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Коли варто припинити пити алкоголь на вечірці – відповідь лікаря

Сьогодні, 12:15

Ви часто ігноруєте сигнали організму, які можуть вберегти від похмілля

Фото: Pexels

"Спершу я сів за стіл, а далі все, як у тумані", – популярна фраза, яка описує стан сп'яніння, який завершується похміллям і втратою пам'яті в кінці вечірки. Ситуація проблемна, але популярна серед любителів випити. Ми поспілкувалися з сімейним лікарем Анною Красюк, яка розповіла про перші "дзвінки" організму, після яких противопоказано пити. Звісно, якщо хочете оминути похмілля!

Анна Красюк – сімейний лікар
Анна Красюк – сімейний лікар
Фото: пресслужба

"Дзвінок", який не можна передбачити

Перед питтям людям варто врахувати їхній загальний стан здоров'я. Якщо присутні хронічні захворювання, наприклад, цукровий діабет, туберкульоз, проблеми з неврологією, алергічними реакціями, шкірними недугами та гепатобіліарною системою, то краще не вживати алкоголь взагалі. Бо етиловий спирт у крові провокує загострення хронічних "проблем" і погіршує стан здоров'я.

У будь-який момент хворий під час пиття алкоголю може різко відчути дискомфорт. І, як варіант, це може завершитися коматозним станом, або ж людина знепритомніє. Такий перебіг непередбачуваний і краще відмовитися від алкоголю людям, які мають хронічні хвороби, щоб вечірка не завершилася фатально.

Нетипова поведінка

Алкоголь негативно впливає на кору головного мозку і загальмовує її робочі процеси. Нагадаємо, що вона відповідає за важливе – функціонування пам'яті, уваги, сприйняття, мислення, мови і свідомості. Наприклад, якщо помітили, що ваша звична поведінка змінюється: ви стаєте агресивним, емоційно піднесеним і чутливість до навколишнього середовища зростає, то відмовтеся від наступного келиха спиртного.

Нудота та рвотний рефлекс

Різка нудота та рвотний рефлекс – також одні із ознак на застіллі, коли варто припинити пити. Якщо людина – новачок у вживанні алкоголю, то організм розцінить етиловий спирт, як отруту. І захоче її якнайшвидше ліквідувати через блювоту і у викликаній передчасній нудоті. Причина цьому – різке гостре отруєння етиловим спиртом, яке настає швидше при перших спробах пиття алкоголю.

Якщо ви п'єте хоча б двічі-тричі на місяць, то ви оминете агресивну та швидку реакцію організму. Але якщо переберете з випивкою, то теж нікуди не дінетеся від дискомфорту. Врахуйте, що такі "дзвінки" – аргумент припинити пити на вечірці.

Зміна реакцій тіла

Якщо ви відчули легке оніміння всього тіла (або окремих ділянок), м'язове розслаблення та пришвидшене серцебиття, то це також слугує "дзвінком". І на цьому етапі пиття потрібно зупинитися!

Поради від лікаря

Якщо у вас відсутні хронічні захворювання, але ви хочете пити алкоголь і не зашкодити своєму здоров'ю (у мінімальній дозі), то рекомендовано хоча б раз на рік здавати аналізи. Зберігайте чек-лист і тримайте в полі зору актуальний стан організму, щоб оминути фатальні наслідки. Щороку перевіряйте аналіз крові, сечі, ЕКГ, узд органів черевної порожнини і рентген грудної клітини. Якщо вони в нормі, то ви можете вживати алкоголь і він не вплине негативно на організм. Але не забувайте про норму, яка є рушієм процесу!

Нещодавно ми розповідали, як пити на вечірці, щоб оминути похмілля зранку.

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