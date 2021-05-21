Коли варто припинити пити алкоголь на вечірці – відповідь лікаря
Ви часто ігноруєте сигнали організму, які можуть вберегти від похмілля
"Спершу я сів за стіл, а далі все, як у тумані", – популярна фраза, яка описує стан сп'яніння, який завершується похміллям і втратою пам'яті в кінці вечірки. Ситуація проблемна, але популярна серед любителів випити. Ми поспілкувалися з сімейним лікарем Анною Красюк, яка розповіла про перші "дзвінки" організму, після яких противопоказано пити. Звісно, якщо хочете оминути похмілля!
Перед питтям людям варто врахувати їхній загальний стан здоров'я. Якщо присутні хронічні захворювання, наприклад, цукровий діабет, туберкульоз, проблеми з неврологією, алергічними реакціями, шкірними недугами та гепатобіліарною системою, то краще не вживати алкоголь взагалі. Бо етиловий спирт у крові провокує загострення хронічних "проблем" і погіршує стан здоров'я.
У будь-який момент хворий під час пиття алкоголю може різко відчути дискомфорт. І, як варіант, це може завершитися коматозним станом, або ж людина знепритомніє. Такий перебіг непередбачуваний і краще відмовитися від алкоголю людям, які мають хронічні хвороби, щоб вечірка не завершилася фатально.
Алкоголь негативно впливає на кору головного мозку і загальмовує її робочі процеси. Нагадаємо, що вона відповідає за важливе – функціонування пам'яті, уваги, сприйняття, мислення, мови і свідомості. Наприклад, якщо помітили, що ваша звична поведінка змінюється: ви стаєте агресивним, емоційно піднесеним і чутливість до навколишнього середовища зростає, то відмовтеся від наступного келиха спиртного.
Різка нудота та рвотний рефлекс – також одні із ознак на застіллі, коли варто припинити пити. Якщо людина – новачок у вживанні алкоголю, то організм розцінить етиловий спирт, як отруту. І захоче її якнайшвидше ліквідувати через блювоту і у викликаній передчасній нудоті. Причина цьому – різке гостре отруєння етиловим спиртом, яке настає швидше при перших спробах пиття алкоголю.
Якщо ви п'єте хоча б двічі-тричі на місяць, то ви оминете агресивну та швидку реакцію організму. Але якщо переберете з випивкою, то теж нікуди не дінетеся від дискомфорту. Врахуйте, що такі "дзвінки" – аргумент припинити пити на вечірці.
Якщо ви відчули легке оніміння всього тіла (або окремих ділянок), м'язове розслаблення та пришвидшене серцебиття, то це також слугує "дзвінком". І на цьому етапі пиття потрібно зупинитися!
Якщо у вас відсутні хронічні захворювання, але ви хочете пити алкоголь і не зашкодити своєму здоров'ю (у мінімальній дозі), то рекомендовано хоча б раз на рік здавати аналізи. Зберігайте чек-лист і тримайте в полі зору актуальний стан організму, щоб оминути фатальні наслідки. Щороку перевіряйте аналіз крові, сечі, ЕКГ, узд органів черевної порожнини і рентген грудної клітини. Якщо вони в нормі, то ви можете вживати алкоголь і він не вплине негативно на організм. Але не забувайте про норму, яка є рушієм процесу!
Нещодавно ми розповідали, як пити на вечірці, щоб оминути похмілля зранку.
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