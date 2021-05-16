Як приготувати улюблене вершкове пиво Гаррі Поттера – ділимося рецептами
Дізнаєтеся не лише класичний безалкогольний варіант, але й алкогольний
Алкогольні уподобання кіноакторів інколи дивують! Але хочеться спробувати та протестувати їх на собі. Про улюблені коктейлі Джеймса Бонда ви вже знаєте, а сьогодні поговоримо про рецепт вершкового пива, яким ласував Гаррі Поттер.
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У містечку Хогсмід був бар "Три мітли", який обожнювали студенти Хогвартсу за його легендарне вершкове пиво. Пригадуєте? Звісно, воно безалкогольне, але його родзинка в іншому! І коли переглядаєш рецептуру, то виникає запитання – "Після пиття точно не злипнеться?". Не запитуйте звідки такий висновок, читайте рецепт і самі все зрозумієте.
Інгредієнти:
- ½ л. вишневого лимонаду;
- 2 шт. яєчного жовтка;
- 60 г. цукру;
- 1 ст. л. вершкового масла;
- Спеції: імбир, гвоздика та мускатний горіх за смаком.
Спосіб приготування:
- У кастрюлю налийте лимонад, спеції і поставте суміш на маленький вогонь;
- В окремій посудині збийте жовток із цукром і додайте суміш в кастрюлю.
- Напій у процесі постійно перемішуйте та доведіть до кипіння.
- Додайте у напій вершкове масло і перемішуйте.
- Перелийте у келих і насолоджуйтесь напоєм.
Як вам безалкогольна і зовсім "трішки" солодка версія вершкового пива з Поттеріани? Безспірно, як десерт (на смак теж), але маємо для вас й алкогольну інтерпретацію.
Ця версія пива для поціновувачів Поттеріани з досвідом! Якщо вам менше 18 років і ви за лайфстайл без алкоголю – оберіть перший варіант. Але, навіть, дебютну рецептуру складно назвати безпечною для людей, які за здоровий спосіб життя. Згадайте кількість цукру...
Інгредієнти:
- 300 мл елю;
- 2 жовтки;
- 1 ст. л. цукру;
- 2 щіпки спецій імбиру, мускатного горіха і гвоздики;
- 20 г. вершкового масла.
Спосіб приготування:
- Ель налийте в каструлю зі спеціями і поставте на легкий вогонь, але не кип'ятіть;
- Жовтки збийте з цукром, додайте в нагрітий ель і перемішайте;
- Додайте вершкове масло і збийте напій до появи густої піни.
Рекомендують пиво подавати гарячим, як любили його пити актори Поттеріани.
Приготували для вас ще одну варіацію вершкового пива, яку б оцінив Гаррі Поттер. На випадок, якщо не вподобаєте пиво, або ж хочете спробувати щось новеньке.
Інгредієнти:
- 0, 5 м солодкої води "Крем-соди";
- 30 мл горілки (можна з солодкими додатками);
- 60 мл лікеру De Kuyper Butterscotch;
- Збиті вершки за смаком;
- Сироп "Баттерскотч" за смаком;
- До 5 кубиків льоду.
Спосіб приготування:
- Наповніть шейкер шматочками льоду;
- Додайте до льоду "Крем-соду", горілку, лікер і перемішайте;
- Вилийте отриману суміш через сито у келих.
Спосіб приготування крему:
- У посудині змішайте збиті вершки з сиропом;
- Зверху бокалу розмістіть отриману суміш.
Опісля насолоджуйтеся смаком та магією в одному келиху!
Нещодавно ми розповіли про найкращі рецепти коктейлів з вином.
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