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Куди піти на День Незалежності в Києві

Ліліана Григорак Ліліана Григорак Редакторка проєкту NO STRESS
18 серпня, 09:52
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Досі не знаєте, де відпочити 24 серпня в столиці? Life Сьогодні розповість про івенти, які рекомендує відвідати. Спойлер: концепція одного з них вас мотивує не сидіти вдома
Куди піти на День Незалежності в Києві
Куди піти на День Незалежності в Києві

Скористайтеся також календарем лайфхаків, щоб останні дні літа пройшли вдало.

Шоу "Незалежність у нашій ДНК"

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Як щодо святкування Дня Незалежності на концерті, де виступлять десятки українських артистів на піснях яких "тримається" шоу-біз? В концерті візьмуть участь Оля Полякова, Dorofeeva, Dzidzio, Go_A, Jamala, Тіна Кароль, Ірина Білик, гурт "ВВ", Софія Ротару та інші зірки. Глядачам обіцяють шоу без пауз, тож музика буде лунати на НСК "Олімпійському" звідусіль. Завершать музичне дійство яскравими феєрверками.

/ Фото: Сьогодні

Коли: 24 серпня о 18:00.

Де: на НСК "Олімпійський".

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Ціна: від 200 до 2700 гривень.

Концерт Андреа Бочеллі

І на виступ володаря "Ґреммі" завітайте! Оперний співак світового рівня Андреа Бочеллі представить програму "Голос моєї душі". Артист виступить разом із Національним симфонічним оркестром України, а також з Національним хором України ім. Г. Верьовки. На сцену вийдуть також українські зірки.

Концерт Андреа Бочеллі відбудеться 24 серпня
Концерт Андреа Бочеллі відбудеться 24 серпня / Фото: Wikipedia

Коли: 24 серпня о 17:00.

Де: на Площі Конституції (облаштують open-air біля Маріїнського палацу).

Фестиваль повітряних куль "Монгольф'єрія. Я – громадянин"

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Нещодавно ми розповідали про легендарний Atlas Weekend, який відбувся на ВДНГ, а до 30-річчя України на території запланували наймасштабніший фестиваль повітряних куль. Відвідавши його, ви побачите Київ з висоти пташиного польоту та проведете свято нетипово. Погодьтеся, що не часто вдається політати на кулі на День Незалежності України.

Міжнародний фестиваль повітряних куль
Міжнародний фестиваль повітряних куль "Монгольф'єрія" / Фото: balloonfest.com.ua

Коли: 23-24 серпня о 17:00.

Де: на ВДНГ.

Ціни: від 290 гривень.

Фестиваль "Мандруй Україною"

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Як щодо фестивалю-ярмарки, який пройде просто неба? Це дебютний захід, де кожен із регіонів України представить свій культурний, туристичний та гастрономічний потенціал. На гостей також чекають: майстер-класи з традиційних українських ремесел, ярмарок сувенірів та локальних продуктів, а ще фуд-корт та лаунж для відпочинку.

Коли: 22-24 серпня о 13:00.

Де: в Національному музеї народної архітектури та побуту України.

Ціна: вхід на фестиваль безкоштовний, а вхід в музей коштує 80 гривень (квиток для дорослого) та 40 гривень (для дитини).

Фестиваль "Спалах"

Як щодо дебютного фестивалю про нову українську культуру "Спалах"? Дійство пройде на День Незалежності України та здивує виступами виконавців-новачків, а також давно відомих артистів. Окрім двох сцен ви побачите корнери з українськими брендами одягу та виставки стріт-художників.

Фестиваль "Спалах" відбудеться 24 серпня
Фестиваль "Спалах" відбудеться 24 серпня / Фото: concert.ua

Коли: 24 серпня о 12:00.

Де: на Трухановому острові (ЮБК).

Ціна: від 499 гривень.

Дивіться також, як пройшло минулорічне шоу до Дня Незалежності України

Нещодавно ми розповіли, як пройшов дебютний день фестивалю Atlas Weekend.

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Ліліана Григорак
Ліліана Григорак Редакторка проєкту NO STRESS

Закінчила бакалаврат НПУ ім. М. П. Драгоманова за спеціальністю редактор ЗМІ. Досвід роботи в журналістиці - від 1 року. Працювала у виданнях "Великий Київ" й #Шотам. Автор найдорожчих текстів на сайті "Сьогодні" в прямому сенсі слова. Пише для рубрики "Найдорожче" та NO STRESS.

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