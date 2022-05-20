Must have: один чат-бот, який потрібен кожному переселенцю за кордоном

Як знайти житло, прихисток, роботу та адаптуватися в новій країні, розкажуть в чат-боті Handy Friends

Чат-бот Handy Friends - must have для переселенців / Фото: Getty Images

Українці після вимушеного переїзду за кордон перебувають в стресі. Їх чекає нове життя, де потрібно починати все заново: шукати роботу, вчити мову, оформити дитину в навчальний заклад, а ще банально – не загубитися в мегаполісі в перші дні. Чат-бот Handy Friends в Telegram з найнеобхіднішою інформацією – must have для переселенців, який полегшить процес адаптації.

Цифровий помічник Handy Friends допоможе адаптуватися українцям в 44 країнах світу. Серед переліку: Велика Британія, Австрія, Польща, Румунія, Італія, Чехія, Албанія, Греція, Естонія, Ірландія та інші. Його створила команда Handy.ai, щоб полегшити пошук важливої інформації для біженців та представити її на одній платформі.

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У чат-боті Handy Friends є інформація про житло, транспорт, освіту, пошук роботи, юридичну допомогу, психологічну підтримку, медичні послуги за кордоном.

Знайдете Handy Friends не лише в Telegram, а й у Viber.

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