Ізраїль відкриває кордони для нещеплених туристів – нові умови в'їзду

Тепер не обов'язково мати сертифікат про вакцинацію – достатньо лише зробити два ПЛР-тести

З 1 березня Ізраїль змінитиме правила для відвідування країни / Фото: Pixabay

Вже почали планувати, куди полетіти на 8 Березня? Тоді вам буде корисно знати, що сонячний Ізраїль змінює правила в'їзду до країни. Повідомляє The Times of Israel із посиланням на заяву прем'єр-міністра країни.

Ізраїль почне впускати в країну як вакцинованих, так і не вакцинованих туристів. Все ж таки, гостю Святої Землі доведеться здати два ПЛР-тести.

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Ізраїль з 1 березня спростить правила в'їзду до країни / Фото: pixabay.com

Так, прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет та голова МОЗ Ніцан Горовіц прийняли рішення послабити обмеження щодо COVID-19. Тепер відвідування країни біля східного узбережжя Середземного моря стане можливим для туристів будь-якого віку та статусу.

З 1 березня можна, не маючи сертифіката про вакцинацію, стати гостем країни, якщо ви здали 2 ПЛР-тести: перед відльотом та після посадки в Ізраїлі.

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