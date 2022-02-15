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Покупка дня: віскі The Reach 81-річної витримки за 3,5 млн. грн

Ліліана Григорак Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні
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15 лютого, 13:59
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Односолодовий шотландський віскі був дистильований у 1940 році і зберігався в одній дубовій бочці з-під хересу
"The Reach" - найстаріший віскі The Macallan на сьогоднішній день
"The Reach" - найстаріший віскі The Macallan на сьогоднішній день / Фото: themacallan.com

Нещодавно ми писали про найдорожчих кросівках Dior на підборах за 41 тис. грн. А тепер розповімо про односолодовий віскі вартістю $125 000 (3,5 млн. грн) за пляшку, але не просту, а щонайменше витвір мистецтва.

Macallan анонсував свій найстаріший на сьогоднішній день продукт. The Reach. Цей односолодовий шотландський віскі 81-річної витримки був дистильований у 1940 році і витриманий в одній дубовій бочці з-під хересу. Віддаючи шану багатьом рукам, що працювали над цим "рідким золотом", The Macallan вирішили створити дуже специфічне впакування, щоб представити його.

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"The Reach" – найстаріший віскі The Macallan на сьогоднішній день
"The Reach" – найстаріший віскі The Macallan на сьогоднішній день / Фото: themacallan.com

The Reach поміщений у скляний графин ручної роботи, який утримується трьома бронзовими руками, створеними Саській Робінсоном. Ці три руки символізують три події, що відбулися з моменту створення The Reach: одна — присвячена робітникам винокурні 1940 року, які створювали спирт у скрутні часи, а інша — Аллану Шіаку, чий дід очолював компанію, коли цей продукт вперше був відправлений у продаж. його бочці, і, нарешті, третя майстра-виробника віскі Кірстін Кемпбелл, яка ретельно обрала спеціальну бочку для створення The Reach. Ця комбінація рідини, скла та бронзи розміщена у спеціально розробленому дерев'яному корпусі.

"The Reach" – найстаріший віскі The Macallan на сьогоднішній день
"The Reach" – найстаріший віскі The Macallan на сьогоднішній день / Фото: themacallan.com

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Віскі глибокого каштанового кольору має аромат шоколаду, солодкої кориці, торфу, сливи, шкіри, рожевого грейпфрута, желе із червоної смородини та багату смолисту ноту. У смаку – іриска з меляси, варення з ожини, лакриця, кристалізований імбир, мускатний горіх, обвуглений ананас, горіхи пекан та дим. Післясмак інтенсивно багатий, солодкий і димний. Зв'язавши все це воєдино, The Macallan створили оригінальну музику для рекламної кампанії The Reach із легендарним шотландським пост-рок-гуртом Mogwai.

"The Reach" – найстаріший віскі The Macallan на сьогоднішній день
"The Reach" – найстаріший віскі The Macallan на сьогоднішній день / Фото: themacallan.com

На офіційному сайті The Reach випущений обмеженим тиражем у 288 пляшок за ціною 125 000 дол (3,5 млн. грн).

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"The Reach" – найстаріший віскі The Macallan на сьогоднішній день
"The Reach" – найстаріший віскі The Macallan на сьогоднішній день / Фото: themacallan.com

Також вам буде цікаво, як заповзятливий художник продав NFT-гіфку за 6, 9 млн грн – чортів геній.

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Ліліана Григорак
Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
Олена Мело Тсіна
Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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