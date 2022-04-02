Life
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь 📉 Санкції проти Росії ⚠ Удари по українських містах ‼ Переговори з агресором
Поиск на segodnya.ua

Правило двох стін

Зеленська про чоловіка

Медична допомога

Сукні Оскара-2022

Статус біженця

Готуємо борщ у ЄС
СЬОГОДНІ Life No Stress

Які сервіси та послуги стали безоплатні для українців – список

Ліліана Григорак Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
2 квітня, 14:52
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Як безоплатно записатися на консультацію до лікаря та відправити посилку "Новою поштою" – в матеріалі
Які сервіси та послуги стали безоплатні для українців - список
Які сервіси та послуги стали безоплатні для українців - список / Фото: Колаж: Сьогодні

Тисячі людей втратили роботу під час воєнного стану в Україні. Люди вчаться економити, щоб вижити та прогодувати сім’ю. Ми розповімо, які безоплатні сервіси та послуги допоможуть заощадити сімейний бюджет українцям. І не важливо, ви в укритті неподалік Маріуполя чи у Варшаві.

Зв’язок

  • "Київстар" надав безоплатний доступ до Домашнього Інтернету. Навіть, якщо ви не поповнили рахунок, доступ отримуєте автоматично.
  • У месенджері Viber українці отримали безоплатних 60 хвилин для дзвінків через сервіс Viber Out.
  • Компанія Airalo надала $10 українцям для купівлі eSim в застосунку.
  • Програма Zoom відкрила преміумдоступ для українців.

Здоров’я

  • Застосунок Teplo — українцям надають безоплатні консультації з психологом 24/7.
  • В програмах BetterMe Mental Health, Down Dog та Prostoі Meditopia знайдете десятки практик з йоги та медитації. Для українців доступ безоплатний.
  • Застосунок VOS – отримаєте психологічну допомогу безоплатно, адже українцям надали доступ до преміумпідписки.

Реклама
  • На платформах Doctor Online (український сервіс), HaloDoctor.pl (польський сервіс) та Viveo (естонський сервіс) проконсультуєтеся безоплатно в лікарів.
  • В календарі менструацій Flo отримаєте безоплатний доступ до преміумпідписки.

Поштові сервіси

  • На "Новій пошті" зможете безплатно надіслати чи отримати гуманітарну допомогу для військових або тих, хто постраждав під час війни.
  • "Укрпошта" зі знижкою надішле вашу посилку з України до Румунії, Польщі, Словаччини, Молдови та Угорщини, якщо скористаєтеся послугою "Посилка з дому".

Фінанси

  • Сервіси для переказу коштів Western Union, Ria Money Transfer, TransferGo, Moneygram не беруть плату за перекази в Україну.
  • Українці зможуть відкрити рахунок у фінансовій компанії Revolut за спрощеною програмою, витративши мінімум часу.

  • В польських банках Alior Bank, Bank Pocztowy, BNP Paribas, Credit Agricole, Getin Bank, mBank, Millenium Bank, Pekao SA, PKO Bank Polski та Santander Bank для українців спрощена процедура відкриття рахунків без комісій.
  • У чеському банку ČSOB українці після відкриття рахунку, отримають фінансову допомогу в розмірі 2500 крон.

Детальніше про безоплатні сервіси та послуги для українців читайте на Vogue.ua.

Якщо плануєте вивчити англійську мову з нуля, то читайте попередню статтю про безоплатні ресурси.

Ліліана Григорак
Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram «Сьогодні» в Viber Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Life
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Залишилися вдома
Жителі Києва
Директорка фінансової компанії Наталія
Директорка фінансової компанії Наталія
Су-шеф та офіціант Катерина
Су-шеф та офіціант Катерина
Актриса театру та кіно Анна
Актриса театру та кіно Анна
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Художники-літографи Тарас та Ніна
Художники-літографи Тарас та Ніна
1 /2
Проєкт The New York Times
Повинен побачити кожен
Дивитись!
Мода та війна
Показ Jean Gritsfeldt у Берліні
Дивитись!
Жіночі історії
Неймовірні перемоги над хворобою
Не здавайся!
Безкоштовно
Онлайн-консультація лікаря
Контакти
Поради військових
Вас взяли у полон. Що робити?
Дізнатись!
Воїни світла
Зіркові захисники України
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даніель Салем Даніель Салем
3
Віктор Бронюк Віктор Бронюк
4
Дмитро Дікусар Дмитро Дікусар
5
Нікіта Добринін Нікіта Добринін
6
Андрій Хливнюк Андрій Хливнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеітаблаєв Ахтем Сеітаблаєв
10
Олег Собчук Олег Собчук
Пророцтво
Питання дня
Коли помре Путін
Дізнатись!
За лаштунками в Бірмінгемі
Як вам фото Джамали із зіркою зі Spice Girls Еммою Лі Бантон?
Більше фото

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Life
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти