Life
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
💼 Суд над Порошенком ❄ Негода в Україні 🔔 Загроза війни з Росією 🌊 Водохреща-2022

Стиль Обами

Чек-лист на січень

Все про любов

Книги місяця

Тренди 2022

Ціна - космос!
СЬОГОДНІ Life No Stress

Куди полетіти з другою половинкою на День закоханих – ТОП-5 напрямків лютого

Ліліана Григорак Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
18 січня, 17:48
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Заплануйте подорож-сюрприз в одну з країн – здивуйте вашу другу половинку
Куди полетіти з другою половинкою на День закоханих - ТОП-5 напрямків лютого
Куди полетіти з другою половинкою на День закоханих - ТОП-5 напрямків лютого / Фото: Pexels

"Що подарувати та чим здивувати на День закоханих?" – питання, яке турбує чи не кожного перед 14 лютого. Якщо хочете потішити свою другу половинку, то заплануйте подорож до однієї з країн. Ми з тревел-експерткою Мариною Плисак розповімо про ТОП-5 напрямків для відпочинку в лютому. Дізнаєтеся: до якої країни летять за мінімальні кошти, де шукати відмінний сервіс, підводний світ і готелі.

Тревел-експертка Марина Плисак
Тревел-експертка Марина Плисак / Фото: пресслужба

Реклама

1 – Єгипет

Бюджетний Єгипет входить до списку ТОП-місць для відвідування протягом року, особливо взимку. Приємні ціни ваблять, як й тепле море. Рекомендуємо летіти на курорти Шарм-ель-Шейх чи Марса-Алам для романтичного відпочинку.

Шарм-ель-Шейх обирають туристи, які полюбляють активний відпочинок з розвагами. А ще економію, адже їм не потрібно робити візу, щоб прилетіти на курорт. Врахуйте, що для відвідування Хургади віза необхідна.

Селище Марса-Алам обирають пари, які обожнюють спокійний відпочинок та відсутність натовпу туристів. Напрямок новий, якщо порівнювати з мейнстримними Хургадою та Шарм-ель-Шейхом. Більшість відпочивальників, які прилітають – це європейці.

Реклама

/ Фото: Pexels

Серед додаткових переваг – це чудові умови в готелях та підводний світ, який поза конкуренцією в Єгипті. Бо де ви ще побачите корову Дюгонь?! Якщо заплануєте поїздку 14 лютого сюди, то потрапите на нетиповий єгипетський відпочинок.

Ціни: за бюджетний тур для двох на 7 днів у 4* готелі заплатите від 17 тис. гривень з послугою "Все враховано". Туристи, які хочуть преміальних умов, заселяються в 5* готелі, де відпочинок коштує 109 тис. гривень.

Реклама

2 – ОАЕ

Об’єднані Арабські Емірати – друга за популярністю країна, куди взимку летять туристи позасмагати на пляжі та покупатися. Дубай залишається фаворитом серед мандрівників. Чого лише варте найбільше оглядове колесо у світі Ain Dubai.

Ціни на тури помірні, а обслуговування професійніше, ніж у Єгипті. При виборі готелю для романтичної подорожі, зверніть увагу на умови пляжу при готелі. Бо відпочинок на громадському пляжі в бікіні може завершитися штрафом. Туристи після прильоту відпочивають на пляжах, які є власністю готелю.

/ Фото: Pexels

Ціни: за бюджетний семиденний відпочинок без харчування для двох у 3* готелі заплатите від 20 тис. гривень. За преміальні умови в 5* готелі з виглядом на визначні пам’ятки заплатите 250 тис. гривень. У вартість туру враховані сніданки та вечері.

3 – Домініканська Республіка

Якщо вашу другу половинку не здивуєш найвищими пам’ятками світу в Еміратах та єгипетськими бюджетними турами, то летіть у Домінікану. Серед пальм, бірюзового океану та білосніжного піску – романтична поїздка вдасться .

Більшість туристів обирають курорти в Домінікані з огляду на ціну. Мандрівники, які полюбляють преміальний відпочинок у колі знаменитостей, бронюють тур на курорт Кап-Кана. До речі, там реально зустріти мільярдера Дональда Трампа.

/ Фото: Unsplash

Бюджетніші тури пропонують на курорті Пунта-Кана, де влаштовують відпустки не лише пари, а й сім’ї з дітьми.Але вартість туру за статки теж знайдете.

