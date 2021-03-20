Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Гороскоп вечірок на 20 березня: Близнюкам у стилі "Великого Гетсбі", а Овнам – вечір 90-х

Сьогодні, 11:47

Але деякі знаки зодіаку залишаться без вечірки

Субота – день, коли всі хочуть відпочити після складного тижня на вечірках, перезавантажитися і ще й отримати незабутні емоції. І, щоб не витрачати час даремно на вибір формату вечірки і стилістики – читайте наш гороскоп вечірок. Дізнайтеся, що прогнозують вам зірки в цей вечір.

І не забувайте про подарунки у вихідні, тіште не лише себе, а й ваших рідних і друзів. Найкращими ідеями ми поділилися в нашому березневому календарі.

Овен (22 березня – 20 квітня)

Зірки рекомендують вам провести вечір з рідними. Тому влаштуйте тематичну вечірку в колі найдорожчих людей. Тематику вечора обирайте з огляду на загальні інтереси. Один із вдалих варіантів – вечірка в стилі 90-х. Тому беріть увесь свій денім і по'єднайте його з яскравим верхом. І не забудьте про аксесуари.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Зірки говорять, що сьогодні ви зіткнетеся з агресією протягом дня. Якщо це все ж станеться, то рекомендуємо запланувати з друзями караоке-вечірку. За допомогою караоке і улюблених пісень ви абстрагуєтеся і забудете про негатив, який був протягом тижня. І не без веселощів, звичайно.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Зірки прогнозують вам складний день, і щоб в результаті поліпшити враження від суботи – влаштуйте вечірку в стилі "Великого Гетсбі". Оберіть вишуканий і елегантний костюм, який передає епоху 20 століття і сформуйте джазовий плейлист. Він буде супроводжувати вас і гостей протягом вечора – за допомогою музичних акомпанементів перенесе в кінострічку "Великого Гетсбі".

Рак (22 червня – 22 липня)

Зірки говорять, що ваш день пройде не за планом. Але не варто впадати у відчай – влаштуйте ввечері вечірку з друзями в стилі серіалу "Секс і місто" з Керрі Бредшоу. "Космополітен" і розмови з друзями – те, що допоможе відволіктися і психологічно налаштуватися на новий тиждень.

Лев (23 липня – 21 серпня)

Зірки рекомендують вам не стримувати себе в амурних справах. Це означає одне: вечірку з друзями краще перенести – влаштуйте вечір для двох в гавайському форматі. Тому гайда шукати варіанти басейну і діставати купальники.

Діва (22 серпня – 23 вересня)

Суботній вечір видастся цікавим. Зірки пропонують зробити вибір щодо стилістики костюму на вечірку самостійно і влаштувати її формату "Подорож у часі". Ви можете обрати костюм з будь-якої епохи і насолоджуватися вечором в колі друзів, які будуть мати різні образи.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Погані новини: зірки рекомендують вам сьогодні закрити всі дедлайни, які "зависли" протягом тижня. Вечірку доведеться перенести, але ви можете потішити себе келихом веганського вина.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Зірки говорять, що ввечері вам варто зайнятися тим, що приносить задоволення. Згадайте, яка з останніх стилізованих вечірок побачених вами запала вам у душу найбільше. Якщо ідея прийшла – то реалізуйте її якомога швидше. І шукайте костюми, а також надсилайте онлайн-запрошення друзям.

Стрілець (23 листопада – 22 грудня)

Сьогодні вам варто забути про класичні вечірки, де є тільки барна стійка, вино і музика, яка лунає з телефону. Влаштуйте з друзями костюмоване шоу з героями "Поттеріани". І оберіть цікаві алкогольні поєднання. Наприклад, можете зробити коктейлі з камбучі, або на основі ягід – "Рідкий корал" про який ми писали нещодавно.

