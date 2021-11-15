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Куди піти на День студента в Києві: 5 драйвових вечірок на будь-який смак

Ліліана Григорак Ліліана Григорак Редакторка проєкту NO STRESS
15 листопада, 12:40
В закладинки
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Розповімо про івенти, які відбудуться 17 листопада, а також у вихідні дні
5 драйвових вечірок на будь-який смак
5 драйвових вечірок на будь-який смак / Фото: Pexels

Щорічно Міжнародний День студента святкують 17 листопада. У 2021 році ця дата випала на середу. Дехто називає згаданий день тижня маленькою п'ятницею та планує святкування. Але не всі, бо в четвер зранку прокидатися на пари.

Ми підготували добірку івентів не лише на середу, але й на вихідні, якщо ви перенесете дату святкування.

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Як щодо Stand Up "Великий відкритий мікрофон"?

Приходьте на стендап, якщо любите жарти та веселих людей більше, ніж діджейські сети. 10 досвічених коміків здивують новими приколами, які зроблять вечір незабутнім. Жарти будуть без фільтрів, тож організатори рекомендують випити декілька алкогольних коктейлів, щоб зрозуміти особливий гумор.

Коли: 17 листопада о 20:00.

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Ціна: 50 гривень.

Де: в Бочка Pub, вул. Хрещатик, 19a.

Якщо ви любитель танців, то приходьте на вечірку в SkyBar

В клубі SkyBar влаштують масштабне святкування Дня студента на двох сценах з техно та хіп-хоп музикою. На танцпол запрошують студентів з активною життєвою позицією. Хочуть влаштувати не типову вечірку, а особливий вечір зі спільними цінностями.

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Коли: 18 листопада о 21:00.

Ціна: від 199 гривень.

Де: в SkyBar, вул. Велика Васильківська, 5.

Далі – фестиваль STUDFEST 2021!

На масштабному фестивалі STUDFEST 2021 на гостей чекають музичні сети від локальних DJ на сценах MAIN Stage та TECHNO & POP Stage. А ще хіти від реперів та зустріч з популярними блогерами, які будуть гостями на фестивалі. І, звісно, нові знайомства, адже на вечірку прийдуть сотні київських студентів.

Коли: 19-21 листопада о 16:00.

Ціна: від 100 гривень.

Де: на "Льодовому стадіоні", проспект Академіка Глушкова, 9.

Як щодо вечірки, де виступить виконавець ANDRO?

У клуб Fifty приїде виконавець ANDRO, щоб особисто привітати київських студентів зі святом. Ви наживо почуєте "X.O", "Иса" та інші хіти зірки. Атмосфера буде драйвовою, бо гостям заходу буде складно стримати себе, щоб не танцювати.

Коли: 19 листопада о 22:00.

Ціна: від 350 гривень.

Де: у клубі Fifty, вул. Антоновича, 50.

І на завершення – концерт гурту Animal ДжаZ

Любите музику в жанрі альтернативного року? Приходьте на концерт гурту Animal ДжаZ, які не раз були першими в чартах iTunes та Google Play. Свій тур музиканти назвали "Час любити". Вони виконають найкращі композиції за 20-річну історію гурту.

Коли: 21 листопада о 20:00.

Ціна: від 450 гривень.

Де: у клубі АTLAS, вул. Січових Стрільців, 37-41.

Нещодавно ми розповідали про 5 пісень гурту Artik & Asti, які стали життєвими для багатьох шанувальників.

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Ліліана Григорак
Ліліана Григорак Редакторка проєкту NO STRESS

Закінчила бакалаврат НПУ ім. М. П. Драгоманова за спеціальністю редактор ЗМІ. Досвід роботи в журналістиці - від 1 року. Працювала у виданнях "Великий Київ" й #Шотам. Автор найдорожчих текстів на сайті "Сьогодні" в прямому сенсі слова. Пише для рубрики "Найдорожче" та NO STRESS.

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