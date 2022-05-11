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Державні VS приватні університети: де краще навчатися, щоб знайти хорошу роботу

Ліліана Григорак Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні
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11 травня, 12:07
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В який університет швидше вступити, де відправляють на практику до провідних компаній світу та про інші переваги двох типів закладів вищої освіти
Державні VS приватні університети: де краще навчатися, щоб знайти хорошу роботу
Державні VS приватні університети: де краще навчатися, щоб знайти хорошу роботу / Фото: Колаж: Сьогодні

Майбутні студенти після переїзду за кордон задумалися про вибір між приватними та державними університетами. Кількість приватних закладів там більша, порівняно з Україною. Але в який освітній заклад краще вступати? Про переваги навчання у двох типах університетів розповіли в Instagram освітнього центру Yes Сenter.

Переваги державних університетів

  • Безоплатне навчання

Значущий аргумент для студентів з України. Але платити все-таки доведеться студентські внески: від €100 до €1 000 щосеместру.

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  • Імідж

Державні університети мають багатовікову історію та позитивну репутацію, перевірену роками. Коли роботодавець бачить згадку про один з легендарних університетів у резюме, шанси отримати роботу мрії збільшуються.

  • Розвинена інфраструктура

Державні навчальні заклади — це величезні доглянуті території зі студентськими містечками.

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  • Конкурсний відбір

Вступ відбувається на основі конкурсного відбору, тож група складатиметься з високоінтелектуальних студентів, які мотивуватимуть одне одного на нові звершення. Середовище перебування впливатиме на прогрес, а корисні знайомства — стануть у пригоді після випуску з університету.

Переваги приватних університетів

  • Короткий термін вступу

У приватних університетах все ще проходить набір студентів на червень та липень. Якщо потрібно вступити за кордон терміново — це єдиний можливий варіант.

  • Реагують на новинки сучасності

Приватні університети мобільніші та самостійніші, порівняно з державними. Оновити навчальну програму студентам для них не проблема. Вони швидше впроваджують інноваційні методики навчання та реагують на зміни потреб ринку праці, пристосовуючи до них навчальний процес.

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  • Практика в пріоритеті

У приватних закладах освіти працюють професіонали своєї сфери, які читають лекції та доповнюють сказане реальними кейсами. А студенти вдома не "зубрять" теорію, а роблять власні дослідження індивідуально чи в команді. Як результат – студенти стають підготовленими фахівцями.

  • Допомога в працевлаштуванні

Співпраця з компаніями забезпечить студентам проходження практики в найкращих роботодавців: BMW, Coca-Cola, Marriott та інших.

Якщо потрібен більш бюджетний варіант і ти не спішиш зі вступом, маєш хоча б 1 рік на підготовку — тобі підійде державний університет. Якщо тобі потрібно якомога швидше вступити за кордон на сучасну спеціальність з можливістю пройти практику — обирай приватний, – зауважують в освітньому центрі Yes Сenter.

Дізнайтеся, як приєднатися до безоплатних лекцій 30 Нобелівських лауреатів.

Ліліана Григорак
Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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