Гороскоп вечірок на 20 березня: Близнюкам у стилі "Великого Гетсбі", а Овнам – вечір 90-х

Але деякі знаки зодіаку залишаться без вечірки

Субота – день, коли всі хочуть відпочити після складного тижня на вечірках, перезавантажитися і ще й отримати незабутні емоції. І, щоб не витрачати час даремно на вибір формату вечірки і стилістики – читайте наш гороскоп вечірок. Дізнайтеся, що прогнозують вам зірки в цей вечір.

І не забувайте про подарунки у вихідні, тіште не лише себе, а й ваших рідних і друзів. Найкращими ідеями ми поділилися в нашому березневому календарі.

Овен (22 березня – 20 квітня)

Зірки рекомендують вам провести вечір з рідними. Тому влаштуйте тематичну вечірку в колі найдорожчих людей. Тематику вечора обирайте з огляду на загальні інтереси. Один із вдалих варіантів – вечірка в стилі 90-х. Тому беріть увесь свій денім і по'єднайте його з яскравим верхом. І не забудьте про аксесуари.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Зірки говорять, що сьогодні ви зіткнетеся з агресією протягом дня. Якщо це все ж станеться, то рекомендуємо запланувати з друзями караоке-вечірку. За допомогою караоке і улюблених пісень ви абстрагуєтеся і забудете про негатив, який був протягом тижня. І не без веселощів, звичайно.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Зірки прогнозують вам складний день, і щоб в результаті поліпшити враження від суботи – влаштуйте вечірку в стилі "Великого Гетсбі". Оберіть вишуканий і елегантний костюм, який передає епоху 20 століття і сформуйте джазовий плейлист. Він буде супроводжувати вас і гостей протягом вечора – за допомогою музичних акомпанементів перенесе в кінострічку "Великого Гетсбі".

Рак (22 червня – 22 липня)

Зірки говорять, що ваш день пройде не за планом. Але не варто впадати у відчай – влаштуйте ввечері вечірку з друзями в стилі серіалу "Секс і місто" з Керрі Бредшоу. "Космополітен" і розмови з друзями – те, що допоможе відволіктися і психологічно налаштуватися на новий тиждень.

Лев (23 липня – 21 серпня)

Зірки рекомендують вам не стримувати себе в амурних справах. Це означає одне: вечірку з друзями краще перенести – влаштуйте вечір для двох в гавайському форматі. Тому гайда шукати варіанти басейну і діставати купальники.

Діва (22 серпня – 23 вересня)

Суботній вечір видастся цікавим. Зірки пропонують зробити вибір щодо стилістики костюму на вечірку самостійно і влаштувати її формату "Подорож у часі". Ви можете обрати костюм з будь-якої епохи і насолоджуватися вечором в колі друзів, які будуть мати різні образи.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Погані новини: зірки рекомендують вам сьогодні закрити всі дедлайни, які "зависли" протягом тижня. Вечірку доведеться перенести, але ви можете потішити себе келихом веганського вина.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Зірки говорять, що ввечері вам варто зайнятися тим, що приносить задоволення. Згадайте, яка з останніх стилізованих вечірок побачених вами запала вам у душу найбільше. Якщо ідея прийшла – то реалізуйте її якомога швидше. І шукайте костюми, а також надсилайте онлайн-запрошення друзям.

Стрілець (23 листопада – 22 грудня)

Сьогодні вам варто забути про класичні вечірки, де є тільки барна стійка, вино і музика, яка лунає з телефону. Влаштуйте з друзями костюмоване шоу з героями "Поттеріани". І оберіть цікаві алкогольні поєднання. Наприклад, можете зробити коктейлі з камбучі, або на основі ягід – "Рідкий корал" про який ми писали нещодавно.

Козеріг (23 грудня – 20 січня)

Зірки говорять, що у вас день буде не з кращих. Але не важливо, що сталося вранці, якщо увечері у вас бомбезна вечірка в стилі Hip-Hop. Саме її зірки рекомендують вам влашувати. Тому швидше готуйте плейлист Eminem, Drake, 2Pac і інших культових виконавців і запрошуйте друзів.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

У суботу вам варто повернутися до класики – піжамних вечірок. Шукайте свою кращу піжаму і обирайте добірку фільмів для перегляду. На цій вечірці важлива компанія – самі не залишайтеся. Тому кличте друзів і насолоджуйтеся проведення часу на максимум.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Зірки сьогодні пропонують влаштувати вечірку венеціанського стилю – маскарад. Шукайте тематичні маски і підбирайте колоритні костюми. І, звичайно, не забудьте про приготування смачних коктейлів, наприклад, на основі ігристого.

Раніше ми публікували любовний гороскоп на 2021 рік для всіх знаків зодіаку .

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