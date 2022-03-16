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Як вигулювати собак у комендантський час – поради, які допоможуть уникнути проблем

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні
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16 березня, 11:19
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Вихованцю не поясниш, що таке комендантський час, він потребує регулярних прогулянок. Ось кілька порад для собачників
Як вигулювати собак у комендантський час
Як вигулювати собак у комендантський час / Фото: pixabay.com

Двадцять перший день вторгнення Росії в Україну. У Києві та Київській області діє посилений комендантський час протягом півтори доби – з 15 березня з 20:00 до 17 березня до 7:00. Але що робити людям, у яких є собаки, які потребують вигулу? Розповідаємо.

Комендантський час – справа серйозна. У цей час усім жителям рекомендують залишатися вдома або в укритті. Але людям із собаками потрібно щонайменше двічі на день виводити їх на прогулянки, тому ділимося порадами, як це робити безпечно.

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По-перше, киянам рекомендують максимально скоротити кількість вигулів і тривалість прогулянок, а також вигулювати собак поряд з будинком, не відходячи надто далеко. Якщо побачили озброєну людину, найважливіше правило – не бігти і не робити різких рухів. Потрібно пред'явити паспорт або ID-карту, а також пояснити, чому ви вийшли на вулицю.

Також перед вигулом можна зателефонувати охоронцеві ЖК або вахтеру та повідомити, що ви спускаєтесь вигулювати собаку.

У нашій теробороні дуже багато людей, які розуміють, у багатьох з них теж є собаки. Якщо ви дотримуватиметеся простих правил безпеки, після перевірки документів у вас не повинно виникнути проблем.

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Нагадаємо, як допомогти організму впоратися з фізичними розладами та нездужаннями під час війни.

Також читайте: гаряча лінія для онкопацієнтів – куди дзвонити за допомогою та де шукати ліки.

Олена Мело Тсіна
Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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Сержант Ханін Андрій Павлович. Захищаючи Волноваху на Донеччині, український воїн знищив танк ворога та близько 10 окупантів. Під час бою, отримавши поранення, допомагав пораненим побратимам і до останнього виконував військовий обов'язок. Герой України. Посмертно.

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