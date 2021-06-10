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Лайнап – розчарування! Чому в мережі розбомбили Atlas Weekend-2021 і наскільки все попсово

Сьогодні, 08:01

Спойлер: оголошені учасники на думку Мережі негативно впливають на імідж фестивалю та його концепцію. Але є й хороша новина!

Чого варто очікувати від Atlas Weekend в 2021 році
Чого варто очікувати від Atlas Weekend в 2021 році
Фото: Atlas Weekend

Аtlas Weekend – один із наймасштабніших фестивалів України! Він відомий козирними лайнапами, які щороку дивують та здійснюють мрії меломанів. Але переліком артистів цьогоріч потенційні учасники розчаровані! Бо у 2021-му, пандемія змінила плани організаторів, тому вони запровадили новий формат – Friends Editions. І перенесли виступи закордонних співаків на 2022 рік, а на сцені цьогоріч виступлять зірки СНД та української естради.

До слова, останніх захейтили в Мережі найбільше! Бо в багатьох з ними асоціюються заходи іншого формату. Наприклад, "Пісня року", чи концерт до Дня Києва, але точно не AW. Ми розповімо, кого Мережа відверто хейтить та вважає не форматом фестивалю, і що варто очікувати від заходу в 2021 році.

Кого з учасників захейтили найбільше?

На офіційному сайті представлено 84 учасники фестивалю, більша половина з яких – українські зірки. Але в ТОП-3 за найбільшою кількістю хейту та заувагами про неформатність потрапили: Вєрка Сердючка, Тіна Кароль і буквально "розбомбили" невтішними коментарями після оголошеного російського виконавця Валерія Меладзе.

І, як показують коментарі, черговий анонс для шанувальників заходу – розчарування, після якого їм не хочеться спостерігати за оголошенням наступних учасників.

Коментар під новиною про виступ Вєркі Сердючки на фестивалі
Коментар під новиною про виступ Вєркі Сердючки на фестивалі
Фото: facebook.com/atlasweekend

У анонс-дописі про виступ Валерія Меладзе - "букет" негативних коментарів. Одні просять повернути гроші, другі перепитують чи це не жарт. У Мережі натякають, що це необдуманий вибір виконавця.

"Ви ж наче адекватніші були.. раніше.. з вибором виконавців", – пишуть на сторінці у Facebook.

Фото: facebook.com/atlasweekend

Інші учасники розчаровані та просять повернути гроші за квитки називаючи цього хедлайнера "дніщем" лайнапу.

Фото: facebook.com/atlasweekend

І відвертим фаталіті-вибором збоку організаторів.

Фото: facebook.com/atlasweekend

Про виступ хедлайнерки Тіни Кароль коментарі також не відзначилися позитивом. І мем "Очікування та реальність" актуалізувався.

"Очікування: Twenty One Pilots. Реальність: Тіна Кароль", – пишуть в Мережі.

Фото: facebook.com/atlasweekend

Інші ще дають шанс зірці на фестивалі і пишуть "Печально", другі – готові миттю повертати квитки в касу зі слова "Загалом, прощавайте".

Фото: facebook.com/atlasweekend

І не без завуальованих цитат про неформатного хедлайнера для AW – "Це як прийти в пивний паб, а тобі через те, що пиво закінчилося, наливають шампанське і начебто дороге, але тобі воно і безкоштовно не потрібно".

Фото: facebook.com/atlasweekend

Організатори шокували в прямому сенсі слова й новиною про виступ Вєрки Сердючки та її бенду. Але в аудиторії увірвався терпець після чергового анонсу, яка відкрито заявила, що виступи такої зірки – це лайнап до Дня Києва, а не AW.

Фото: Atlas Weekend

"Феєричне повернення легенди", – так представили організатори виконавицю в анонс-дописі. Але, Мережа не оцінила цитату зі словами: "Atlas Weekend ніколи не здавайся, позорься до кінця". Здається, аудиторія не готова почути "Все будет хорошо", чи іншу пісню відомої виконавиці на фестивалі такого формату.

Фото: facebook.com/atlasweekend

Організатори зазначили у фотоанонсі, що запросили зірку через "численних прохань глядачів".

"Покажіть, будь ласка, "численні прохання глядачів", – пишуть про хедлайнера у коментарях, але відповідь організатори не дають.

Фото: facebook.com/atlasweekend

Нагадаємо, що Вєрка Сердючка нещодавно здивувала піснею Disco Kicks та запальними танцями на шоу "Маска".

Що можна очікувати цьогоріч на фестивалі?

AW формату Friends Editions передбачає дотримання карантинних норм та меншу кількість учасників заходу. І для дистанції кожному за правилами буде відведена площа 4 кв.м. Але, з огляду, на реакції потенційних учасників, які не приховують невдоволення анонсами – місця буде вдосталь.

Коментар під анонсом виступу Тіни Кароль
Коментар під анонсом виступу Тіни Кароль
Фото: facebook.com/atlasweekend

Є й хороша сторона медалі: більша ймовірність, що дистанція на фестивалі буде витримана, а зараження – мінімізовані. Бо невелика кількість учасників сприятимуть цьому.

Atlas Weekend-2021
Atlas Weekend-2021
Фото: Atlas Weekend

І не без популяризації української музики, якій буде приділено увагу, що не може не тішити. Але, коли згадуєш про традиційні лайнапи та формат заходу, то все ж виникає дисонанс, який нівелює особливості AW у 2021 році. Тож перебіг подій надалі може негативно відобразитися на іміджі та позиціюванні заходу у світі. Погодьтеся, що до Дня Києва аналогічний перелік артистів точно б зацінили!

Чого чекати надалі?

Сюрпризів! Анонс про виступ Вєрки Сердючки та її бенду був останньою краплею! Зараз Мережа загартувалася і готова побачити у зіркових лавах AW всіх: починаючи від хедлайнера з Богуславської музичної школи, аж до Олега Винника.

Фото: facebook.com/atlasweekend

Фото: facebook.com/atlasweekend

Колись такі коментарі сприйняли б у форматі жарту, але цьогорічний лайнап натякає, що все можливо.

І наостанок...

Висновок такий: не обов’язково скасовувати захід, щоб його ніхто не відвідав, можна оголосити лайнап, який суперечить звичному формату фестивалю. І частина шанувальників дійства сама відмовиться прийти.

Нещодавно ми розповідали, що група Go_A стала хедлайнером фестивалю Atlas Weekend-2021.

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