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Кіберпонеділок: куди можна полетіти за 5 євро

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні
29 листопада, 16:55
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Знижки на авіаквитки в кіберпонеділок
Знижки на авіаквитки в кіберпонеділок / Фото: Колаж: Сьогодні

Якщо ви не знайшли або не встигли купити найцікавіші речі в день шопінгу – Чорну п'ятницю, не засмучуйтесь. Сьогодні , 29 листопада, традиційно проводиться кіберпонеділок, а це означає, що інтернет-майданчики та онлайн-магазини продовжать продавати товари за заниженими цінами.

Не пропустіть можливості подивитися і напрямки для відпочинку. Ми вже розповідали про те, як вигідно орендувати люксові готельні номери за зниженими цінами. Сьогодні ж звернули увагу на розпродаж авіаквитків.

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Лоукостер Ryanair влаштував акцію лише на один день. Ви зможете купити квитки всього за 5 євро (бл. 150 грн).

Звичайно, така вражаюча низька ціна має свої обмеження. Наприклад, ціна на квиток діє лише в один бік. Скористатися пропозицією можна з 1 грудня 2021 року до 18 лютого 2022 року, але не в різдвяний період (з 16 грудня 2021 року до 6 січня 2022 року).

З Києва можна полетіти до Польщі, Мальти, Великобританії та Ірландії. Є вильоти зі Львова, наприклад, до Німеччини, Італії та Литви.

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З Одеси можна купити квитки до Італії та Польщі.

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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