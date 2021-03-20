Китаєць виробляв фальшивий Hennessy і його заарештували на 15 років

Псевдо Hennessy продавали з 2017 року

Hennessy – відомий коньячний будинок з Франції, який входить в холдинг LVMH. Бренд зайняв свою нішу в алкогольному бізнесі, тому один із виробників Китаю скористався лейбою і продавав фальшивий коньяк під назвою Hennessy. Про це повідомляє The Drinks Business.

У місті Хойчжоу, провінції Гуандун, група людей (серед яких було кілька виробників і продавців) виготовляла псевдо Hennessy. Шахрайський бізнес працював із 2017 року.

Фото: vimeo.com

На фабриці "Hennessy" вони найняли "майстра змішування", який використовував за основу бюджетнішими варіант Hennessy – Louis Royer і додавав карамельний барвник. Перероблений коньяк із фейковою упаковкою продавали приватним клієнтам. Загальний обсяг продажів афери досяг 3,4 мільйона юанів.

"Банда" була помічена в грудні 2018 через порушення зареєстрованої марки і фейкового виробництва. На підставі цього суд засудив головного ініціатора на 15 років ув'язнення і оштрафував на 1,8 мільйона юанів. Заарештований хотів подати апеляцію – запевняв, що Hennessy за стандартами аналогічний Louis Royer. Інших членів "банди" засудили від 1 до 10 років.

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