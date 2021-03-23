Інстаграмні локації Умані, які варто відвідати: одна з них – таємниче підземелля!

Естетичні місця, але для хоробрих

Минулого разу ми познайомили вас з інстаграмними локаціями Маріуполя і колоритних Чернівців з містичною історією. Не тільки текстово, але й у форматі подкасту ви дізнатися, як правильно розпланувати поїздки в міста. А сьогодні на черзі – Умань, місто, яке славиться своїм дендропарком "Софіївка" і знайомою всім хасидської історією.

В новому подкасті "Місцевих в курсі" Настя Бобкова, як завжди запросила жителя міста. І сьогодні – це Стас Прудко. Бо ніхто не знає локацію краще, ніж місцевий. Розповіли у випуску про містичні легенди Умані, родзинки парку "Софіївка", водяні розваги міста і локації, куди краще не йти.

Словом, слухайте і плануйте поїздку до Умані. В кінці випуску зрозумієте, чому ми так впевнено мотивуємо до тріпу.

І про формат – "люди люблять очима" теж не забули, тож тримайте добірку найінстаграмніших місць Умані, які варто відвідати.

Дендропарк "Софіївка"

А хіба можна було почати добірку з іншої локації? Звичайно, ні. У "Софіївці" площа близько 180 гектарів, повірте, там є місця, які варті уваги ваших підписників в Інстаграм.

Ідея 1 – фото на фоні "Павільйону Флори"

Зробіть фото на фоні ставка і павільйону! Виглядає ефектно, але це стандартне фото всіх відвідувачів. А якщо хочете оригінальніший варіант – орендуйте човен і ефект "вау" отримаєте гарантовано.

Ідея для фото в парку Фото: @ukraina_today

Ідея для фото в парку Фото: @vicky_ukraine

Звичайно, це не гондола в каналі Венеції, або човен в Амстердамі, але теж зі смаком. А, знаєте, настрій фото з "Павільйону Флори" і Амстердаму все ж схожі.

Амстердам Фото: Pinterest

Ідея 2 – фото біля фазанник

Так, оренда човна заради фото – це лише початок, бо наступний "атрибут" – фазанник. Але тут free ticket, тому не дякуєте за ідею. До 1856 року в ньому тримали фазанів, а за останні роки локація стала настільки популярною серед фотографів, що й про фазанів забули.

Фазанник Фото: @justwheelblog



Фазанник обшитий з дубової, кленової, ясенневої кори і виглядає оригінально в кадрі. А колони з необтесаного дуба ще більше доповнюють атмосферу. Якщо хочете, щоб фото вийшло зі смаком – одягайте світлий одяг. Тільки уявіть: на фоні флора, "раритетний" фазанник попереду і ви збоку нього в білому луці – краса.

Ідея 3 – "Долина велетнів"

Це місце славиться своїм велетенським камінням, які обросли мохом. Всім хочеться на них залізти, відчути їх міць і повернутися на землю, але виключно з фото.

"Долина Велетнів" Фото: Wikipedia

Тут можна зіграти в схожу "гру", як біля фазанника одівши білий лук. До речі, тут часто і лав сторі роблять! І ви спробуйте, вийде схоже, як на фото.

Ідея для фото Фото: Pinterest

До слова, кажуть, що парк побудований за сюжетом гомерівських поем. Це вам вам на замітку, якщо не знаєте, який підпис придумати до фото вище.

Василіанський монастир

Якщо вам подобаються нетипові фото, то вам в монастир. І ми не жартуємо! Відвідайте екскурсію в підземеллі Василіанського монастиря – отримаєте екстрим, класні фото і вашим фотографом може стати монах. У разі, якщо прийдете самі і попросите екскурсовода зробити фото, бо саме такий костюм вони одягають, коли розповідають історичні цікавинки локації.

Підземелля Фото: risu.ua

Фото тут виходять з присмаком минулого, бо локація "живе" з 1765 року. До слова, там температура 12 градусів, зверніть на це увагу, якщо будете обирати образ для фото.

Це не просто локація, це місцевий Дубай з фонтанами, але в Умані. Тут люблять відпочивати місцеві, а туристи тим більше. Локація ввечері виглядає ефектніше, ніж в день, бо фонтани виблискують різнокольоровою підсвідкою і звучить музика.

Рекомендуємо відвідати локацію саме вночі, але не забувайте про порівняння з Дубаєм, бо людей, які чекають включення фонтанів тут не менше.

Фонтан "Перлина кохання" Фото: "Перлина кохання"

Сподіваємося, ви зберегли собі варіанти для фото і йдете, або вже послухали випуск "Місце в курсі" з Умані. Якщо ні, то зробіть це просто зараз на одній з наших платформ: Apple Podcasts , Google Podcast або SoundCloud .

Раніше ми розповідали про улюблений коктейль "блондинки в законі".

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