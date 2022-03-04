Прокип’ятивши воду, ви не позбавите її від радіоактивних речовин, а їжа, яка стояла на столі є небезпечною для вживання

Чи можна пити воду та їсти продукти, коли сталася радіаційна аварія

4 лютого російські війська влаштували пожежу на Запорізькій АЕС. На щастя, рятувальники потушили його та попередили екологічну світову катастрофу. Сподіваємося, радіаційні аварії оминуть українські землі, але будьмо готові до всього. Ми разом з центром громадського здоров'я МОЗ розкажемо, як правильно вживати воду та їжу під час радіаційної аварії.

Рекомендації для пиття води:

Вживайте воду лише з перевірених джерел. Поки рятувальники чи влада не повідомлять про безпеку води дома – пийте воду в пляшках, яка у вас була до радіаційної аварії. Пляшка захищає рідину всередині від радіоактивних речовин.

Поки рятувальники чи влада не повідомлять про безпеку води дома – яка у вас була до радіаційної аварії. Пляшка захищає рідину всередині від радіоактивних речовин. Кип’ятіння водопровідної води не позбавляє її від радіоактивних речовин . Рекомендовано мати запас води у пляшках чи інших герметичних контейнерах. Напої, які були у холодильнику до радіаційної аварії безпечні для вживання.

. Рекомендовано мати запас води у пляшках чи інших герметичних контейнерах. Напої, які були у холодильнику до радіаційної аварії безпечні для вживання. Вода в інших ємностях у домі, таких як унітаз або водонагрівач, не буде містити радіоактивних речовин. Водопровідну або колодязну воду використовуйте для власної гігієни чи миття посуди.

Важливо: якщо водопровідна вода забруднена, ви можете використовувати її для знезараження. Будь-який радіоактивний матеріал, який потрапляє в поверхневі або підземні води, буде розбавлятися водою до дуже низького рівня і буде безпечним для миття шкіри, волосся та прання одягу.

Реклама

Поради для вживання їжі:

Безпечною є їжа з герметичних контейнерів (консерви, банки тощо).

(консерви, банки тощо). Можна їсти харчі, які зберігалися в холодильнику або морозильній камері.

Перед відкриттям харчових контейнерів потрібно протерти їх вологою тканиною або чистим рушником. Кухонне приладдя теж необхідно протерти. Використану тканину чи рушник покладіть у поліетиленовий пакет або герметичний контейнер.

Читайте також:

Що робити, якщо опинився під завалом будинку – 7 важливих кроків.

Де ховатися від обстрілів у квартирі – інструкція.