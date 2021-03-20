Гороскоп вечірок на 20 березня: Близнюкам у стилі "Великого Гетсбі", а Овнам – вечір 90-х
Але деякі знаки зодіаку залишаться без вечірки
Субота – день, коли всі хочуть відпочити після складного тижня на вечірках, перезавантажитися і ще й отримати незабутні емоції. І, щоб не витрачати час даремно на вибір формату вечірки і стилістики – читайте наш гороскоп вечірок. Дізнайтеся, що прогнозують вам зірки в цей вечір.
І не забувайте про подарунки у вихідні, тіште не лише себе, а й ваших рідних і друзів. Найкращими ідеями ми поділилися в нашому березневому календарі.
Зірки рекомендують вам провести вечір з рідними. Тому влаштуйте тематичну вечірку в колі найдорожчих людей. Тематику вечора обирайте з огляду на загальні інтереси. Один із вдалих варіантів – вечірка в стилі 90-х. Тому беріть увесь свій денім і по'єднайте його з яскравим верхом. І не забудьте про аксесуари.
Зірки говорять, що сьогодні ви зіткнетеся з агресією протягом дня. Якщо це все ж станеться, то рекомендуємо запланувати з друзями караоке-вечірку. За допомогою караоке і улюблених пісень ви абстрагуєтеся і забудете про негатив, який був протягом тижня. І не без веселощів, звичайно.
Зірки прогнозують вам складний день, і щоб в результаті поліпшити враження від суботи – влаштуйте вечірку в стилі "Великого Гетсбі". Оберіть вишуканий і елегантний костюм, який передає епоху 20 століття і сформуйте джазовий плейлист. Він буде супроводжувати вас і гостей протягом вечора – за допомогою музичних акомпанементів перенесе в кінострічку "Великого Гетсбі".
Зірки говорять, що ваш день пройде не за планом. Але не варто впадати у відчай – влаштуйте ввечері вечірку з друзями в стилі серіалу "Секс і місто" з Керрі Бредшоу. "Космополітен" і розмови з друзями – те, що допоможе відволіктися і психологічно налаштуватися на новий тиждень.
Зірки рекомендують вам не стримувати себе в амурних справах. Це означає одне: вечірку з друзями краще перенести – влаштуйте вечір для двох в гавайському форматі. Тому гайда шукати варіанти басейну і діставати купальники.
Суботній вечір видастся цікавим. Зірки пропонують зробити вибір щодо стилістики костюму на вечірку самостійно і влаштувати її формату "Подорож у часі". Ви можете обрати костюм з будь-якої епохи і насолоджуватися вечором в колі друзів, які будуть мати різні образи.
Погані новини: зірки рекомендують вам сьогодні закрити всі дедлайни, які "зависли" протягом тижня. Вечірку доведеться перенести, але ви можете потішити себе келихом веганського вина.
Зірки говорять, що ввечері вам варто зайнятися тим, що приносить задоволення. Згадайте, яка з останніх стилізованих вечірок побачених вами запала вам у душу найбільше. Якщо ідея прийшла – то реалізуйте її якомога швидше. І шукайте костюми, а також надсилайте онлайн-запрошення друзям.
Сьогодні вам варто забути про класичні вечірки, де є тільки барна стійка, вино і музика, яка лунає з телефону. Влаштуйте з друзями костюмоване шоу з героями "Поттеріани". І оберіть цікаві алкогольні поєднання. Наприклад, можете зробити коктейлі з камбучі, або на основі ягід – "Рідкий корал" про який ми писали нещодавно.
Зірки говорять, що у вас день буде не з кращих. Але не важливо, що сталося вранці, якщо увечері у вас бомбезна вечірка в стилі Hip-Hop. Саме її зірки рекомендують вам влашувати. Тому швидше готуйте плейлист Eminem, Drake, 2Pac і інших культових виконавців і запрошуйте друзів.
У суботу вам варто повернутися до класики – піжамних вечірок. Шукайте свою кращу піжаму і обирайте добірку фільмів для перегляду. На цій вечірці важлива компанія – самі не залишайтеся. Тому кличте друзів і насолоджуйтеся проведення часу на максимум.
Зірки сьогодні пропонують влаштувати вечірку венеціанського стилю – маскарад. Шукайте тематичні маски і підбирайте колоритні костюми. І, звичайно, не забудьте про приготування смачних коктейлів, наприклад, на основі ігристого.
Раніше ми публікували любовний гороскоп на 2021 рік для всіх знаків зодіаку .
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