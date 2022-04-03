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Як українцям знайти роботу в Іспанії – 5 способів

Ліліана Григорак Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні
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3 квітня, 10:37
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Найдієвіший спосіб – пошук не на онлайн-сайтах. Який саме – розповідаємо
Як українцям знайти роботу в Іспанії - 5 способів
Як українцям знайти роботу в Іспанії - 5 способів / Фото: Колаж: Сьогодні

Українці продовжують емігрувати закордон через агресію Росії. Як переїхати до Іспанії ми розповідали в попередньому матеріалі. Сьогодні дізнаєтеся детально: як та де шукати роботу емігрантам у країні. 5 дієвими способами поділилася еміграційна експертка Аліна Кабакова в Instagram.

1 – шукайте роботу на сайтах з актуальними вакансіями

Популярні сайти для пошуку роботи – Info Jobs, Milanuncios та Infoempleo.

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Не маєте часу на пошуки? Зверніться в одну з рекрутингових агенцій, яка знайде вам вакансію:

2 – створіть профіль в LinkedIn

Зареєструйтеся в соціальній мережі LinkedIn для кар‘єристів, щоб побачити актуальні вакансії на ринку, знайти стажування чи налагодити ділові зв‘язки. Будьте готові, що один з HR-спеціалістів іспанської компанії може сам вас знайти!

/ Фото: Pexels

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3 – видрукуйте резюме та віднесіть в бажане місце роботи

Думали, що єдиний спосіб знайти роботу в Іспанії – це онлайн? Ні! Спробуйте видрукувати резюме та віднести його туди, де хочете працювати. Наприклад, якщо плануєте бути офіціантом – йдіть в кафе, а якщо нігтьовим майстром – до салону.

Іноді це працює, – зауважила експертка.

4 – знайомтеся з місцевими та не мовчіть про пошук роботи

Іспанці люблять брати знайомих людей на роботу. І не важливо, це їх знайомі, чи друзів. Чим більше людей ви знатимете, тим більше шансів, що вас зарекомендують роботодавцям та запропонують вакансію.

Багато вакансій залишаються неопублікованими, бо переходять з уст в уста в офісі. Активно заводьте знайомства і нехай весь світ знає, що ви шукаєте роботу, – зауважила експертка.

5 – опублікуйте допис-звернення в групи Facebook

У Facebook є чимало груп, які створили емігранти в Іспанії для комунікації, нових знайомств, пошуку роботи та щоб ділитися досвідом. Напишіть допис-звернення про себе в одну з груп та вкажіть про активний статус пошуку роботи.

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Перелік груп:

Дізнайтеся також про 15 безоплатних курсів для українців, які хочуть знайти високооплачувану роботу.

Ліліана Григорак
Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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