Коли краще замовляти таксі, з огляду на комендантську годину – рекомендації

Затрималися у друзів, а комендантська година вже близько? Чи варто розраховувати на таксі та що потріно знати перед тим, як замовляти машину – поради водіїв

Що варто знати перед тим, як викликати таксі в комендантську годину / Фото: Колаж: Сьогодні

Київська служба "Еліт Таксі" опублікувала у своєму офіційному акаунті в Instagram рекомендації про те, як правильно викликати таксі, якщо наближається комендантська година.

Рекомендації

Щоб вчасно дістатися до потрібного місця, не порушувати закон про воєнний стан і не бути затриманими правоохоронними органами, варто дотримуватись кількох простих правил:

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Замовляйте таксі приблизно за годину до початку комендантської години. Так ви зможете вчасно встигнути дістатись потрібного місця, а у водія буде достатньо часу повернутися додому.

Пам'ятайте, що раніше ви зробите замовлення, тим більше у вас шансів знайти вільний автомобіль із водієм.

Робіть попередні замовлення. Це не тільки збільшить можливість вчасно знайти машину для вас, а також ви не пропустите момент замовлення, заговорившись з друзями.

Дотримуйтесь правил комендантської години. Не варто забувати, поліція має право вас затримати, якщо ви опинитеся на вулиці або в таксі після 23:00.

Вам варто знати як викликати швидку під час комендантської години.