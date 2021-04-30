Травневі свята – на природі! Ось 5 атмосферних хатинок, де можна відпочити

Варіант на дереві, овечій фермі та серед тихого лісу

Наближаються травневі свята! Час, коли жителі мегаполісів мріють виїхати за місто до ексклюзивних локацій і відпочити. А ще набратися сил, отримати нові враження і, звісно, запам’ятати вихідні надовго. Тому ми знайшли 5 атмосферних помешкань в Україні для тих, хто обирає варіанти для відпочинку в останню мить. Там ви зможете зловити дзен і водночас влаштувати вечірку. Але не забувайте про дотримання карантинних норм.

Cottages Shepit Lisu в Львівській області

Варіант для тих, хто хоче максимальної тиші та спокою. Бо Cottages Shepit Lisu розташований посеред лісу і відвідувачі його цінують саме через приватність. Будинок знайдете в селі Росохач, що неподалік Славського (38 км). Дивлячись на фото, ловиш себе на думці, що кращих своїх ідеальних ранків на балконі з кавою та видом на гори не знайти.

Cottages Shepit Lisu Фото: booking.com

Приїжджайте сюди, якщо плануєте тихі вихідні на травневі у компанії до 6 осіб.

Ціна: за добу 2500-3000 гривень.

Stockholm Studios guest house у Київській області

Хочете відпочинок за містом, але не плануєте брати в оренду цілий дім? Тоді варіант гостьового формату Stockholm Studios в Ірпені для вас. Тут можете забронювати одну кімнату в будинку посеред соснового лісу. Поселитеся в оселі з мінімалістичним дизайном, але родзинка – це все ж сосни навколо помешкання. Без прогулянок лісом не обійдеться, можете ще пікнік влаштувати на локації, або романтичний вечір біля каміну! Як вам ідея?

Stockholm Studios guest house Фото: Stockholm Studios guest house

Місцевість в Stockholm Studios guest house Фото: Stockholm Studios guest house

Дизайн в Stockholm Studios guest house Фото: Stockholm Studios guest house

До слова, знаходиться локація в 22 км від Києва, тож столичним туристам буде зручно добиратися.

Ціна: номер на двох осіб – 1600 гривень за добу.

Tree House Lodge в Київській області

Ця оселя не схожа на попередні, бо будинок розташований на дереві. Природа вражає, а атмосфера в лісі заспокоює. Але вангуємо, що спокій тут не завжди, і вечірки – нормальне явище. Пропонують відвідувачам дві спальні та вітальню. Якщо плануєте провести травневі свята з друзями, то зверніть увагу на цю локацію.

Дім на дереві Tree House Lodge Фото: booking.com

Дизайн в Tree House Lodge Фото: booking.com

Дизайн в Tree House Lodge Фото: booking.com

Якщо будете бронювати дім, то зауважте, що в лісі можете зустріти місцевих. Орендодавець зазначає, що олені, лосі, козулі та лисиці – часті гуляють біля хатинки. Ексклюзив ще той, тому ціна відповідна.

Ціна: 10 300 гривень за добу.

Еко-резиденція Zaluzhany у Львівській області

Помешкання розташоване в Залужанах на справжній овечій фермі. Котеджі у скандинавському стилі вражають своїм дизайном та продуманими до дрібниць деталями. На локації знайдете ресторан, на випадок, якщо захочете влаштувати особливу вечерю на травневі свята.

Еко-резиденція Zaluzhany Фото: booking.com

Дизайн в еко-резиденції Zaluzhany Фото: booking.com

Еко-резиденція Zaluzhany Фото: booking.com

Врахуйте, що крім котів, яких тут чимало, під час відпочинку вас будуть супроводжувати корінні мешканці – овечки. Відвідувачі вважають їх родзинкою місця, які доповнюють задум концепції від креаторів.

Ціна: 2100 гривень за добу.

"Бухта вікінгів" у Львівській області

Ще одна місцина, де ви відпочинете на всі 100%. Звісно, якщо спокій та ізоляція – це те, що ви шукаєте. У старому селі "Бухта вікінгів" пропонують будинок хюгге в лісі. Помешкання виглядає чудово, погодьтеся! Стильний дизайн у скандинавському стилі, затишок і возз’єднання з природою – саме це пропонується тут. Якщо ваші плани резонують з запропонованими принадами – гайда! У хюгге може розміститися до трьох осіб (все залежить від різновиду будинку).

"Бухта вікінгів" Фото: viking.com

"Бухта вікінгів" Фото: viking.com

Ціна: від 2900 до 3300 за добу.

Нещодавно ми розповіли про бюджетні тури на травневі за кордон.

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