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Як відправити бездомних тварин за кордон

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16 березня, 21:10
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Волонтери радять, якщо бачите кинутих тварин на вулиці, то не залишайте їх. Нагодуйте, прихистіть або допоможіть вивезти за кордон. Розповідаємо, як це можна зробити
Як врятувати бездомних тварин та відправити їх за кордон
Як врятувати бездомних тварин та відправити їх за кордон / Фото: Колаж: Сьогодні

Проблема з безхатніми тваринами в країні завжди була актуальною. А з початку війни кількість чотирилапих безпритульних значно зросла.

Розвозимо їжу вулицями. Бачимо цей вал тварин і намагаємось усім допомогти. Фотографуємо. Викладаємо у мережі. Запитуємо – чия ця тварина? Можливо, хтось дізнається про свою. Може хтось захоче дати притулок – розповідає волонтер Олена Кравченко та радить як саме може допомогти кожен.

Але що робити, якщо немає можливості взяти тварину до себе? На щастя, можна спробувати влаштувати його у притулок у Польщі.

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Наразі українські притулки для тварин просто переповнені. Волонтери у Львові переправляють тварин з України. Розклад та умови таких перевезень можна дізнатись у пабліку польських волонтерів у Facebook.

Важливо відзначити, що Європа спростила умови перетину кордону із тваринами. І зараз не потрібно надавати ні ветеринарні паспорти, ні щеплення, ні чіпи.

Читайте також: Як заспокоїти тварин під час обстрілів чи евакуації – поради ветеринара

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Сержант Ханін Андрій Павлович. Захищаючи Волноваху на Донеччині, український воїн знищив танк ворога та близько 10 окупантів. Під час бою, отримавши поранення, допомагав пораненим побратимам і до останнього виконував військовий обов'язок. Герой України. Посмертно.

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