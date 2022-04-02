Як безоплатно записатися на консультацію до лікаря та відправити посилку "Новою поштою" – в матеріалі

Які сервіси та послуги стали безоплатні для українців - список / Фото: Колаж: Сьогодні

Тисячі людей втратили роботу під час воєнного стану в Україні. Люди вчаться економити, щоб вижити та прогодувати сім’ю. Ми розповімо, які безоплатні сервіси та послуги допоможуть заощадити сімейний бюджет українцям. І не важливо, ви в укритті неподалік Маріуполя чи у Варшаві.

Зв’язок

"Київстар" надав безоплатний доступ до Домашнього Інтернету. Навіть, якщо ви не поповнили рахунок, доступ отримуєте автоматично.

до Домашнього Інтернету. Навіть, якщо ви не поповнили рахунок, доступ отримуєте автоматично. У месенджері Viber українці отримали безоплатних 60 хвилин для дзвінків через сервіс Viber Out.

для дзвінків через сервіс Viber Out. Компанія Airalo надала $10 українцям для купівлі eSim в застосунку.

українцям для купівлі eSim в застосунку. Програма Zoom відкрила преміумдоступ для українців.

Здоров’я

Застосунок Teplo — українцям надають безоплатні консультації з психологом 24/7.

— українцям надають безоплатні консультації з психологом 24/7. В програмах BetterMe Mental Health, Down Dog та Prostoі Meditopia знайдете десятки практик з йоги та медитації. Для українців доступ безоплатний.

знайдете десятки практик з йоги та медитації. Для українців доступ безоплатний. Застосунок VOS – отримаєте психологічну допомогу безоплатно, адже українцям надали доступ до преміумпідписки.

Реклама

На платформах Doctor Online (український сервіс), HaloDoctor.pl (польський сервіс) та Viveo (естонський сервіс) проконсультуєтеся безоплатно в лікарів.

проконсультуєтеся безоплатно в лікарів. В календарі менструацій Flo отримаєте безоплатний доступ до преміумпідписки.

Поштові сервіси

На "Новій пошті" зможете безплатно надіслати чи отримати гуманітарну допомогу для військових або тих, хто постраждав під час війни.

гуманітарну допомогу для військових або тих, хто постраждав під час війни. "Укрпошта" зі знижкою надішле вашу посилку з України до Румунії, Польщі, Словаччини, Молдови та Угорщини, якщо скористаєтеся послугою "Посилка з дому".

Фінанси

Сервіси для переказу коштів Western Union, Ria Money Transfer, TransferGo, Moneygram не беруть плату за перекази в Україну.

не беруть плату за перекази в Україну. Українці зможуть відкрити рахунок у фінансовій компанії Revolut за спрощеною програмою, витративши мінімум часу.

В польських банках Alior Bank, Bank Pocztowy, BNP Paribas, Credit Agricole, Getin Bank, mBank, Millenium Bank, Pekao SA, PKO Bank Polski та Santander Bank для українців спрощена процедура відкриття рахунків без комісій.

для українців спрощена процедура відкриття рахунків без комісій. У чеському банку ČSOB українці після відкриття рахунку, отримають фінансову допомогу в розмірі 2500 крон.

Детальніше про безоплатні сервіси та послуги для українців читайте на Vogue.ua.

Якщо плануєте вивчити англійську мову з нуля, то читайте попередню статтю про безоплатні ресурси.