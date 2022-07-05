Головний фестиваль літа Atlas відбудеться, але в новому форматі (деталі)

Слоган заходу – "Раша гудбай", а формат – адаптований до воєнного стану

Atlas Online-2022 - деталі / Фото: Колаж: Сьогодні

Київський фестиваль Atlas в 2021-му році відвідало понад 600 тис. людей. Гості запам’ятали ефектні виходи зірок на сцені: Тіни Кароль, Вєрки Сердючки, гурту Go_A та інших. Через повномасштабну війну в 2022-му, проведення заходу в типовому форматі скасували, повідомивши про це 3 червня. 5 липня на сторінці фестивалю в Instagram написали, що він все ж відбудеться, але онлайн.

Шанувальники дійства зможуть відвідати Atlas Online, не виходячи з дому та повторно пережити неймовірні фестивальні емоції. Він відбудеться 10 липня о 18:00 на YouTube-каналі Atlas Festival.

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Atlas завжди залишається фестивалем твого літа, просто цьогоріч — онлайн. 10 липня о 18:00 ми зустрінемося на Atlas Online — #рашагудбай, щоб згадати ті самі фестивальні емоції, – написали на сторінці в Instagram.

Організатори обіцяють крутих артистів на Atlas Online. Імена зірок не повідомили, залишивши в секреті. Ведучими будуть троє українських коміків, яких називають "Леви на джипі".

Будуть круті ведучі, улюблені артисти в гостях та виступи музикантів, а ще благодійний аукціон і розіграш унікальних подарунків! – написали на сторінці в Instagram.

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