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Ізраїль відкриває кордони для нещеплених туристів – нові умови в'їзду

Ліліана Григорак Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні
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21 лютого, 10:20
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Тепер не обов'язково мати сертифікат про вакцинацію – достатньо лише зробити два ПЛР-тести
З 1 березня Ізраїль змінитиме правила для відвідування країни
З 1 березня Ізраїль змінитиме правила для відвідування країни / Фото: Pixabay

Вже почали планувати, куди полетіти на 8 Березня? Тоді вам буде корисно знати, що сонячний Ізраїль змінює правила в'їзду до країни. Повідомляє The Times of Israel із посиланням на заяву прем'єр-міністра країни.

Ізраїль почне впускати в країну як вакцинованих, так і не вакцинованих туристів. Все ж таки, гостю Святої Землі доведеться здати два ПЛР-тести.

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Ізраїль з 1 березня спростить правила в'їзду до країни
Ізраїль з 1 березня спростить правила в'їзду до країни / Фото: pixabay.com

Так, прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет та голова МОЗ Ніцан Горовіц прийняли рішення послабити обмеження щодо COVID-19. Тепер відвідування країни біля східного узбережжя Середземного моря стане можливим для туристів будь-якого віку та статусу.

З 1 березня можна, не маючи сертифіката про вакцинацію, стати гостем країни, якщо ви здали 2 ПЛР-тести: перед відльотом та після посадки в Ізраїлі.

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Нагадаємо, куди масово летітимуть українці, не роздумуючи у 2022 році. Туроператор Join UP! оприлюднив список країн-фаворитів серед мандрівників у 2021 році.

Вам буде цікаво: куди поїхати на 8 Березня – 5 екзотичних країн, де мріє побувати кожен. Згідно з нормами закону, ми відпочиватимемо чотири дні, з 5 по 8 березня.

Також дивіться: турагент розповів про 8 заборон у Туреччині – за жодних обставин не повторюйте це у Стамбулі.

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Ліліана Григорак
Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
Олена Мело Тсіна
Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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