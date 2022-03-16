Як діяти під час витоку газу у воєнний період – інструкція, яка врятує життя

Під час воєнного стану на українських землях ДСНС України, турбується про життя людей в містах та селах. В телеграм-каналі служби опублікували рекомендації, якими варто скористатися під час витоку газу. Не нехтуйте ними, адже ймовірність пошкодження газової інфраструктури під час воєнного конфлікту висока.
При виявленні запаху газу в приміщенні одразу необхідно:
- Зробити протяг. Провітрити приміщення, відчинивши вікно та двері.
- Вийти з загазованого приміщення на свіже повітря.
- Зателефонувати за номером 101 чи 102 та повідомити про проблему.
- Організувати чергування біля під’їзду, щоб люди не заходили до будівлі, поки не приїде аварійна газова служба.
- Виконувати вказівки рятувальної служби після її приїзду.
У загазованому приміщенні заборонено:
- Вмикати та вимикати електроприлади (камін, праска, телевізор тощо).
- Користуватися електричними та акумуляторними ліхтарями.
- Користуватися електродзвоником.
- Телефонувати рідним.
- Використовувати металеві предмети для власних потреб.
- Використовувати відкритий вогонь.
На загазованій місцевості, щоб не допустити виникнення іскріння, забороняється:
- Ближче, ніж за 15 метрів загазованої місцевості паркувати та заводити машину, проїжджати біля загазованого колодязя, шафного газорозподільного пункту чи групової резервуарної установки.
- Користуватися електричними та акумуляторними ліхтарями, які не мають вибухонебезпечного виконання.
- Виконувати будь-які дії з металевими предметами для власних потреб.
- Користуватися відкритим вогнем та запалювати вогнище ближче, ніж за 50 метрів від загазованої місцевості.
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