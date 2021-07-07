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Французький Прованс недалеко від Вінниці: "Сьогодні" знайшли унікальне місце (відео)

Ліліана Григорак Ліліана Григорак Редакторка проєкту NO STRESS
7 липня, 18:14
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Два роки назад власники висадили 50 соток лаванди, а сьогодні цвіт використовують в медичних цілях та для фотосесій
/ Фото: Pexels

На Вінниччині у селі Ксаверівка журналісти новин "Сьогодні" знайшли Лавандовий гай. Він унікальний, тому його порівнюють із французьким Провансом. Біля Києва також є місцини, які конкурують з відомими туристичними локаціями.

/ Фото: скриншот

На території синьо-бузкової лаванди – тисячі! Два роки назад власники висадили 50 соток рослини. Щосезону здають цвіт для виробництва олії та лікарських трав. А туристи люблять місце через тематичні фотосесії на фоні плантацій. Найкращий період дня для них – удосвіта чи надвечір.

/ Фото: скриншот

В народі лаванду називають даром природи, бо вона виконує не лише естетичну функцію в флористиці. Ще її застосовують в медицині, кулінарії та косметології. Її запах відганяє комарів, а олією лікують опіки.

В давнину цю квітку додавали в будівельні матеріали, з яких зводили хати. Використовували для того, щоб не було в будинках чорної плісняви. І рекомендують зрізати лаванду лишу ту, де розпустилося хоча б шість квітів.

/ Фото: скриншот

Вмикайте сюжет, щоб відчути атмосферу та побачити плантації лаванди.

Нещодавно ми розповіли, як влаштувати пікнік як з Pinterest. Спойлер: одне з місць – це поле лаванди неподалік столиці, де можна запланувати фотосесію, або ланч просто неба.

Якщо ви плануєте відпустку літом-2021, то читайте чек-лист для подорожей.

Ліліана Григорак
Ліліана Григорак Редакторка проєкту NO STRESS

Закінчила бакалаврат НПУ ім. М. П. Драгоманова за спеціальністю редактор ЗМІ. Досвід роботи в журналістиці - від 1 року. Працювала у виданнях "Великий Київ" й #Шотам. Автор найдорожчих текстів на сайті "Сьогодні" в прямому сенсі слова. Пише для рубрики "Найдорожче" та NO STRESS.

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