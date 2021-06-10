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Пити коктейль, так по-королівськи! Рецепт улюбленого напою Єлизавети II

Сьогодні, 20:32

Королівський вибір – це два інгредієнти, швидке приготування та відсутність великих витрат

Королева Єлизавета ІІ та її улюблений коктейль
Королева Єлизавета ІІ та її улюблений коктейль
Фото: Getty Images

"Пили по-королівськи", – фраза, якою возвеличують всі заклади, де смачно наливають. Сьогодні пропонуємо застосувати її на реальному досвіді. Як щодо приготування коктейлю, який обожнює прискіплива королева Єлизавета ІІ? Якщо порівняти її вибір із принцом Філіпом, то свого часу він не був перебірливим у алкоголі – обожнював пиво. Але й для приготування її улюбленоно напою не потрібно гори звертати. Розказуємо, що входить в коктейль, скільки треба витратити коштів і коли п’є напій її Величність. Словом, зберігайте рецепт, вам сподобається!

А що входить в коктейль?

Думали, що улюблений коктейль королеви Єлизавети ІІ – це недосяжний та дорогий напій? Ні! Вона поціновувачка міксу з сухого джину та французького аперитиву "Дюбонне". В основі останнього – кріплене вино, трави та аромат кори хінного дерева, а його міцність близько 15 градусів. Потенційно можна вважати, що її Величність додає джин Gordon’s. Бо його королівська сімейка позначила поміткою – гербом, який засвідчує про якість напою. До коктейлю також входить один слайс лимону як вишенька на торті, щоб посилити виражений аромат напою.

Улюблений коктейль королеви Єлизавети ІІ
Улюблений коктейль королеви Єлизавети ІІ
Фото: drinkhacker.com

Алкогольні звички королеви Єлизавети II схожі до вподобань її мами, яка також любила аналогічний аперитив. Тож коктейль з "Дюбонне" – частина королівської історії про який не раз згадають автори, які пишуть життєпис легендарної родини.

Як готувати коктейль?

Зберігайте інгредієнти та покроковий рецепт приготування, бо вихідні за лічені дні

Інгредієнти

  1. Аперитив Dubonnet – 60 мл;
  2. Джин Gordon’s – 30 мл;
  3. Лід;
  4. Слайс лимону – 1 штука.

Спосіб приготування

  1. Змішайте аперитив, джин та лід в окремій місткості;
  2. Процідіть в охолоджену склянку для коктейлю;
  3. Прикрасьте слайсом лимону;
  4. Насолоджуйтеся напоєм.

Поради

  1. Можете окремим слайсом лимону протерти краї келиха. Для чого? Сок фрукту зробить аромат напою виразнішим, аналогічний лайфхак застосовуйте і для Aperol Spritz.
  2. Якщо ви хочете знизити градус коктейлю, то пийте "Дюбонне" "чистим" із додаванням льоду.
  3. Не любите лимон? Додайте замість нього слайс апельсину.

Коли варто пити мікс "Дюбонне" та джину?

Якщо хочете відчувати себе по-королівськи – вживайте перед ланчем в якості аперитиву. Королева п’є коктейль перед обідом, бо напій викликає апетит. Чому б і вам не спробувати? Але всім відомо, що смачні коктейлі варто пити тоді, коли є привід та хороший настрій. Так-так, вечірку на вихідних також вдало доповнить королівський мікс. Головне – не перебрати та дотримуватися рекомендацій лікарів щодо вживання алкоголю.

Королева Єлизавета II
Королева Єлизавета II
Фото: Getty Images

Скільки треба витратити грошей на інгредієнти?

І до найцікавішого – прайсу приготовленого коктейлю. За джин Gordon’s треба заплатити орієнтовно від 450 гривень, а аперитив "Дюбонне" від 430 гривень (16 доларів). Врахуйте, що цей напій в українських магазинах – рідкість, але закордоном його знайдете без проблем.

І останній інгредієнт – один лимон, який вартує близько 10 гривень. Разом – 890 гривень. До слова, за зазначений прайс можна приготувати до 15 коктейлів. Якщо будете смакувати їх в модних барах, то ціна стартуватиме від 150 гривень.

Дивіться також, як змінювався стиль королеви Єлизавети ІІ за роки її правління, і які кольори та аксесуари в її ТОП-списку.

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Джерело: drinkhacker.com
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