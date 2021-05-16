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Як приготувати улюблене вершкове пиво Гаррі Поттера – ділимося рецептами

Сьогодні, 14:43

Дізнаєтеся не лише класичний безалкогольний варіант, але й алкогольний

Алкогольні уподобання кіноакторів інколи дивують! Але хочеться спробувати та протестувати їх на собі. Про улюблені коктейлі Джеймса Бонда ви вже знаєте, а сьогодні поговоримо про рецепт вершкового пива, яким ласував Гаррі Поттер.

Рон і Гаррі п'ють вершкове пиво
Рон і Гаррі п'ють вершкове пиво
Фото: Pinterest

Спойлер: в кінці статті на вас чекає смачний бонус!

Класичний рецепт

У містечку Хогсмід був бар "Три мітли", який обожнювали студенти Хогвартсу за його легендарне вершкове пиво. Пригадуєте? Звісно, воно безалкогольне, але його родзинка в іншому! І коли переглядаєш рецептуру, то виникає запитання – "Після пиття точно не злипнеться?". Не запитуйте звідки такий висновок, читайте рецепт і самі все зрозумієте.

Інгредієнти:

  1. ½ л. вишневого лимонаду;
  2. 2 шт. яєчного жовтка;
  3. 60 г. цукру;
  4. 1 ст. л. вершкового масла;
  5. Спеції: імбир, гвоздика та мускатний горіх за смаком.

Вершкове пиво
Вершкове пиво
Фото: Pinterest

Спосіб приготування:

  1. У кастрюлю налийте лимонад, спеції і поставте суміш на маленький вогонь;
  2. В окремій посудині збийте жовток із цукром і додайте суміш в кастрюлю.
  3. Напій у процесі постійно перемішуйте та доведіть до кипіння.
  4. Додайте у напій вершкове масло і перемішуйте.
  5. Перелийте у келих і насолоджуйтесь напоєм.

Як вам безалкогольна і зовсім "трішки" солодка версія вершкового пива з Поттеріани? Безспірно, як десерт (на смак теж), але маємо для вас й алкогольну інтерпретацію.

Алкогольне вершкове пиво

Ця версія пива для поціновувачів Поттеріани з досвідом! Якщо вам менше 18 років і ви за лайфстайл без алкоголю – оберіть перший варіант. Але, навіть, дебютну рецептуру складно назвати безпечною для людей, які за здоровий спосіб життя. Згадайте кількість цукру...

Герміона п'є вершкове пиво
Герміона п'є вершкове пиво
Фото: Pinterest

Інгредієнти:

  1. 300 мл елю;
  2. 2 жовтки;
  3. 1 ст. л. цукру;
  4. 2 щіпки спецій імбиру, мускатного горіха і гвоздики;
  5. 20 г. вершкового масла.

Спосіб приготування:

  1. Ель налийте в каструлю зі спеціями і поставте на легкий вогонь, але не кип'ятіть;
  2. Жовтки збийте з цукром, додайте в нагрітий ель і перемішайте;
  3. Додайте вершкове масло і збийте напій до появи густої піни.

Рекомендують пиво подавати гарячим, як любили його пити актори Поттеріани.

Бонус-рецепт коктейлю "Вершкове пиво"

Приготували для вас ще одну варіацію вершкового пива, яку б оцінив Гаррі Поттер. На випадок, якщо не вподобаєте пиво, або ж хочете спробувати щось новеньке.

Вершкове пиво
Вершкове пиво
Фото: Pinterest

Інгредієнти:

  1. 0, 5 м солодкої води "Крем-соди";
  2. 30 мл горілки (можна з солодкими додатками);
  3. 60 мл лікеру De Kuyper Butterscotch;
  4. Збиті вершки за смаком;
  5. Сироп "Баттерскотч" за смаком;
  6. До 5 кубиків льоду.

Спосіб приготування:

  1. Наповніть шейкер шматочками льоду;
  2. Додайте до льоду "Крем-соду", горілку, лікер і перемішайте;
  3. Вилийте отриману суміш через сито у келих.

Спосіб приготування крему:

  1. У посудині змішайте збиті вершки з сиропом;
  2. Зверху бокалу розмістіть отриману суміш.

Опісля насолоджуйтеся смаком та магією в одному келиху!

Нещодавно ми розповіли про найкращі рецепти коктейлів з вином.

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