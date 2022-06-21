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Коли краще замовляти таксі, з огляду на комендантську годину – рекомендації

Міла Тодоренко Міла Тодоренко Редактор
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21 червня, 20:21
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Затрималися у друзів, а комендантська година вже близько? Чи варто розраховувати на таксі та що потріно знати перед тим, як замовляти машину – поради водіїв
Що варто знати перед тим, як викликати таксі в комендантську годину
Що варто знати перед тим, як викликати таксі в комендантську годину / Фото: Колаж: Сьогодні

Київська служба "Еліт Таксі" опублікувала у своєму офіційному акаунті в Instagram рекомендації про те, як правильно викликати таксі, якщо наближається комендантська година.

Рекомендації

Щоб вчасно дістатися до потрібного місця, не порушувати закон про воєнний стан і не бути затриманими правоохоронними органами, варто дотримуватись кількох простих правил:

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  • Замовляйте таксі приблизно за годину до початку комендантської години. Так ви зможете вчасно встигнути дістатись потрібного місця, а у водія буде достатньо часу повернутися додому.
  • Пам'ятайте, що раніше ви зробите замовлення, тим більше у вас шансів знайти вільний автомобіль із водієм.
  • Робіть попередні замовлення. Це не тільки збільшить можливість вчасно знайти машину для вас, а також ви не пропустите момент замовлення, заговорившись з друзями.
  • Дотримуйтесь правил комендантської години. Не варто забувати, поліція має право вас затримати, якщо ви опинитеся на вулиці або в таксі після 23:00.

Вам варто знати як викликати швидку під час комендантської години.

Міла Тодоренко
Міла Тодоренко Редактор

Закінчила Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка. Пишу про красу, моду, тренди та про все, що надихає покоління Z

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