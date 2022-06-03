Як жінкам знайти роботу в IT-індустрії – безкоштовні курси та можливість працевлаштування

На платформі "Будь" допоможуть з пошуком роботи та першими кроками

Платформа “Будь” для українок / Фото: Колаж: Сьогодні

Через агресію РФ 4,8 млн українців втратили роботу. Організація INSCIENCE створила платформу "Будь" для допомоги жінкам, які хочуть розпочати кар’єрний шлях в ІТ та креативній індустрії. Про це повідомили на сайті проєкту.

БУДЬ – це відповідь на цей виклик. Організація INSCIENCE, яка популяризує науку, створила платформу, яка стане вашою путівницею і помічницею, вашим плечем і підтримкою на професійному шляху, – пишуть на сайті платформи.

Ментори та фахівці з провідних компаній України навчатимуть жінок особисто та допоможуть знайти роботу.

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Платформа "Будь" актуальна для українок які:

Тимчасово переїхали в інше місто України та шукають роботу онлайн.

Перебувають за кордоном та шукають нову роботу.

Втратили роботу та в пошуках нових можливостей.

На платформі зможете:

Дізнатися про можливості у сфері ІТ та креативній індустрії (як розпочати кар’єру, перекваліфікуватися чи продовжити розвиток).

у сфері ІТ та креативній індустрії (як розпочати кар’єру, перекваліфікуватися чи продовжити розвиток). Взяти участь у форматі спринт (ментори допоможуть скласти резюме, мотиваційний лист та підготують до співбесіди).

(ментори допоможуть скласти резюме, мотиваційний лист та підготують до співбесіди). За 3 місяці підвищити кваліфікацію, здобувши навички та стати затребуваними.

здобувши навички та стати затребуваними. Пройти освітній курс та отримати список ресурсів для пошуку роботи в Україні та за кордоном.

Реєстрація триватиме до 14 червня за посиланням. Консультують охочих на пошті – [email protected]

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Нещодавно ми розповідали, що в Туреччині складно знайти роботу українкам.