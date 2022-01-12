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Як купити авіаквиток за найнижчою ціною – 5 корисних порад з TikTok

Ліліана Григорак Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні
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12 січня, 16:22
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Дізнаєтеся про лайфхаки, які не розказують в туристичних агенціях

Самостійні подорожі стають щодень популярнішими. Від ціни квитка залежить, чи полетить турист в конкретне місто, тож на ньому всі бажають заощадити. Ми розповімо про дієві поради з TikTok, які допоможуть придбати авіаквиток за найнижчою ціною.

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1 – обирайте вдалі дні, щоб не переплачувати

Користувачка з нікнеймом Shpiyakos, яка працює стюардесою та знає секрети бронювання квитків, розповіла про пікові дні з найнижчими цінами. Туристам рекомендує купувати авіаквитки з понеділка по середу та оминати п’ятницю і вихідні дні, коли прайс найвищий.

2 – не плануйте політ на перші числа місяця

Лайфхак оцінять ті, хто часто летів у відпустку 1 січня, щоб відсвяткувати Новий рік у небі, або ж 1 червня, адже дебютні літні вечірки ніхто не скасовував. Користувачка TikTok з нікнеймом Etovz, яка розповідає про життєві лайфхаки, зауважила, що на початку місяці ціна на авіаквитки найвища. Хочете зекономити? Прийдеться почекати декілька днів, що купити бюджетніші квитки.

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3 – очищайте кеш на ноутбуці перед пошуком квитків

Черговий лайфхак знову від користувачки з нікнеймом Etovz. Повірте, ви його не знали. Дівчина рекомендує очищувати кеш щоразу, коли ви збираєтеся переглянути ціну квитків. Каже, що агрегатори та сайти авіакомпаній запам’ятовують приблизну вартість, яку ви встигли побачити раніше та пропонують вам схожу ціну, навіть, якщо реальна вартість нижча.

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4 – купуйте квитки вночі

Користувачка з нікнеймом Inessa_travel впевнена, що найкращий час для придбання квитків – ніч. Бо ціни в цей період доби найнижчі. Дівчина працює турагентом, тож її лайфхаком користуються під час планування подорожей без сумнівів. Ще вона зауважила, що варто подорожувати в низький сезон, коли ціни приємніші не лише на бронювання авіаквитків, а й готелів.

5 – не вірте, що придбання квитка за рік до вильоту – це економія

Існує міф, що придбання квитка на літак за 12 місяців до вильоту – це 100% економія. Турагентка з нікнеймом Khrystynashtefiuk в TikTok спростувала твердження.

Вигідно купувати авіаквитки за 60 чи 180 днів до вильоту, також турагентка зауважила, що ціни підвищують за 2 чи 3 тижні до дати вильоту.

Нещодавно ми розповідали про 7 must do в Лондоні для туриста.

Ліліана Григорак
Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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