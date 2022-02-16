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Хочете тисячі лайків у Instagram? Експерт показала 7 фотозон Буковелю для легендарних фото

Ліліана Григорак Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні
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16 лютого, 15:18
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Естетичним фото в соціальних мережах та коментарям "Вау!" від друзів бути

Високий сезон 2022-року в Буковелі триватиме до 17 березня. Тисячі туристів з України та світу ще навідаються до гірськолижного курорту. Жодна поїздка не обійдеться без атмосферних фото. Ми з турагентом Юлією Голіковою, розповімо про ТОП-7 локацій для фото, які наберуть тисячі лайків у Instagram. Влаштуйте буковельський фототур та зробіть світлини, які будуть конкурувати з блогерськими фото.

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1 – етнопарк "Гуцул Ленд"

Комплекс "Гуцул Ленд", де є контактний зоопарк просто неба, арт-галерея "Скриня" та інсталяції, які відображають традиції та історію українського народу, не оминають блогери. Тут відзначилися Софія Стужук, Саша Бо, Ігор Пустовіт та інші. Бо локації для естетичних світлин на території на кожному кроці. Але серед десяток місць, відзначимо ТОП-3 для вдалої фотосесії.

Перше – підвісний міст з лампочками, які мерехтять вночі. Робіть фото, коли стемніє, щоб передати атмосферу казкового місця на світлині.

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Найвища гойдалка України – це наступне місце, де ви захочете зробити фото.

/ Фото: прес-служба

Стилізована хустками стіна в одній з хатинок при етнопарку – наступна естетична локація. До речі, туристи мають змогу взяти на вибір хустку та використати її під час фотосесії, одягнувши на себе.

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Вхід до етнопарку платний: за квиток для дорослого заплатите 250 гривень, діти до 6 років проходять безоплатно, а пільговий квиток для ветеранів АТО чи пенсіонерів коштує 200 гривень.

2 – оглядовий майданчик біля ресторану Panorama Lounge 2

Туристи ідуть до ресторану Panorama Lounge 2 не лише заради смачної їжі, а й краєвиду. Одні насолоджуються ним, сидячи всередині закладу, бо панорамні вікна сприяють естетичному фото.

Інші – залишаються на майданчику поряд з закладом та спостеріаються за природою Буковеля, адже видніється майже весь курорт.

3 – гора Довга в Буковелі

Гора Довга височіє на 1371 метрах. Пішки сюди не дійти, навіть, якщо ви сильно любите фотографуватися для Instagram. На неї доберуться лише лижники та сноубордисти.

Чому тут люблять робити фото? Все просто: це найвища точка Буковелю з миловидною трасою для спуску. Зробите фото на ній – отримаєте чимало компліментів від друзів у соціальних мережах.

4 – оглядовий майданчик Jägermeister

У 2021 році в Буковелі з’явилася нова улюблена локації для фото – це оглядовий майданчик Jägermeister. Особливість місця – підвісна гойдалка, з якої видніються гори Петрос та Говерла. Люди приходять сюди, щоб протестувати лаундж-зону та насолодитися краєвидом. Сюди реально дійти ногами, а не лише катаючись на лижах чи сноуборді.

5 – міст поряд з центральною ярмаркою в Буковелі

Туристи приїжджають до Буковеля не лише з усієї України, а й світу. Їх відпустка не обходиться без шопінгу на місцевій ярмарці, поряд з якою є інстаграмний міст. Він обвішений лампочками, які вмикають ввечері, тож туристи після закупів не лінуються робити фото.

6 – буковельські чани

Релакс в чанах – це не лише про відпочинок, а й про красиві фото. Туристи в Буковелі знають, що протестувати місцевий чан хоча б раз під час відпустки – must do. Ви повернетеся після купання в чані не лише з приємними спогадами, а й естетичними світлинами. Головне – це не прогадати з чаном.

/ Фото: пресслужба

7 – дорога від села Яблуниця до Буковелю

Мандрівники звикли робити дебютні світлини дорогою до Буковелю. Перші думки в них з’являються, коли вони проїжджають село Яблуниця. Туристи влаштовують фотосесію посеред дороги на тлі красивої природи.

/ Фото: пресслужба

Так, це естетично, але й екстремально. Головне – бути уважними під час фотосесії. Робіть фото, коли машин на трасі немає.

Дізнайтеся також про заборони в Єгипті, які треба врахувати туристам під час відпочинку. Один із них ви ігнорували, бо не знали про особливості поведінки місцевих.

Вам теж буде цікаво побачити курйозні меми про Буковель, де відпочиває українська еліта.

Ліліана Григорак
Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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