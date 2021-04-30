Травневі свята – на природі! Ось 5 атмосферних хатинок, де можна відпочити
Варіант на дереві, овечій фермі та серед тихого лісу
Наближаються травневі свята! Час, коли жителі мегаполісів мріють виїхати за місто до ексклюзивних локацій і відпочити. А ще набратися сил, отримати нові враження і, звісно, запам’ятати вихідні надовго. Тому ми знайшли 5 атмосферних помешкань в Україні для тих, хто обирає варіанти для відпочинку в останню мить. Там ви зможете зловити дзен і водночас влаштувати вечірку. Але не забувайте про дотримання карантинних норм.
Варіант для тих, хто хоче максимальної тиші та спокою. Бо Cottages Shepit Lisu розташований посеред лісу і відвідувачі його цінують саме через приватність. Будинок знайдете в селі Росохач, що неподалік Славського (38 км). Дивлячись на фото, ловиш себе на думці, що кращих своїх ідеальних ранків на балконі з кавою та видом на гори не знайти.
Приїжджайте сюди, якщо плануєте тихі вихідні на травневі у компанії до 6 осіб.
Ціна: за добу 2500-3000 гривень.
Хочете відпочинок за містом, але не плануєте брати в оренду цілий дім? Тоді варіант гостьового формату Stockholm Studios в Ірпені для вас. Тут можете забронювати одну кімнату в будинку посеред соснового лісу. Поселитеся в оселі з мінімалістичним дизайном, але родзинка – це все ж сосни навколо помешкання. Без прогулянок лісом не обійдеться, можете ще пікнік влаштувати на локації, або романтичний вечір біля каміну! Як вам ідея?
До слова, знаходиться локація в 22 км від Києва, тож столичним туристам буде зручно добиратися.
Ціна: номер на двох осіб – 1600 гривень за добу.
Ця оселя не схожа на попередні, бо будинок розташований на дереві. Природа вражає, а атмосфера в лісі заспокоює. Але вангуємо, що спокій тут не завжди, і вечірки – нормальне явище. Пропонують відвідувачам дві спальні та вітальню. Якщо плануєте провести травневі свята з друзями, то зверніть увагу на цю локацію.
Якщо будете бронювати дім, то зауважте, що в лісі можете зустріти місцевих. Орендодавець зазначає, що олені, лосі, козулі та лисиці – часті гуляють біля хатинки. Ексклюзив ще той, тому ціна відповідна.
Ціна: 10 300 гривень за добу.
Помешкання розташоване в Залужанах на справжній овечій фермі. Котеджі у скандинавському стилі вражають своїм дизайном та продуманими до дрібниць деталями. На локації знайдете ресторан, на випадок, якщо захочете влаштувати особливу вечерю на травневі свята.
Врахуйте, що крім котів, яких тут чимало, під час відпочинку вас будуть супроводжувати корінні мешканці – овечки. Відвідувачі вважають їх родзинкою місця, які доповнюють задум концепції від креаторів.
Ціна: 2100 гривень за добу.
Ще одна місцина, де ви відпочинете на всі 100%. Звісно, якщо спокій та ізоляція – це те, що ви шукаєте. У старому селі "Бухта вікінгів" пропонують будинок хюгге в лісі. Помешкання виглядає чудово, погодьтеся! Стильний дизайн у скандинавському стилі, затишок і возз’єднання з природою – саме це пропонується тут. Якщо ваші плани резонують з запропонованими принадами – гайда! У хюгге може розміститися до трьох осіб (все залежить від різновиду будинку).
Ціна: від 2900 до 3300 за добу.
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