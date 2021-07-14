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Must have: 7 застосунків, які треба завантажити кожному мандрівнику

Ліліана Григорак Ліліана Григорак Редакторка проєкту NO STRESS
14 липня, 20:30
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Ви дізнаєтеся, як знайти найдешевший готель на ринку, страховку, а також користуватися віртуальною сім-картою для зв’язку та обмінником валют
Must have: 7 застосунків, які треба завантажити кожному мандрівнику
Must have: 7 застосунків, які треба завантажити кожному мандрівнику

Збираєтеся у відпустку? Якщо так, то, окрім валізи з модними купальними костюмами, вам знадобляться 7 застосунків для вдалої подорожі. Ними поділилася тревел-блогерка Маша Сєбова. Чому їх варто зберегти та скористатися? Бо вона відвідала 45 країн і знає, що знадобиться туристу незалежно від того, в Туреччині він чи на Сейшельських островах.

Тревел-блогерка Маша Сєбова
Тревел-блогерка Маша Сєбова / Фото: Instagram: sebova

1 – Xе

Фаворит Маші Сєбової – застосунок Xе. Це онлайн-конвертер валют, який полегшить життя туристу в новій країні. Бо в ньому можна розрахувати суму, яку ви отримаєте, якщо обміняєте в локальному канторі гривні (чи іншу валюту) на валюту країни. Наприклад: якщо зазначите 1 тис. гривень в додатку, то в еквіваленті побачите розрахунок цієї суми в іншій валюті. За бажанням можна водночас контролювати до 20 валют та переглянути зміни курсу за останній період. Застосунок також працює в офлайні, якщо встановити потрібні вам валюти до початку користування.

Конвертування валют у застосунку Xе
Конвертування валют у застосунку Xе / Фото: скриншот

2 – Google Maps

Як би банально не сприймалося, але Google Maps також ввійшов до списку улюблених застосунків тревел-блогерки. Бо це потрібна "штука" для дослідження нових країн. Звісно, якщо ви завантажите карту потрібного регіону в офлайн і зможете юзати її без використання інтернету. Повірте, так ви не загубитеся в новому місті! Бо не потрібно буде шукати безкоштовний Wi-Fi чи місце для купівлі сім-картки, щоб зорієнтуватися на новій місцевості. Спробуйте!

Застосунок Google Maps
Застосунок Google Maps / Фото: скриншот

3 – Hotels Combined

Цей застосунок для тих, хто хоче зекономити на готелі! Бо в Hotels Combined ви промоніторите та порівняєте ціну конкретного житла на різних сайтах. Не поспішайте бронювати готель одразу на Booking, спершу перегляньте ціну цієї пропозиції в згаданому застосунку. З ним ви не прогадаєте, бо бачитимете цінову політику інших сайтів.

Застосунок Hotels Combined
Застосунок Hotels Combined / Фото: скриншот

4 – Airbnb

Не єдиним Booking! Маша Сєбова зауважила, що частіше користується Airbnb, бо там великий вибір апартаментів. І в більшості випадків в них мешкати дешевше, ніж в готелях. Але в деяких місцевостях там представлено мінімально пропозицій. Наприклад, коли блогерка відвідала острів Корфу (Греція), то в Airbnb було розміщено лише три квартири. Довелося юзати Booking!

Застосунок Airbnb
Застосунок Airbnb / Фото: скриншот

В тренді

5 – Airalo

Застосунок Airalo для тих, хто хоче бути на зв’язку з рідними навіть під час перебування в іншій країні. І, ні, купувати пласмасову сім-картку не потрібно! Варто лише завантажити Airalo і ви отримаєте її в віртуальному форматі. Зможете також обрати зручний тариф та поповнювати рахунок онлайн. І все в одному застосунку! Тревел-блогерка додала, що це дешевше, ніж купувати сім-картку на місці. Перевірите? До слова, в Apple Store зазначено, що прайс на онлайнову сімку стартує від 4,5 дол.

Застосунок Airalo
Застосунок Airalo / Фото: apps.apple.com

6 – Hotline finance

Ще один застосунок must have – Hotline finance. Він знадобиться, якщо в подорож необхідна страховка. Достатньо лише ввести дати подорожі та місце призначення, щоб отримати перелік вигідних пропозицій з прайсом від різних компаній. Тревел-блогерка додала, що сама юзала його мінімум 20 разів.

Застосунок Hotline finance
Застосунок Hotline finance / Фото: Facebook: Hotline finance

7 – Trello

Думали, що застосунок Trello лише для планування робочих завдань? Забудьте! Його можна використовувати і для подорожей, як це робить тревел-блогерка. Маша Сєбова каже, що на віртуальній дошці застосунку зручно зазначати локації для відвідин та плани тріпу до деталей. Словом, якщо переглянути випуски її шоу "Все по 30", то одразу стає зрозуміло, що Trello працює!

Застосунок Trello
Застосунок Trello / Фото: скриншот

Вмикайте відео та дізнайтеся відверті зізнання зірок про невдалі відпустки.

Нещодавно ми розповіли, скільки потрібно витратити на бюджетну мальдівську подорож.

Ліліана Григорак
Ліліана Григорак Редакторка проєкту NO STRESS

Закінчила бакалаврат НПУ ім. М. П. Драгоманова за спеціальністю редактор ЗМІ. Досвід роботи в журналістиці - від 1 року. Працювала у виданнях "Великий Київ" й #Шотам. Автор найдорожчих текстів на сайті "Сьогодні" в прямому сенсі слова. Пише для рубрики "Найдорожче" та NO STRESS.

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Я досить рано став батьком. Коли народився Саша, а потім Христина, у мене ще був вітер в голові. Можна сказати, був творчою і навіть легковажною людиною. Зараз відчуваю подвійну відповідальність. Я вже і батько, і дід. Маю трьох онуків. Виходить, мої онуки старше сина

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