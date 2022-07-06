Як підтримати людину, яка опинилась в окупації

Іноді достатьно теплого слова підтримки, але як звернутись до близьких, якщо в окупації вони не мають зв'язку, зазнають переслідувань та ризикують життям – читайте в матеріалі

Як надіслати слова підтримки рідним та близьким, які опинилися в окупації / Фото: Колаж: Сьогодні

Комунікаційна агенція Gres Todorchuk запустила проєкт "Листи любові". Кожен охочий може залишити послання на сайті. Це може бути звернення до близької людини, друзів або навіть незнайомих, які залишилися в тимчасово окупованих містах та селах. Організатори проєкту планують зібрати щонайменше 10 тисяч послань, які будуть доправлені до пунктів призначення всіма можливими способами.

Наразі під російською окупацією перебуває 20% України, включно з Кримом та Донбасом, — розповідає виконавчий директор ХОБФ "Об’єднання" Анастасія Гришко. — З кожним днем окупаційний режим стає дедалі жорстокішим до українців. Їм не дозволяють виїжджати з регіонів, мобільний зв’язок та інтернет обмежені та контрольовані. Українці на ТОТ стали фактично заручниками. Живучи п’ятий місяць у постійному відчутті страху та небезпеки, вони морально втомлюються, зневірюються у власному майбутньому та почуваються безпорадними. "Листи любові" мають стати рятівною соломинкою для наших рідних і друзів, довести, що ми не забули про них, що ми з ними та будемо боротися за них. Покажімо українцям на ТОТ, як сильно ми їх любимо та як чекаємо на зустріч із ними після нашої перемоги!.

"Листи любові" / Фото: пресслужба "Листи любові" / Фото: пресслужба "Листи любові" / Фото: пресслужба "Листи любові" / Фото: пресслужба "Листи любові" / Фото: пресслужба "Листи любові" / Фото: пресслужба 1 /6

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Українці можуть написати "Листи любові" як до конкретної особи, так і загалом до жителів будь-якого населеного пункту, що наразі є окупованим. Окрім послань в онлайн-форматі, які доставлятимуться через усі можливі засоби зв'язку, "листи любові" будуть також роздруковані й відправлені на ТОТ найрізноманітнішим чином.

Наше ключове завдання — показати людям на ТОТ, що ми про них пам’ятаємо, — говорить операційна директорка Gres Todorchuk Дарія Любімова. — Що ми повернемося, що ми обнімемося, що ми знову будемо разом. І щоб донести ці послання, ми будемо дуже креативними та винахідливими. Адже кожен "лист любові" має дійти до адресата. Загалом "Листи любові" — тільки перший проєкт у межах великої кампанії підтримки жителів тимчасово окупованих територій України. Попереду і фандрейзинг, і офлайн-події, які матимуть на меті тримати цю тему в постійному фокусі уваги України та світу.

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