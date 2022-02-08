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Коли ціни у Буковелі найнижчі? Турагент назвав період цінопаду

Ліліана Григорак Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні
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8 лютого, 16:03
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Коли реально заощадити на найдорожчому курорті України та чому туристи побоюються відпочивати в період цінопаду – дізнаєтесь у статті

Гірськолижний курорт Буковель – це туристична зірка серед зимових локацій для відпочинку в Україні. Тут бувають мандрівники з усього світу, серед яких відомі люди. Наприклад, президент України Володимир Зеленський, який проживав у найдорожчому готелі Буковелю Radisson Blu Resort. Але зимовий релакс з усіма активностями не зможе дозволити собі українець із середньостатистичною зарплатою у 14 тис. гривень. Адже ціни – шокують!

Ми з турагентом Юлією Голіковою розповімо вам, коли ціни на послуги у Буковелі найнижчі й коли варто планувати відпочинок любителям зимового виду спорту та туристам, які бажають просто погуляти. Протягом восьми років експерт влаштовує тури на гірськолижний курорт, тому знає тонкощі планування місцевого відпочинку.

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Коли ціни у Буковелі найвищі?

Найвищі цінники на послуги у Буковелі бувають протягом зимових свят. Святковий сезон цього року тривав з 2 по 6 січня. Туристи, які приїхали на Різдво, заплатили найбільше.

Цьогорічний високий сезон у Буковелі стартував 18 грудня та триватиме до 17 березня. До пандемії він починався приблизно на тиждень пізніше.

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Буковель №1 взимку для туристів
Буковель №1 взимку для туристів / Фото: Unsplash

Протягом цього періоду ціни на послуги не знижують. Тому моніторити Booking, щоб вихопити дешевший готель або купити Ski-паси для катання, зайве. Таке щастя можливе лише в низький сезон.

Однак під час високого сезону відпочинок обійдеться дешевше, ніж у кілька святкових днів. Але найнижчі прайси – восени, навесні та влітку.

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Коли ціни у Буковелі найнижчі?

Якщо хочете заплатити за буковельський відпочинок найменше, то не плануйте подорож на святковий або високий сезон. Їдьте на курорт у квітні, коли стартує оксамитовий сезон та ціни знижують.

А в березні розпочинається так званий низький сезон, коли ціни, якщо порівнювати з оксамитовим, все-таки трохи вищі.

Туристам на початку весни вдається покататися на лижах та сноубордах завдяки штучному снігу на трасах. Експерт рекомендує все ж таки моніторити погоду, щоб не розчаруватися після приїзду та влаштувати незабутнє катання.

/ Фото: freepik.com

У період оксамитового сезону готелі знижують вартість проживання до 40% або влаштовують акції – дарують гостям відвідування спа. Якщо ви приїдете в Буковель влітку або навесні на свята, то не дивуйтеся, коли побачите захмарну ціну на готелі. На травневі свята, на День Незалежності тощо цінник на проживання так само високий, як у святковий сезон.

Ціни в ресторанах не знижують – попит усі 12 місяців однаковий. Борщ у ресторані Filvarok, де бачили Володимира Зеленського, дешевше, ніж за 260 гривень, ви, на жаль, не з'їсте.

Ski-паси для катання туристам рекомендують купувати за рік до початку високого сезону. Найнижчі цінники – в оксамитовий сезон. На офіційному сайті курорту Буковель навесні розпочинається продаж абонементів на 2023 рік. Що ближче до сезону ікс, тим менша знижка. Турагент зазначила, що найбільша знижка на Ski-паси була навесні – приблизно 30%.

Що слід врахувати туристам, які хочуть заощадити?

Якщо ви їдете в Буковель заради зимового спорту, то не відкладайте відпочинок на грудень чи весну – погода може зіпсувати ваші плани. Переплатіть та заплануйте відпустку в період із середини січня по середину лютого. Експерт наголосила, що в цей час ідеальні погодні умови для катання.

/ Фото: Unsplash

Людям, які приїжджають на курорт заради прогулянок та дегустації страв у садибах, варто їхати на початку весни. Натовпів туристів не буде, і можна сповна насолодитися красою природи Буковеля.

Читайте також: Чому туристи скаржаться на український курорт Пилипець – чесні відгуки

Ліліана Григорак
Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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