Козеріг (23 грудня – 20 січня)

Зірки говорять, що у вас день буде не з кращих. Але не важливо, що сталося вранці, якщо увечері у вас бомбезна вечірка в стилі Hip-Hop. Саме її зірки рекомендують вам влашувати. Тому швидше готуйте плейлист Eminem, Drake, 2Pac і інших культових виконавців і запрошуйте друзів.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

У суботу вам варто повернутися до класики – піжамних вечірок. Шукайте свою кращу піжаму і обирайте добірку фільмів для перегляду. На цій вечірці важлива компанія – самі не залишайтеся. Тому кличте друзів і насолоджуйтеся проведення часу на максимум.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Зірки сьогодні пропонують влаштувати вечірку венеціанського стилю – маскарад. Шукайте тематичні маски і підбирайте колоритні костюми. І, звичайно, не забудьте про приготування смачних коктейлів, наприклад, на основі ігристого.

Раніше ми публікували любовний гороскоп на 2021 рік для всіх знаків зодіаку .

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Найфотогенічніші локації Маріуполя. Серед них — місцева Гренландія! Glenturret випускає лімітоване віскі до 60-річчя моделі E-type від Jaguar Не за всі гроші світу: де в Києві можна випити бюджетно
гороскоп вечірка гороскоп на месяц гороскоп на завтра No Stress
Реклама

Новини партнерів

Раскрыт главный признак перенесенного коронавируса
Раскрыт главный признак перенесенного коронавируса
Под этими знаками зодиака рождаются женщины с ужасным характером
Под этими знаками зодиака рождаются женщины с ужасным характером
«Вкуснее, чем австрийский». Рецепт Захера от Евгения Клопотенко
«Вкуснее, чем австрийский». Рецепт Захера от Евгения Клопотенко
Могилевская наконец показала, с кем встречает утро
Могилевская наконец показала, с кем встречает утро

Популярні статті

Сьогодні, 05:16Психо

Гороскоп на сьогодні 20 березня: Водолії зароблять багато грошей, а Рибам потрібно побути наодинці

Вчора, 18:39Смачно

Як зварити смачну розсипчасту перловку

Вчора, 18:15Фаново

Весняне рівнодення 2021 року: цікаві прикмети дня

Вчора, 17:08Психо

Як навчитися бути щасливим щодня: 7 простих кроків

Вчора, 16:18Зірково

5 фільмів про щастя, які підвищать ваш рівень серотоніну

Вчора, 15:47Events

Коли переводять годинники на літній час в Україні у 2021 році

Вчора, 13:49Events

Ліні Костенко – 91: читайте вірші і цитати української поетеси

Вчора, 11:36Фаново

Песах-2021: коли відзначається єврейська Пасха

Вчора, 06:10Психо

Сьогодні Всесвітній день сну: як привітати своїх друзів

18 березняСмачно

Як спекти смачний пиріг на кефірі: 5 рецептів

18 березняЗірково

Надія Мейхер заблокувала відомого ведучого в соцмережах за нескромні питання про її груди

18 березняСмачно

Як зварити насправді смачну вівсянку: стисла інструкція

18 березняЗірково

Андрія Данилка помітили в обіймах екстравагантної жінки: фото

18 березняЗірково

5 видовищних фільмів Люка Бессона, який подарував світові "Леона"

18 березняПсихо

Гороскоп на сьогодні 18 березня: Терезам потрібно пригальмувати, а Скорпіону – розслабитися

17 березняЗірково

В Одесі у Регіни Тодоренко діагностували невиліковну хворобу (відео)

Новини партнерів

Главный признак перенесенного КОВИДа: может и Вы уже болели?
Главный признак перенесенного КОВИДа: может и Вы уже болели?
Вместе навсегда. Самые долгие браки звёзд
Вместе навсегда. Самые долгие браки звёзд
Четыре самых жадных знака Зодиака: кто они и как их понять
Четыре самых жадных знака Зодиака: кто они и как их понять
Девушка-боец UFC из Украины показала откровенное фото
Девушка-боец UFC из Украины показала откровенное фото
«Карета для принцессы». Ксения Мишина похвасталась своим авто
«Карета для принцессы». Ксения Мишина похвасталась своим авто
Подвыпивший Галкин и Пугачева показали настоящие чувства
Подвыпивший Галкин и Пугачева показали настоящие чувства
Alyona Alyona показала все свои прелести в откровенном купальнике
Alyona Alyona показала все свои прелести в откровенном купальнике
Сивохо поведал о страшном диагнозе, из-за которого потерял 50 кг
Сивохо поведал о страшном диагнозе, из-за которого потерял 50 кг

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти