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Як у кіно: кулінарна книга з рецептами з культових фільмів

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні
17 грудня, 16:09
В закладинки
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Кожна сторінка у ній передає неповторну атмосферу легендарних кінострічок
"Поварена книга" - продовження багаторічної серії "Готуємо зі Скорсезе" від Hato Press
"Поварена книга" - продовження багаторічної серії "Готуємо зі Скорсезе" від Hato Press / Фото: Колаж: Сьогодні

Лондонське видання Hato Press видало кулінарну книгу The Cookbook. Це збірка рецептів, створена 46 всесвітньо відомими шеф-кухарями, натхненими відомими фільмами. Також дивіться топ-5 найкорисніших книг із саморозвитку.

"Куховарська книга" – продовження багаторічної серії "Готуємо зі Скорсезе" від Hato Press, барвиста ітерація попередньої чорно-білої трилогії з надихаючими цитатами з фільмів та графікою. У ній ви знайдете від солодких та солоних страв до напоїв.

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Книга The Cookbook з рецептами з улюблених фільмів
Книга The Cookbook з рецептами з улюблених фільмів / Фото: Инстаграм

Книга The Cookbook з рецептами з улюблених фільмів
Книга The Cookbook з рецептами з улюблених фільмів / Фото: Инстаграм

Кожен рецепт просочений атмосферою культової кіношної сцени: ніжна випічка в готелі Уеса Андерсона "Гранд Будапешт" або "Труднощі перекладу", та інші страви з культових фільмів, включаючи "Мій сусід Тоторо" Хаяо Міядзакі, "Любовний настрій".

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Книга The Cookbook з рецептами з улюблених фільмів
Книга The Cookbook з рецептами з улюблених фільмів / Фото: Инстаграм

У створенні 224-сторінкової книги в твердій палітурці взяли участь відомі кулінарні діячі, які зуміли передати незабутню атмосферу. А фотографії з апетитними сценами фільмів допомагають увімкнути уяву ще більше.

Книга The Cookbook з рецептами з улюблених фільмів
Книга The Cookbook з рецептами з улюблених фільмів / Фото: Инстаграм

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Кулінарна книга тепер доступна на сайті Hato Store за ціною 60 дол. США (1635 грн).

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Олена Мело Тсіна
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