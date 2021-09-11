"Мене це бісить": чому фани запам’ятають надовго відвертий концерт Макса Барських в Києві (репортаж)

10 вересня виконавець виступив на сольнику, де був аншлаг. Ми відвідали захід та розповімо про найгарячіші моменти, неочікувані зізнання артиста та виконання наживо нового синглу Just Fly в стилі 50-х

Чому фани запам’ятають надовго відвертий концерт Макса Барських в Києві / Фото: пресслужба

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Де відбувся концерт та скільки людей відвідало його?

Сольник Макса Барських відбувся у КВЦ "Парковий". Аншлаг на заході ми передбачили одразу, бо в день виступу на сайті квитки були розпродані.

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Не всім вдалося купити квитки на концерт Макса Барських / Фото: скріншот

Тож до старту концерту на артиста очікували сотні фанів! І вони хотіли повторно почути легендарні хіти артиста наживо під зірковим небом. Сподіваємося, що всі запеклі шанувальники встигли придбати заповітні квитки до sold out.

Аншлаг на концерті Макса Барських / Фото: прес-служба

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Серед фанатів побачили співачку Мішу Романову, а також Анну Трінчер з її скандальним хлопцем Олександром Волошиним.

Яка була атмосфера на концерті та які пісні виконав Макс Барських?

Було гаряче та відверто! Запальна атмосфера набирала обертів з кожним новим виконанням пісні. Бо на артистові вбрання ставало все менше, а сказане – відвертішим.

Макс Барських спершу виконав знайомі публіці хіти. Серед яких були "Сделай громче", "Хочу танцевать","Неверная" та "Полураздета".

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Перший сценічний лук Макса Барських на сольнику / Фото: пресслужба

Перший сценічний лук Макса Барських на сольнику / Фото: пресслужба

На початку концерту він був одягнений в шкіряні штани, казаки, піджак з паєтками та обійшовся масивними ланцюгами на голе тіло замість футболки.

Але під час пісні "Небо льет дождем" на артистові верхнього одягу не залишилося, а його торс став центром уваги.

Оголений Макс Барських на сольнику 10 вересня / Фото: пресслужба

Образи на сцені були різні: Барських й одягнутим вийшов на публіку під час саундтреку Just Fly, який є анонсом до майбутнього альбому зірки. Пісня в стилі 50-х стала "відкриттям" концерту, а виконавець здивувала шанувальників образом в амплуа капітана в шкіряному костюмі.

Виконання пісні Just Fly в стилі 50-х / Фото: пресслужба

Глядачі оцінили концерт, бо побачене в комплексі створило особливу атмосферу, вайб, якої підвладний лише для Барських. Словом, вистачило лише одного треку у виконанні артиста, щоб нагадати аудиторії, чому синонім його сценічного імені – "секс-символ".

Але й без гучних зізнань не обійшлося!

Протягом концерту Макс Барських підбадьорював аудиторію: хоч всі плескали та співали, але артист хотів більше віддачі від глядачів. Тож без відвертих звертань від зірки не обійшлося.

Мені здається, що ви соромитеся, і мене це бісить, – зауважив Макс Барських.

Давайте "взриватися", – наголошував артист.

Аншлаг на концерті Макса Барських / Фото: пресслужба

Саундтреком вечора виконавець назвав не нову композицію Just Fly, а відомий шанувальникам хіт.

Саундтрек сьогоднішньої ночі – "Подруга ночь", – зауважив артист.

І на завершення Макс Барських вийшов на біс, а після виконання пісні заінтригував публіку сказаним.

Обіцяємо, що скоро повернемося з новим альбомом та матеріалом, – зауважив він.

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