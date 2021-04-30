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Травневі свята – на природі! Ось 5 атмосферних хатинок, де можна відпочити

Сьогодні, 18:17

Варіант на дереві, овечій фермі та серед тихого лісу

Наближаються травневі свята! Час, коли жителі мегаполісів мріють виїхати за місто до ексклюзивних локацій і відпочити. А ще набратися сил, отримати нові враження і, звісно, запам’ятати вихідні надовго. Тому ми знайшли 5 атмосферних помешкань в Україні для тих, хто обирає варіанти для відпочинку в останню мить. Там ви зможете зловити дзен і водночас влаштувати вечірку. Але не забувайте про дотримання карантинних норм.

Cottages Shepit Lisu в Львівській області

Варіант для тих, хто хоче максимальної тиші та спокою. Бо Cottages Shepit Lisu розташований посеред лісу і відвідувачі його цінують саме через приватність. Будинок знайдете в селі Росохач, що неподалік Славського (38 км). Дивлячись на фото, ловиш себе на думці, що кращих своїх ідеальних ранків на балконі з кавою та видом на гори не знайти.

Cottages Shepit Lisu
Cottages Shepit Lisu
Фото: booking.com

Приїжджайте сюди, якщо плануєте тихі вихідні на травневі у компанії до 6 осіб.

Ціна: за добу 2500-3000 гривень.

Stockholm Studios guest house у Київській області

Хочете відпочинок за містом, але не плануєте брати в оренду цілий дім? Тоді варіант гостьового формату Stockholm Studios в Ірпені для вас. Тут можете забронювати одну кімнату в будинку посеред соснового лісу. Поселитеся в оселі з мінімалістичним дизайном, але родзинка – це все ж сосни навколо помешкання. Без прогулянок лісом не обійдеться, можете ще пікнік влаштувати на локації, або романтичний вечір біля каміну! Як вам ідея?

Stockholm Studios guest house
Stockholm Studios guest house
Фото: Stockholm Studios guest house

Місцевість в Stockholm Studios guest house
Місцевість в Stockholm Studios guest house
Фото: Stockholm Studios guest house

Дизайн в Stockholm Studios guest house
Дизайн в Stockholm Studios guest house
Фото: Stockholm Studios guest house

До слова, знаходиться локація в 22 км від Києва, тож столичним туристам буде зручно добиратися.

Ціна: номер на двох осіб – 1600 гривень за добу.

Tree House Lodge в Київській області

Ця оселя не схожа на попередні, бо будинок розташований на дереві. Природа вражає, а атмосфера в лісі заспокоює. Але вангуємо, що спокій тут не завжди, і вечірки – нормальне явище. Пропонують відвідувачам дві спальні та вітальню. Якщо плануєте провести травневі свята з друзями, то зверніть увагу на цю локацію.

Дім на дереві Tree House Lodge
Дім на дереві Tree House Lodge
Фото: booking.com

Дизайн в Tree House Lodge
Дизайн в Tree House Lodge
Фото: booking.com

Дизайн в Tree House Lodge
Дизайн в Tree House Lodge
Фото: booking.com

Якщо будете бронювати дім, то зауважте, що в лісі можете зустріти місцевих. Орендодавець зазначає, що олені, лосі, козулі та лисиці – часті гуляють біля хатинки. Ексклюзив ще той, тому ціна відповідна.

Ціна: 10 300 гривень за добу.

Еко-резиденція Zaluzhany у Львівській області

Помешкання розташоване в Залужанах на справжній овечій фермі. Котеджі у скандинавському стилі вражають своїм дизайном та продуманими до дрібниць деталями. На локації знайдете ресторан, на випадок, якщо захочете влаштувати особливу вечерю на травневі свята.

Еко-резиденція Zaluzhany
Еко-резиденція Zaluzhany
Фото: booking.com

Дизайн в еко-резиденції Zaluzhany
Дизайн в еко-резиденції Zaluzhany
Фото: booking.com

Еко-резиденція Zaluzhany
Еко-резиденція Zaluzhany
Фото: booking.com

Врахуйте, що крім котів, яких тут чимало, під час відпочинку вас будуть супроводжувати корінні мешканці – овечки. Відвідувачі вважають їх родзинкою місця, які доповнюють задум концепції від креаторів.

Ціна: 2100 гривень за добу.

"Бухта вікінгів" у Львівській області

Ще одна місцина, де ви відпочинете на всі 100%. Звісно, якщо спокій та ізоляція – це те, що ви шукаєте. У старому селі "Бухта вікінгів" пропонують будинок хюгге в лісі. Помешкання виглядає чудово, погодьтеся! Стильний дизайн у скандинавському стилі, затишок і возз’єднання з природою – саме це пропонується тут. Якщо ваші плани резонують з запропонованими принадами – гайда! У хюгге може розміститися до трьох осіб (все залежить від різновиду будинку).

"Бухта вікінгів"
"Бухта вікінгів"
Фото: viking.com

"Бухта вікінгів"
"Бухта вікінгів"
Фото: viking.com

Ціна: від 2900 до 3300 за добу.

Нещодавно ми розповіли про бюджетні тури на травневі за кордон.

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Джерела: Stockholm Studios guest house , viking.com
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