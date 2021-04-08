До 10-річчя "Гри престолів" створюють пиво: який вигляд і смак напою

Це буде пиво нового стилю

Компанія Mikkeller створює лінійку пива IPA Iron Anniversary до 10-річчя серіалу "Гри престолів". Про це повідомляє Hype Beast.

Фото: hypebeast

Компанія крафтового пива Mikkeller з Копенгагену запускає лінійку напою з нагоди святкування 10-річчя серіалу "Гра престолів". Креатори об'єдналися з Warner Bros для реалізації задуму.

Крафтове пиво назвали IPA Iron Anniversary. У рецептурі використали новий стиль приготування, який оцінять любителі крафту. Воно буде нефільтроване зі свіжим яскравим ароматом фруктів та пелюсток троянд. Доповнюватимуть також аромати папайї, маракуйї та ягід для балансу.

Арт-директор компанії Кіта Шора рецептурою і дизайном натякає на культовий стиль "Гри престолів", який вони намагалися відобразити у лінійці.

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