS
31 жовтня, 14:30
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Зробіть останній місяць осені незабутнім, відвідавши один із концертів. В афіші розповімо про захід дуету 5'nizza, співачки Аліни Гросу, виконавця Олега Винника та інших зірок
Must visit у листопаді: 5 зіркових концертів у Києві
Must visit у листопаді: 5 зіркових концертів у Києві

Нещодавно ми розповідали, як пройшов останній "Кураж Базар" на ВДНГ.

1 – концерт дуету 5'nizza

Приходьте на концерт гурту Сергія Бабкіна та Андрія Запорожця, якщо не любите масштабні співочі івенти. Бо цінуєте затишну атмосферу та мінімум людей в залі. Концерт 5'nizza відбудеться в Peppers Club, який співаки проведуть у камерному форматі – лише для своїх. Прийшов час почути "Весна", "Солдат" та інші композиції наживо.

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Концерт дуету 5'nizza 3 листопада
Концерт дуету 5'nizza 3 листопада / Фото: скріншот

Коли: 3 листопада о 21:00.

Де: в Peppers Club по вул. Московскій, 8, корпус 7.

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Ціна: від 1690 гривень.

2 – концерт виконавиці MARUV

Як щодо сольника MARUV? Зірка електро та поп-музики влаштує шоу з яскравими луками та сценічними виходами. І виконає хіти, які давно ввійшли в історію. Серед них Drunk Groove, Black Water, Easy to Love, Siren Song, Mon Amour та інші треки.

Концерт виконавиці MARUV 12 та 13 листопада
Концерт виконавиці MARUV 12 та 13 листопада / Фото: instagram.com/maruvofficial

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Коли: 12 та 13 листопада о 20:00.

Де: в музичному холі Bel Etage на вул. Шота Руставелі, 16а.

Ціна: 12 листопада – від 800 гривень, а 13 листопада – від 1300 гривень.

3 – концерт Аліни Гросу

Минулого місяця Аліна Гросу дивувала сольником в рамках туру "Непереможна". У листопаді гості повторно почують відомі хіти, які описують "бджілку". Приходьте, якщо наживо мрієте почути пісні "Вова", "Малинові губи", "Дим" та інші композиції.

Концерт Аліни Гросу 23 листопада
Концерт Аліни Гросу 23 листопада / Фото: instagram.com/alina_grosu

Коли: 23 листопада о 19:30.

Де: в Палаці "Україна", вул. Велика Васильківська, 103.

Ціна: від 240 гривень.

4 – концерт співака Олега Винника

Олег Винник презентує шоу-програму "Божевільна любов" на концерті у Києві. Вовчиці, ви готові? Співак виконає найпопулярніші хіти зі своїх альбомів, які давно стали "вірусними". Не обійдеться без танців та яскравих виходів. Словом, "розірве" сцену, тож можливий солд-аут.

Концерт співака Олега Винника 25 листопада
Концерт співака Олега Винника 25 листопада / Фото: instagram.com/olegg.vynnyk

Коли: 25 листопада о 19:00.

Де: в Палаці "Україна", вул. Велика Васильківська, 103.

Ціна: від 500 гривень.

5 – концерт Арсена Мірзояна

Співак на концерті в Києві відсвяткує 10-річчя своєї сольної кар’єри. Шанувальники йдуть не на класичний концерт, а на день народження до улюбленого артиста. Захід ввійде в історію творчості виконавця.

Це буде справжній концерт, коли кожна нота зіграна чесно, – каже артист.

Концерт Арсена Мірзояна 30 листопада
Концерт Арсена Мірзояна 30 листопада / Фото: instagram.com/arsen_mirzoian

Коли: 30 листопада о 19:30.

Де: в Палаці "Україна", вул. Велика Васильківська, 103.

Ціна: від 350 гривень.

Нещодавно ми розповіли, чим запам’ятався Atlas Weekend-2021 та як пройшов дебютний день фестивалю.

Ліліана Григорак
Ліліана Григорак Редакторка проєкту NO STRESS

Закінчила бакалаврат НПУ ім. М. П. Драгоманова за спеціальністю редактор ЗМІ. Досвід роботи в журналістиці - від 1 року. Працювала у виданнях "Великий Київ" й #Шотам. Автор найдорожчих текстів на сайті "Сьогодні" в прямому сенсі слова. Пише для рубрики "Найдорожче" та NO STRESS.

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