До 10-річчя "Гри престолів" створюють пиво: який вигляд і смак напою
Це буде пиво нового стилю
Компанія Mikkeller створює лінійку пива IPA Iron Anniversary до 10-річчя серіалу "Гри престолів". Про це повідомляє Hype Beast.
Компанія крафтового пива Mikkeller з Копенгагену запускає лінійку напою з нагоди святкування 10-річчя серіалу "Гра престолів". Креатори об'єдналися з Warner Bros для реалізації задуму.
Крафтове пиво назвали IPA Iron Anniversary. У рецептурі використали новий стиль приготування, який оцінять любителі крафту. Воно буде нефільтроване зі свіжим яскравим ароматом фруктів та пелюсток троянд. Доповнюватимуть також аромати папайї, маракуйї та ягід для балансу.
Арт-директор компанії Кіта Шора рецептурою і дизайном натякає на культовий стиль "Гри престолів", який вони намагалися відобразити у лінійці.
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