Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Китаєць виробляв фальшивий Hennessy і його заарештували на 15 років

Сьогодні, 19:38

Псевдо Hennessy продавали з 2017 року

Hennessy – відомий коньячний будинок з Франції, який входить в холдинг LVMH. Бренд зайняв свою нішу в алкогольному бізнесі, тому один із виробників Китаю скористався лейбою і продавав фальшивий коньяк під назвою Hennessy. Про це повідомляє The Drinks Business.

У місті Хойчжоу, провінції Гуандун, група людей (серед яких було кілька виробників і продавців) виготовляла псевдо Hennessy. Шахрайський бізнес працював із 2017 року.

Фото: vimeo.com

На фабриці "Hennessy" вони найняли "майстра змішування", який використовував за основу бюджетнішими варіант Hennessy – Louis Royer і додавав карамельний барвник. Перероблений коньяк із фейковою упаковкою продавали приватним клієнтам. Загальний обсяг продажів афери досяг 3,4 мільйона юанів.

"Банда" була помічена в грудні 2018 через порушення зареєстрованої марки і фейкового виробництва. На підставі цього суд засудив головного ініціатора на 15 років ув'язнення і оштрафував на 1,8 мільйона юанів. Заарештований хотів подати апеляцію – запевняв, що Hennessy за стандартами аналогічний Louis Royer. Інших членів "банди" засудили від 1 до 10 років.

Раніше ми розповідали, що знайшли в Києві улюблене шампанське Мадонни за 149 тисяч гривень.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Модний Liquid Coral: де знайти у Києві та до чого тут інститут кольору Pantone Алкоголь з потенціалом: ці зірки мають власний бренд вина Glenturret випускає лімітоване віскі до 60-річчя моделі E-type від Jaguar
коньячный коньяк незаконний Hennessey No Stress
Реклама

Новини партнерів

Страстная жена вратаря "Динамо" дразнит фанатов
Страстная жена вратаря "Динамо" дразнит фанатов
Ольга Сумская о жизни ее старшей дочки в России
Ольга Сумская о жизни ее старшей дочки в России
Четыре самых вредных мужчины по знаку зодиака
Четыре самых вредных мужчины по знаку зодиака
Лучший год. Для какого знака 2021 год станет максимально успешным
Лучший год. Для какого знака 2021 год станет максимально успешным

Популярні статті

Сьогодні, 07:40Events

Міжнародний день щастя: історія, значення і найкращі привітання

Сьогодні, 05:16Психо

Гороскоп на сьогодні 20 березня: Водолії зароблять багато грошей, а Рибам потрібно побути наодинці

Вчора, 18:39Смачно

Як зварити смачну розсипчасту перловку

Вчора, 18:15Фаново

Весняне рівнодення 2021 року: цікаві прикмети дня

Вчора, 17:08Психо

Як навчитися бути щасливим щодня: 7 простих кроків

Вчора, 16:22Смачно

З чим треба їсти сир – 4 корисних поєднання

Вчора, 15:47Events

Коли переводять годинники на літній час в Україні у 2021 році

Вчора, 13:49Events

Ліні Костенко – 91: читайте вірші і цитати української поетеси

Вчора, 11:36Фаново

Песах-2021: коли відзначається єврейська Пасха

Вчора, 06:10Психо

Сьогодні Всесвітній день сну: як привітати своїх друзів

18 березняСмачно

Як спекти смачний пиріг на кефірі: 5 рецептів

18 березняЗірково

Надія Мейхер заблокувала відомого ведучого в соцмережах за нескромні питання про її груди

18 березняСмачно

Як зварити насправді смачну вівсянку: стисла інструкція

18 березняЗірково

Андрія Данилка помітили в обіймах екстравагантної жінки: фото

18 березняЗірково

5 видовищних фільмів Люка Бессона, який подарував світові "Леона"

18 березняПсихо

Гороскоп на сьогодні 18 березня: Терезам потрібно пригальмувати, а Скорпіону – розслабитися

Новини партнерів

Со скандалом ушел один из главных актеров из "Квартал 95"
Со скандалом ушел один из главных актеров из "Квартал 95"
Раскрыт главный признак перенесенного коронавируса
Раскрыт главный признак перенесенного коронавируса
Гормональное выпадение волос у женщин: как это предотвратить
Гормональное выпадение волос у женщин: как это предотвратить
Из творога и печенья. Рецепт быстрого торта без выпекания
Из творога и печенья. Рецепт быстрого торта без выпекания
Еле живой Григорий Чапкис осадил снимающего его на видео сына
Еле живой Григорий Чапкис осадил снимающего его на видео сына
В авто Кошевого поставили камеру: увиденное ошеломило даже его
В авто Кошевого поставили камеру: увиденное ошеломило даже его
Итальянская гонщица, с которой ты будешь не прочь проехаться
Итальянская гонщица, с которой ты будешь не прочь проехаться
Три знака зодиака, для которых 2021 год станет худшим
Три знака зодиака, для которых 2021 год станет худшим

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти