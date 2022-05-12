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Як виїхати студентам призовного віку за кордон – пояснили прикордонники

Ліліана Григорак Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні
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12 травня, 15:21
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Куди звернутися за дозволом для перетину кордону та які документи необхідно показати студентам – розповідаємо
Як виїхати студентам призовного віку за кордон - пояснили прикордонники
Як виїхати студентам призовного віку за кордон - пояснили прикордонники

Студенти призовного віку, які навчаються у вищих закладах освіти за межами України, можуть виїжджати за кордон під час воєнного стану, щоб продовжити навчання. Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України спільно з Генеральним штабом ЗСУ та Державною прикордонною службою України розповіли про правила перетину кордону для студентів призовного віку.

Під час перетину кордону необхідно показати:

  • документ, що надає право на перетин держкордону;
  • документ, що підтверджує навчання в закладі фахової передвищої та вищої освіти за кордоном;
  • дозвіл на перетин кордону від керівника відповідного центру комплектування та соціальної підтримки;
  • військово-обліковий документ із записом щодо надання відстрочки від призову.

Для перетину кордону студенту необхідно звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем прописки (обліку) та отримати:

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  • відповідний запис у військово-обліковому документі щодо надання відстрочки від призову;
  • дозвіл на перетин кордону від керівника відповідного центру комплектування та соціальної підтримки.

У рекомендаціях зауважили, що призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період не підлягають, зокрема, здобувачі фахової передвищої та вищої освіти, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами освіти.

Тисніть на посилання для завантаження інфографіки з рекомендаціями.

Нещодавно ми розповідали про ТОП-7 помилок абітурієнтів під час вступу за кордон.

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Ліліана Григорак
Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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