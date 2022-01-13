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Водохреща-2022: 5 ополонок у Києві, де безпечно пірнати

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Ліліана Григорак Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні
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13 січня, 09:55
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Дізнаєтеся про столичні популярні місця, де будуть пірнати більшість киян

Водохреща святкують щорічно 19 січня. Екстремали пірнають в холодні ополонки попри мороз на вулиці та вважають, що цей обряд має цілющі властивості. Ми розкажемо про ТОП-5 безпечних ополонок в Києві, де рекомендуємо пірнути на свято.

Пляж "Дитячий" в Гідропарку

Найпопулярніше місце для пірнання на Водохреща – Гідропарк. На пляжі "Дитячий" о 13:00 будуть освячувати воду та проводити святкове богослужіння. Для зручності встановили біотуалети, кабінки для переодягання та постелили доріжку поряд з ополонкою.

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Де знайти: зона відпочинку "Дитяча", Дніпровський район, р. Дніпро, Венеціанський острів.

Парк "Феофанія"

Приходьте в парк "Феофанія" з 7:00, щоб пірнути в ополонку на свято. Для любителів купатися взимку, встановлять місця для обігріву, фуд-зони, де можна випити глінтвейн чи перекусити після пірнання. В парку зберуться однодумці, які чекали Водохреща рік. Врахуйте, що вхідний квиток для дорослих у парк коштує 40 гривень, а школярів та студентів 10 гривень.

Де знайти: вул. Академіка Лєбєдєва, 32.

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Де пірнати на Водохреща
Де пірнати на Водохреща / Фото: Getty Images

Оболонська набережна

На Оболонській набережні з 12:00 можна буде пірнути в ополонку. Окрім купання на учасників чекають класичні обряди. Пильнувати екстремалів, які пірнатимуть, буде рятувальна служба.

Де знайти: вул. Прирічна, 5а.

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"МоржіFest-2022" в естрим-парку Х-Park

Для екстремалів, які люблять святкувати Водохреща, влаштують фестиваль "МоржіFest-2022". Він розпочнеться о 10:00 та триватиме до 15:00. У програмі дійства: занурення, освячення ополонки, козацький рукопаш "Спас", перегони в холодній воді на каяках та інші активності. Приходьте, якщо ви готові до екстриму та холоду.

Де знайти: у парку "Муромець", Деснянського району.

Національний музей народної архітектури та побуту України

У музеї "Пирогово" просто неба облаштують ополонку для екстремалів. На автентичній території, де збереглася історія предків, здивують розважальною програмою та традиціями пірнання на Водохреща.

Де знайти: вул. Академіка Тронька, 1.

Нещодавно ми розповідали про 15 локацій на водоймах Києва, де можна безпечно пірнути в ополонку.

Ліліана Григорак
Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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