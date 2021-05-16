Як приготувати улюблене вершкове пиво Гаррі Поттера – ділимося рецептами

Дізнаєтеся не лише класичний безалкогольний варіант, але й алкогольний

Алкогольні уподобання кіноакторів інколи дивують! Але хочеться спробувати та протестувати їх на собі. Про улюблені коктейлі Джеймса Бонда ви вже знаєте, а сьогодні поговоримо про рецепт вершкового пива, яким ласував Гаррі Поттер.

Рон і Гаррі п'ють вершкове пиво Фото: Pinterest

Спойлер: в кінці статті на вас чекає смачний бонус!

Класичний рецепт

У містечку Хогсмід був бар "Три мітли", який обожнювали студенти Хогвартсу за його легендарне вершкове пиво. Пригадуєте? Звісно, воно безалкогольне, але його родзинка в іншому! І коли переглядаєш рецептуру, то виникає запитання – "Після пиття точно не злипнеться?". Не запитуйте звідки такий висновок, читайте рецепт і самі все зрозумієте.

Інгредієнти:

½ л. вишневого лимонаду; 2 шт. яєчного жовтка; 60 г. цукру; 1 ст. л. вершкового масла; Спеції: імбир, гвоздика та мускатний горіх за смаком.

Вершкове пиво Фото: Pinterest

Спосіб приготування:

У кастрюлю налийте лимонад, спеції і поставте суміш на маленький вогонь; В окремій посудині збийте жовток із цукром і додайте суміш в кастрюлю. Напій у процесі постійно перемішуйте та доведіть до кипіння. Додайте у напій вершкове масло і перемішуйте. Перелийте у келих і насолоджуйтесь напоєм.

Як вам безалкогольна і зовсім "трішки" солодка версія вершкового пива з Поттеріани? Безспірно, як десерт (на смак теж), але маємо для вас й алкогольну інтерпретацію.

Алкогольне вершкове пиво

Ця версія пива для поціновувачів Поттеріани з досвідом! Якщо вам менше 18 років і ви за лайфстайл без алкоголю – оберіть перший варіант. Але, навіть, дебютну рецептуру складно назвати безпечною для людей, які за здоровий спосіб життя. Згадайте кількість цукру...

Герміона п'є вершкове пиво Фото: Pinterest

Інгредієнти:

300 мл елю; 2 жовтки; 1 ст. л. цукру; 2 щіпки спецій імбиру, мускатного горіха і гвоздики; 20 г. вершкового масла.

Спосіб приготування:

Ель налийте в каструлю зі спеціями і поставте на легкий вогонь, але не кип'ятіть; Жовтки збийте з цукром, додайте в нагрітий ель і перемішайте; Додайте вершкове масло і збийте напій до появи густої піни.

Рекомендують пиво подавати гарячим, як любили його пити актори Поттеріани.

Бонус-рецепт коктейлю "Вершкове пиво"

Приготували для вас ще одну варіацію вершкового пива, яку б оцінив Гаррі Поттер. На випадок, якщо не вподобаєте пиво, або ж хочете спробувати щось новеньке.

Вершкове пиво Фото: Pinterest

Інгредієнти:

0, 5 м солодкої води "Крем-соди"; 30 мл горілки (можна з солодкими додатками); 60 мл лікеру De Kuyper Butterscotch; Збиті вершки за смаком; Сироп "Баттерскотч" за смаком; До 5 кубиків льоду.

Спосіб приготування:

Наповніть шейкер шматочками льоду; Додайте до льоду "Крем-соду", горілку, лікер і перемішайте; Вилийте отриману суміш через сито у келих.

Спосіб приготування крему:

У посудині змішайте збиті вершки з сиропом; Зверху бокалу розмістіть отриману суміш.

Опісля насолоджуйтеся смаком та магією в одному келиху!

Нещодавно ми розповіли про найкращі рецепти коктейлів з вином.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися