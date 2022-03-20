Зневоднення під час війни: як очистити непитну воду – легкі лайфхаки

Додавши 10 мл розчину йоду до води з калюжі чи ставка, ви зробите її безпечнішою для вживання

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Під час війни в Україні зневоднення – актуальна проблема. Хто б міг подумати, що в 2022 році в українських ЗМІ з’являтимуться заголовки про смерть людей через зневоднення. Терапевт та сімейний лікар Анна Красюк і Заслужений лікар України Ольга Голубовська розповіли про перші ознаки зневоднення та як очистити непитну воду у воєнний період, яка не нашкодить організму.

Перші ознаки зневоднення?

Реклама

Перші ознаки легкої стадії зневоднення – сухість у роті, спрага, втрата свідомості, сонливість, судоми, сухість і блідість шкіри та пришвидшене дихання. Серед ознак серйозного зневоднення - відсутність сечі, або велика концентрація, а ще колір сечі стає червонуватим, – каже терапевт та сімейний лікар Анна Красюк.

/ Фото: Pexels

Людям рекомендовано щоденно пити індивідуальну норму води. Об'єм води вирахувати легко: це 30 мл води на 1 кг маси тіла. Під час зневоднення краще пити прохолодну воду. Вона швидко втамує спрагу. Не вживайте її залпом – пийте маленькими ковточками.

Що робити за відсутності будь-якої води?

Немає води під рукою, але є фрукти? З’їжте їх та втамуйте спрагу соком, який міститься в цитрусах чи яблуках, – каже Анна Красюк.

Якщо фруктів та будь-якої води немає під рукою, то роздобудьте воду природніми шляхами.

Реклама

Вирийте ямку в землі, поставте сухе листя по центру, а поверх нього пластикову тару, яку щільно закрийте харчовою плівкою. Плівку закріпіть чимсь тяжким. Тара стоятиме в земляному середовищі та поверх листя, тож рівень вологість буде високий і конденсат (краплі води) стікатиме в тару.

/ Фото: Pexels

Реклама

Люди, які живуть неподалік лісу, можуть отримати сік з дерев берези. Сезон березового соку стартує з кінця березня до початку травня. Нагадаємо, що березовий сік багатий на вітаміни та мікроелементи.

Врятувайте дітей віком до 1 року (частково до 2 років) від обезводнення, нагодувавши їх грудним молоком.

Є поняття релактаціі: відновлення грудного молока у жінок, після закінчення ГВ через багато тижнів чи навіть років. Це може врятувати не тільки власного малюка на ГВ, але й інших діток поруч. Необхідно регулярно стимулювати соски самостійно чи часто прикладаючи дитину до грудей, щоб за декілька днів чи тижнів молоко з'явилося в достатній кількості для повноцінного годування дитини, – додала терапевт та сімейний лікар Анна Красюк.

Як очистити непитну воду від бактерій?

Під час облоги українських міст окупантами, гуманітарна допомога не може добратися до цивільних жителів та надати їм необхідні продукти та речі. Вода – перше, чого потребують мирні громадяни, адже зневоднення викликає загострення серцево-судинних захворювань, ослаблення імунітету та призводить до найгіршого – смерті.

Люди вимушені пити талу воду, або ту, яку набрали з калюж, труб, протічних вод тощо. Пиття забрудненої води врятує від обезводнення, але негативно вплине на організм, якщо рідину не знезаразити.

Заслужений лікар України Ольга Голубовська поділилася 5 лайфхаками на сторінці в Facebook для очищення непридатної для пиття води, яка врятує від зневоднення та не завдасть шкоди організму.

/ Фото: Pexels

Знезаразіть воду спеціальними таблетками – Акватабс, Аквацид, Пантоцид та подібними варіантами за складом. Таблетки-знезаражувачі містять до 6 мг активного хлору або еквівалентних речовин. Вони швидко розчиняються (до 15 хвилин), мають високі антибактеріальні властивості, довго зберігаються і не псують смак. Іноді, навіть усупереч інструкції, рекомендується використовувати дві або три таблетки на літр води, залежно від прогнозованого забруднення води.

Таблетки-знезаражувачі містять до 6 мг активного хлору або еквівалентних речовин. Вони швидко розчиняються (до 15 хвилин), мають високі антибактеріальні властивості, довго зберігаються і не псують смак. Іноді, навіть усупереч інструкції, рекомендується використовувати дві або три таблетки на літр води, залежно від прогнозованого забруднення води. Якщо під рукою перелічених таблеток немає, скористайтеся розчином йоду: додайте дві краплі 10% розчину йоду до води об’ємом 1 літр. Почекайте 30 хвилин перш, ніж пити її. Смак буде жахливим, але ви не помрете від зневоднення та не захворієте на смертоносні захворювання після пиття забрудненої води.

/ Фото: Pexels

Скористайтеся перевіреним роками методом знезараження води . Його застосовували на початку 90-х років на півдні України та Молдови, коли був спалах холери. На об’єм води 1 літр додайте 1 чайну ложку столового оцту (або 250 грам сухого вина). Зачекайте 6 година і опісля вживайте воду.

. Його застосовували на початку 90-х років на півдні України та Молдови, коли був спалах холери. На об’єм води 1 літр додайте 1 чайну ложку столового оцту (або 250 грам сухого вина). Зачекайте 6 година і опісля вживайте воду. Якщо оцту, вина, необхідних таблеток та йоду немає, використайте перекись водню для знезарадження води. Додайте 1 столову ложку медикаменту (при сильному забрудненні 2 ст/л) на літр води, залиште настоятися на годину, після додатково додайте декілька таблеток активованого вугілля.

Додайте 1 столову ложку медикаменту (при сильному забрудненні 2 ст/л) на літр води, залиште настоятися на годину, після додатково додайте декілька таблеток активованого вугілля. Воду, яка забруднена хімічними речовинами, знезаразьте активованим вугіллям. Додайте 1 столову ложку вугілля, яке попередньо перетріть на порошок до 1 літру води.

Якщо ж ви живете у спільноті переселенців, то дізнайтеся як ужитися в одному будинку з чужими людьми, якщо вимушено поїхали на час війни – поради переселенцям.

Дізнайтеся також, як отримати допомогу психотерапевта безкоштовно – список фахівців.