Серед розваг у Домініканській Республіці: екскурсії до національних парків, "диких" пляжів, дайвінг та інше. Чого лише варта краса печери Фун-Фун на території національного парку Лос-Айтісес, куди влаштовують екскурсії. Прайс за особу – від 2400 гривень.

/ Фото: tripadvisor.ru

Ціни: за відпочинок для двох у 3* готелі з послугою "Все враховано" на 7 днів заплатите від 78 тис. гривень, а ціна найдорожчого туру в 5* готелі становить 250 тис. гривень.

4 – Мальдіви

Райські Мальдіви асоціюються з романтичною подорожжю. На День святого Валентина – це ТОП-місце для відпочинку. Його особливість у приватності, спокої та інстаграмній картинці, яку щодень бачать туристи на острові. Найпопулярніший курорт – це Мале, який є столицею Мальдів.

Якщо хочете здивувати свою другу половинку, то бронюйте тур із заселенням у вілли, які розташовані на воді. А ще скористайтеся послугою романтичного пікніка, яку пропонують у готелях. Персонал вам влаштує трапезу просто неба з келихом вина та тропічними фруктами.

/ Фото: Pexels

Врахуйте, що Мальдіви – це не про драйв, екстрим, шумні вечірки та бюджетні тури. Райський відпочинок оцінять лише ті, хто хоче ізолюватися від світу.

Ціни: за семиденний відпочинок в 3* готелі для двох заплатите від 52 тис. гривень. У вартість входять сніданки. За преміальний тур в 5* готелі преміумкласу зі сніданками заплатите 219 тис. гривень.

5 – Угорщина

Остання країна в добірці для відвідування на День закоханих – романтична Угорщина. Рекомендуємо навідатися до її столиці – міста Будапешт, де можна гуляти годинами та насолоджуватися архітектурою міста. Тим паче, що ціна туру тішить.

Після прильоту замовте екскурсію визначними пам’ятками, щоб познайомитися з культурою, історією та цінностями місцевих. Прайс екскурсії для двох – 2 800 гривень. І заплануйте гастрономічний вечір, щоб спробувати автентичну їжу. Наприклад, угорський гуляш. Приблизна ціна обіду для одного – 640 гривень.

/ Фото: Pexels

Ціни: за тижневий відпочинок для двох у 3* готелі зі сніданками заплатите від 8 тис. гривень, якщо заселитеся в 5* готель, то віддасте 20 тис. гривень.

Читайте також: як і де люблять відпочивати українці – дослідження.

Ліліана Григорак
Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Всі новини
Life
Показати ще
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Eurovision Song Contest Radio🎶
Найпопулярніші пісні «Євробачення»
1
Euphoria — Loreen, 2012 Euphoria — Loreen, 2012
17292
2
Zitti E Buoni — Måneskin, 2021 Zitti E Buoni — Måneskin, 2021
14828
3
Шум — Go_A, 2021 Шум — Go_A, 2021
8309
4
Arcade — Duncan Laurence, 2019 Arcade — Duncan Laurence, 2019
7246
5
Voilà — Barbara Pravi, 2021 Voilà — Barbara Pravi, 2021
6988
6
Fuego — Eleni Foureira, 2018 Fuego — Eleni Foureira, 2018
6783
7
Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019 Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019
5383
8
Soldi — Mahmood, 2019 Soldi — Mahmood, 2019
4760
9
Dime — Beth, 2003 Dime — Beth, 2003
4568
10
Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021 Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021
4473
Just do it
Корисна порада на сьогодні
Як зробити ідеальне селфі
Дізнатись!
ASMR-проєкт
10 найкайфовіших звуків зими
Спіймати святковий вайб
#людина_цього_дня
18 січня. Роберт Скотт. 110 років тому експедиція, яку очолював капітан Королівського флоту Великої Британії, дісталася географічної точки, ще не нанесеної на карти світу, - Південного полюсу…
На зустріч із героєм!
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Витрачаємо 1000 Зеленьского
Обираємо книгу місяця
Читатиму
Be Healthy
Скільки потрібно випити води за добу?
Розрахувати
Кількість рідини:
New Generation
Кого слухатимемо в 2022 році
Оновити плейлист
Ніна і Ніна
Чи схожа онука Ніни Матвієнко на бабусю?
Більше фото
Здорово
Перевір індекс маси тіла
Розрахувати
Ваш ІМТ
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
17 — 23 січня
Читати гороскоп

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Life
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти