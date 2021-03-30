Колекція Лувру з 482 тисячами одиниць тепер у вільному доступі – де подивитися

Чудова можливість познайомитися зі спадщиною музею

Паризький Лувр відкрив безкоштовний доступ до онлайн-екскурсії всім художнім арсеналом музею. Подивитися твори можна на його офіційному сайті.

Лувр потішив шанувальників музею під час карантину і відкрив доступ до 482 тисяч одиниць з історією. Все, що потрібно – це планшет, смартфон, або комп'ютер.

Фото: Getty Images

У базі даних колекцій знайдете твори французького музею, Національного музею Ежен-Делакруа, скульптури садів Тюїльрі і Каруселі, а також "MNR" (Musées Nationaux Récupération), які знайшли після Другої світової війни.

Шанувальники музею зможуть побачити локацію через інтерактивну карту, яка дозволить відвідувачам досліджувати Лувр по кімнатах. Ще будуть доступні записи від кураторів про твори мистецтва і тематичні альбоми.

База даних колекцій хоч і доступна на планшетах і комп'ютерах, але оновлення будуть відбуватися тільки на смартфонах.

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