Куди звернутися за дозволом для перетину кордону та які документи необхідно показати студентам – розповідаємо

Як виїхати студентам призовного віку за кордон - пояснили прикордонники

Студенти призовного віку, які навчаються у вищих закладах освіти за межами України, можуть виїжджати за кордон під час воєнного стану, щоб продовжити навчання. Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України спільно з Генеральним штабом ЗСУ та Державною прикордонною службою України розповіли про правила перетину кордону для студентів призовного віку.

Під час перетину кордону необхідно показати:

документ, що надає право на перетин держкордону;

держкордону; документ, що підтверджує навчання в закладі фахової передвищої та вищої освіти за кордоном;

в закладі фахової передвищої та вищої освіти за кордоном; дозвіл на перетин кордону від керівника відповідного центру комплектування та соціальної підтримки;

комплектування та соціальної підтримки; військово-обліковий документ із записом щодо надання відстрочки від призову.

Для перетину кордону студенту необхідно звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем прописки (обліку) та отримати:

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відповідний запис у військово-обліковому документі щодо надання відстрочки від призову;

щодо надання відстрочки від призову; дозвіл на перетин кордону від керівника відповідного центру комплектування та соціальної підтримки.

У рекомендаціях зауважили, що призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період не підлягають, зокрема, здобувачі фахової передвищої та вищої освіти, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами освіти.

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