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"Мене це бісить": чому фани запам’ятають надовго відвертий концерт Макса Барських в Києві (репортаж)

Ліліана Григорак Ліліана Григорак Редакторка проєкту NO STRESS
11 вересня, 13:43
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10 вересня виконавець виступив на сольнику, де був аншлаг. Ми відвідали захід та розповімо про найгарячіші моменти, неочікувані зізнання артиста та виконання наживо нового синглу Just Fly в стилі 50-х
Чому фани запам’ятають надовго відвертий концерт Макса Барських в Києві
Чому фани запам’ятають надовго відвертий концерт Макса Барських в Києві / Фото: пресслужба

Дізнайтеся також, як пройшов концерт гурту "Мумій Тролль" в Києві, де не обійшовся без скандалів.

Де відбувся концерт та скільки людей відвідало його?

Сольник Макса Барських відбувся у КВЦ "Парковий". Аншлаг на заході ми передбачили одразу, бо в день виступу на сайті квитки були розпродані.

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Не всім вдалося купити квитки на концерт Макса Барських
Не всім вдалося купити квитки на концерт Макса Барських / Фото: скріншот

Тож до старту концерту на артиста очікували сотні фанів! І вони хотіли повторно почути легендарні хіти артиста наживо під зірковим небом. Сподіваємося, що всі запеклі шанувальники встигли придбати заповітні квитки до sold out.

Аншлаг на концерті Макса Барських
Аншлаг на концерті Макса Барських / Фото: прес-служба

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Серед фанатів побачили співачку Мішу Романову, а також Анну Трінчер з її скандальним хлопцем Олександром Волошиним.

Яка була атмосфера на концерті та які пісні виконав Макс Барських?

Було гаряче та відверто! Запальна атмосфера набирала обертів з кожним новим виконанням пісні. Бо на артистові вбрання ставало все менше, а сказане – відвертішим.

Макс Барських спершу виконав знайомі публіці хіти. Серед яких були "Сделай громче", "Хочу танцевать","Неверная" та "Полураздета".

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Перший сценічний лук Макса Барських на сольнику
Перший сценічний лук Макса Барських на сольнику / Фото: пресслужба

Перший сценічний лук Макса Барських на сольнику
Перший сценічний лук Макса Барських на сольнику / Фото: пресслужба

На початку концерту він був одягнений в шкіряні штани, казаки, піджак з паєтками та обійшовся масивними ланцюгами на голе тіло замість футболки.

Але під час пісні "Небо льет дождем" на артистові верхнього одягу не залишилося, а його торс став центром уваги.

Оголений Макс Барських на сольнику 10 вересня
Оголений Макс Барських на сольнику 10 вересня / Фото: пресслужба

Образи на сцені були різні: Барських й одягнутим вийшов на публіку під час саундтреку Just Fly, який є анонсом до майбутнього альбому зірки. Пісня в стилі 50-х стала "відкриттям" концерту, а виконавець здивувала шанувальників образом в амплуа капітана в шкіряному костюмі.

Виконання пісні Just Fly в стилі 50-х
Виконання пісні Just Fly в стилі 50-х / Фото: пресслужба

Глядачі оцінили концерт, бо побачене в комплексі створило особливу атмосферу, вайб, якої підвладний лише для Барських. Словом, вистачило лише одного треку у виконанні артиста, щоб нагадати аудиторії, чому синонім його сценічного імені – "секс-символ".

Але й без гучних зізнань не обійшлося!

Протягом концерту Макс Барських підбадьорював аудиторію: хоч всі плескали та співали, але артист хотів більше віддачі від глядачів. Тож без відвертих звертань від зірки не обійшлося.

Мені здається, що ви соромитеся, і мене це бісить, – зауважив Макс Барських.

Давайте "взриватися", – наголошував артист.

Аншлаг на концерті Макса Барських
Аншлаг на концерті Макса Барських / Фото: пресслужба

Саундтреком вечора виконавець назвав не нову композицію Just Fly, а відомий шанувальникам хіт.

Саундтрек сьогоднішньої ночі – "Подруга ночь", – зауважив артист.

І на завершення Макс Барських вийшов на біс, а після виконання пісні заінтригував публіку сказаним.

Обіцяємо, що скоро повернемося з новим альбомом та матеріалом, – зауважив він.

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Ліліана Григорак
Ліліана Григорак Редакторка проєкту NO STRESS

Закінчила бакалаврат НПУ ім. М. П. Драгоманова за спеціальністю редактор ЗМІ. Досвід роботи в журналістиці - від 1 року. Працювала у виданнях "Великий Київ" й #Шотам. Автор найдорожчих текстів на сайті "Сьогодні" в прямому сенсі слова. Пише для рубрики "Найдорожче" та NO STRESS.

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