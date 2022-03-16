Life
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторгнення РФ 📉 Дефолт Росії 🇪🇺 Україна в ЄС 🎒 Тривожна валізка
Поиск на segodnya.ua

Де знайти сховище

Що робити під час обстрілу

Медична допомога

Тривожна валіза

Поради безпеки

Мотивація жити
СЬОГОДНІ Life No Stress

Як діяти під час витоку газу у воєнний період – інструкція, яка врятує життя

Ліліана Григорак Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
16 березня, 08:15
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
В загазованому приміщенні заборонено розмовляти по телефону! Більше порад – у матеріалі
Як діяти під час витоку газу у воєнний період - інструкція, яка врятує життя
Як діяти під час витоку газу у воєнний період - інструкція, яка врятує життя / Фото: Pexels

Під час воєнного стану на українських землях ДСНС України, турбується про життя людей в містах та селах. В телеграм-каналі служби опублікували рекомендації, якими варто скористатися під час витоку газу. Не нехтуйте ними, адже ймовірність пошкодження газової інфраструктури під час воєнного конфлікту висока.

При виявленні запаху газу в приміщенні одразу необхідно:

  1. Зробити протяг. Провітрити приміщення, відчинивши вікно та двері.
  2. Вийти з загазованого приміщення на свіже повітря.
  3. Зателефонувати за номером 101 чи 102 та повідомити про проблему.
  4. Організувати чергування біля під’їзду, щоб люди не заходили до будівлі, поки не приїде аварійна газова служба.
  5. Виконувати вказівки рятувальної служби після її приїзду.

У загазованому приміщенні заборонено:

  1. Вмикати та вимикати електроприлади (камін, праска, телевізор тощо).
  2. Користуватися електричними та акумуляторними ліхтарями.
  3. Користуватися електродзвоником.
  4. Телефонувати рідним.
  5. Використовувати металеві предмети для власних потреб.
  6. Використовувати відкритий вогонь.

На загазованій місцевості, щоб не допустити виникнення іскріння, забороняється:

  1. Ближче, ніж за 15 метрів загазованої місцевості паркувати та заводити машину, проїжджати біля загазованого колодязя, шафного газорозподільного пункту чи групової резервуарної установки.
  2. Користуватися електричними та акумуляторними ліхтарями, які не мають вибухонебезпечного виконання.
  3. Виконувати будь-які дії з металевими предметами для власних потреб.
  4. Користуватися відкритим вогнем та запалювати вогнище ближче, ніж за 50 метрів від загазованої місцевості.

Читайте також:

Реклама

Як емігрувати до Польщі та чому офіційний статус біженця – це не найкраща ідея.

Статус біженця в Канаді для українців: як отримати та чому це ризиковано – відповів експерт.

Українець може емігрувати до Великої Британії, заповнивши форму. Але є одна умова.

Ліліана Григорак
Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram «Сьогодні» в Viber Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Life
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
#пишаюсяЗСУ
Війна очима дітей
Власюк Анна, 17 років. Житомир
Власюк Анна, 17 років. Житомир
Півень Надія, 13 років. Дніпро
Півень Надія, 13 років. Дніпро
Лещенко Іван, 6 років. Київ
Лещенко Іван, 6 років. Київ
Мірошніченко Віка, 9 років. Драбів
Мірошніченко Віка, 9 років. Драбів
Соломаха Марк, 7 років. Бориспіль
Соломаха Марк, 7 років. Бориспіль
1 /2
#дякуюЗСУ
Наші янголи-охоронці

Сержант Ханін Андрій Павлович. Захищаючи Волноваху на Донеччині, український воїн знищив танк ворога та близько 10 окупантів. Під час бою, отримавши поранення, допомагав пораненим побратимам і до останнього виконував військовий обов'язок. Герой України. Посмертно.

Герої не вмирають!
Історії звитяг
Незважаючи на війну, добро завжди з нами! Бо українці - люди, які борються за свою землю і за тих, кого люблять. На фото - 80-річна бабуся з Ірпеня, яка врятувала свого улюбленця. Після попадання в будинок ворожого снаряду, вона не стала тікати з хати, а першим ділом схопила кошеня, прикрила собою і тримала, допоки наші військові не дістали їх з-під завалів. Герої поруч!
Слава Україні!
Втрата
Порада на сьогодні
Як пережити смерть близького
Читати
Жіночі історії
Неймовірні перемоги над хворобою
Не здавайся!
Фото дня
Повинен побачити кожен
Дивитись!
Онлайн-консультація лікаря
45 експертів
Контакти
Воїни світла
Зіркові захисники України
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даніель Салем Даніель Салем
3
Віктор Бронюк Віктор Бронюк
4
Дмитро Дікусар Дмитро Дікусар
5
Нікіта Добринін Нікіта Добринін
6
Андрій Хливнюк Андрій Хливнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеітаблаєв Ахтем Сеітаблаєв
10
Олег Собчук Олег Собчук
Онлайн-карта
Продуктові магазини
Відвідати
Варто знати
Як поводитися на блокпостах
Поради міністра
Читати

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Life
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти