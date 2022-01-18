Заплануйте подорож-сюрприз в одну з країн – здивуйте вашу другу половинку

Куди полетіти з другою половинкою на День закоханих - ТОП-5 напрямків лютого / Фото: Pexels

"Що подарувати та чим здивувати на День закоханих?" – питання, яке турбує чи не кожного перед 14 лютого. Якщо хочете потішити свою другу половинку, то заплануйте подорож до однієї з країн. Ми з тревел-експерткою Мариною Плисак розповімо про ТОП-5 напрямків для відпочинку в лютому. Дізнаєтеся: до якої країни летять за мінімальні кошти, де шукати відмінний сервіс, підводний світ і готелі.

Тревел-експертка Марина Плисак / Фото: пресслужба

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1 – Єгипет

Бюджетний Єгипет входить до списку ТОП-місць для відвідування протягом року, особливо взимку. Приємні ціни ваблять, як й тепле море. Рекомендуємо летіти на курорти Шарм-ель-Шейх чи Марса-Алам для романтичного відпочинку.

Шарм-ель-Шейх обирають туристи, які полюбляють активний відпочинок з розвагами. А ще економію, адже їм не потрібно робити візу, щоб прилетіти на курорт. Врахуйте, що для відвідування Хургади віза необхідна.

Селище Марса-Алам обирають пари, які обожнюють спокійний відпочинок та відсутність натовпу туристів. Напрямок новий, якщо порівнювати з мейнстримними Хургадою та Шарм-ель-Шейхом. Більшість відпочивальників, які прилітають – це європейці.

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/ Фото: Pexels

Серед додаткових переваг – це чудові умови в готелях та підводний світ, який поза конкуренцією в Єгипті. Бо де ви ще побачите корову Дюгонь?! Якщо заплануєте поїздку 14 лютого сюди, то потрапите на нетиповий єгипетський відпочинок.

Ціни: за бюджетний тур для двох на 7 днів у 4* готелі заплатите від 17 тис. гривень з послугою "Все враховано". Туристи, які хочуть преміальних умов, заселяються в 5* готелі, де відпочинок коштує 109 тис. гривень.

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2 – ОАЕ

Об’єднані Арабські Емірати – друга за популярністю країна, куди взимку летять туристи позасмагати на пляжі та покупатися. Дубай залишається фаворитом серед мандрівників. Чого лише варте найбільше оглядове колесо у світі Ain Dubai.

Ціни на тури помірні, а обслуговування професійніше, ніж у Єгипті. При виборі готелю для романтичної подорожі, зверніть увагу на умови пляжу при готелі. Бо відпочинок на громадському пляжі в бікіні може завершитися штрафом. Туристи після прильоту відпочивають на пляжах, які є власністю готелю.

/ Фото: Pexels

Ціни: за бюджетний семиденний відпочинок без харчування для двох у 3* готелі заплатите від 20 тис. гривень. За преміальні умови в 5* готелі з виглядом на визначні пам’ятки заплатите 250 тис. гривень. У вартість туру враховані сніданки та вечері.

3 – Домініканська Республіка

Якщо вашу другу половинку не здивуєш найвищими пам’ятками світу в Еміратах та єгипетськими бюджетними турами, то летіть у Домінікану. Серед пальм, бірюзового океану та білосніжного піску – романтична поїздка вдасться .

Більшість туристів обирають курорти в Домінікані з огляду на ціну. Мандрівники, які полюбляють преміальний відпочинок у колі знаменитостей, бронюють тур на курорт Кап-Кана. До речі, там реально зустріти мільярдера Дональда Трампа.

/ Фото: Unsplash

Бюджетніші тури пропонують на курорті Пунта-Кана, де влаштовують відпустки не лише пари, а й сім’ї з дітьми.Але вартість туру за статки теж знайдете.

Серед розваг у Домініканській Республіці: екскурсії до національних парків, "диких" пляжів, дайвінг та інше. Чого лише варта краса печери Фун-Фун на території національного парку Лос-Айтісес, куди влаштовують екскурсії. Прайс за особу – від 2400 гривень.

/ Фото: tripadvisor.ru

Ціни: за відпочинок для двох у 3* готелі з послугою "Все враховано" на 7 днів заплатите від 78 тис. гривень, а ціна найдорожчого туру в 5* готелі становить 250 тис. гривень.

4 – Мальдіви

Райські Мальдіви асоціюються з романтичною подорожжю. На День святого Валентина – це ТОП-місце для відпочинку. Його особливість у приватності, спокої та інстаграмній картинці, яку щодень бачать туристи на острові. Найпопулярніший курорт – це Мале, який є столицею Мальдів.

Якщо хочете здивувати свою другу половинку, то бронюйте тур із заселенням у вілли, які розташовані на воді. А ще скористайтеся послугою романтичного пікніка, яку пропонують у готелях. Персонал вам влаштує трапезу просто неба з келихом вина та тропічними фруктами.

/ Фото: Pexels

Врахуйте, що Мальдіви – це не про драйв, екстрим, шумні вечірки та бюджетні тури. Райський відпочинок оцінять лише ті, хто хоче ізолюватися від світу.

Ціни: за семиденний відпочинок в 3* готелі для двох заплатите від 52 тис. гривень. У вартість входять сніданки. За преміальний тур в 5* готелі преміумкласу зі сніданками заплатите 219 тис. гривень.

5 – Угорщина

Остання країна в добірці для відвідування на День закоханих – романтична Угорщина. Рекомендуємо навідатися до її столиці – міста Будапешт, де можна гуляти годинами та насолоджуватися архітектурою міста. Тим паче, що ціна туру тішить.

Після прильоту замовте екскурсію визначними пам’ятками, щоб познайомитися з культурою, історією та цінностями місцевих. Прайс екскурсії для двох – 2 800 гривень. І заплануйте гастрономічний вечір, щоб спробувати автентичну їжу. Наприклад, угорський гуляш. Приблизна ціна обіду для одного – 640 гривень.

/ Фото: Pexels

Ціни: за тижневий відпочинок для двох у 3* готелі зі сніданками заплатите від 8 тис. гривень, якщо заселитеся в 5* готель, то віддасте 20 тис. гривень.

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