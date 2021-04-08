Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

До 10-річчя "Гри престолів" створюють пиво: який вигляд і смак напою

Сьогодні, 10:54

Це буде пиво нового стилю

Компанія Mikkeller створює лінійку пива IPA Iron Anniversary до 10-річчя серіалу "Гри престолів". Про це повідомляє Hype Beast.

Фото: hypebeast

Компанія крафтового пива Mikkeller з Копенгагену запускає лінійку напою з нагоди святкування 10-річчя серіалу "Гра престолів". Креатори об'єдналися з Warner Bros для реалізації задуму.

Крафтове пиво назвали IPA Iron Anniversary. У рецептурі використали новий стиль приготування, який оцінять любителі крафту. Воно буде нефільтроване зі свіжим яскравим ароматом фруктів та пелюсток троянд. Доповнюватимуть також аромати папайї, маракуйї та ягід для балансу.

Арт-директор компанії Кіта Шора рецептурою і дизайном натякає на культовий стиль "Гри престолів", який вони намагалися відобразити у лінійці.

Нещодавно ми розповіли, як правильно пити сидр і які захворювання він лікує.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Fabergé представив діамантове яйце за 2,2 млн доларів до ювілею Гри Престолів Домашній бармен: які девайси потрібні, щоб робити коктейлі вдома Сенсаційна знахідка: вчені знайшли найдавнішу в світі пивоварню (відео) Повія з "Гри престолів" звинуватила Меріліна Менсона в жорстокому насильстві
пиво алкогольные традиции Гра престолів пивоварня гра престолів 8 сезон
Реклама

Новини партнерів

Вот как домашние животные видят мир: фото
Вот как домашние животные видят мир: фото
Новая жена Селезнева. Занимается боксом, стреляет из оружия
Новая жена Селезнева. Занимается боксом, стреляет из оружия
Итальянская гонщица, с которой ты будешь не прочь проехаться
Итальянская гонщица, с которой ты будешь не прочь проехаться
Наділи наручники: що відомо про арешт Лариси Доліної
Наділи наручники: що відомо про арешт Лариси Доліної

Популярні статті

Сьогодні, 10:57Смачно

Готуємо пісні дріжджові млинці: покроковий рецепт

Сьогодні, 05:43Психо

Гороскоп на сьогодні 8 квітня для всіх знаків зодіаку: Стрільці, будьте мудріші!

Вчора, 16:45Здорово

Антисептики для рук: які дійсно усувають віруси

Вчора, 12:21Зірково

Мати 8-річної українки, яка цілувалася з 13-річним блогером, заявила про домашнє насильство

Вчора, 05:06Психо

Гороскоп на сьогодні 7 квітня для всіх знаків зодіаку: Скорпіоне, не будь злюкою!

Вчора, 05:05Events

7 квітня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

6 квітняEvents

Ефектні листівки з Благовіщенням: привітання у віршах і прозі

6 квітняСмачно

Смачно, як у дитинстві: 5 найулюбленіших десертів

6 квітняЗірково

Ані Лорак вперше розповіла про новий роман

6 квітняФаново

Благовіщення-2021: традиції, замовляння і ворожіння в цей день

6 квітняФаново

ЗМІ дізналися імена українок, яких заарештували в Дубаї за голу фотосесію на балконі готелю

6 квітняПсихо

Гороскоп на сьогодні 6 квітня для всіх знаків зодіаку: Овни, заспокойтеся вже!

5 квітняФаново

Ворожіння на Благовіщення-2021: ТОП-3 популярних передбачень

5 квітняЗірково

Брат Галкіна вперше розповів, яка насправді Пугачова поза камерами

5 квітняСмачно

5 відомих смачних супів із 5 різних країн

5 квітняФаново

Ікона Божої Матері Благовіщення Пресвятої Богородиці: опис і молитва

Новини партнерів

Потрясающая украинка. Ее прессу позавидует даже Бех-Романчук
Потрясающая украинка. Ее прессу позавидует даже Бех-Романчук
Три самых нервных знака зодиака
Три самых нервных знака зодиака
"Новое" лицо: Наташа Королева поразила фанатов
"Новое" лицо: Наташа Королева поразила фанатов
Леонтьев показал жену, о которой мало кто знает
Леонтьев показал жену, о которой мало кто знает
Брат Дианы Гурцкой показал ее очень необычное фото
Брат Дианы Гурцкой показал ее очень необычное фото
Шесть самых сексуальных мужчин по знаку зодиака
Шесть самых сексуальных мужчин по знаку зодиака
Врач описал портрет человека, рискующего умереть от COVID-19
Врач описал портрет человека, рискующего умереть от COVID-19
"Важко пересуватися": син Чапкіса показав відео з батьком
"Важко пересуватися": син Чапкіса показав відео з батьком

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти