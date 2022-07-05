Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
ℹ Виїзд військовозобов'язаних 🚑 Обстріл Слов'янська 🎆 "Бавовна" в Росії Робота під час війни Робота під час війни

I love Ukraine

Що з Путіним

Діана VS зумери

Як пити воду влітку

Куди піти у Києві

Босоніжки на літо
СЬОГОДНІ Life No Stress

Головний фестиваль літа Atlas відбудеться, але в новому форматі (деталі)

Ліліана Григорак Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
5 липня, 16:29
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Слоган заходу – "Раша гудбай", а формат – адаптований до воєнного стану
Atlas Online-2022 - деталі
Atlas Online-2022 - деталі / Фото: Колаж: Сьогодні

Київський фестиваль Atlas в 2021-му році відвідало понад 600 тис. людей. Гості запам’ятали ефектні виходи зірок на сцені: Тіни Кароль, Вєрки Сердючки, гурту Go_A та інших. Через повномасштабну війну в 2022-му, проведення заходу в типовому форматі скасували, повідомивши про це 3 червня. 5 липня на сторінці фестивалю в Instagram написали, що він все ж відбудеться, але онлайн.

Шанувальники дійства зможуть відвідати Atlas Online, не виходячи з дому та повторно пережити неймовірні фестивальні емоції. Він відбудеться 10 липня о 18:00 на YouTube-каналі Atlas Festival.

Реклама

Atlas завжди залишається фестивалем твого літа, просто цьогоріч — онлайн. 10 липня о 18:00 ми зустрінемося на Atlas Online — #рашагудбай, щоб згадати ті самі фестивальні емоції, – написали на сторінці в Instagram.

Організатори обіцяють крутих артистів на Atlas Online. Імена зірок не повідомили, залишивши в секреті. Ведучими будуть троє українських коміків, яких називають "Леви на джипі".

Будуть круті ведучі, улюблені артисти в гостях та виступи музикантів, а ще благодійний аукціон і розіграш унікальних подарунків! – написали на сторінці в Instagram.

Дізнайтеся також: де у Києві влаштувати міні-відпустку біля басейну – 5 варіантів.

Реклама

Ліліана Григорак
Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Life
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
МЕД-ФРОНТ
Війна з рідкісними хворобами
Історії пацієнтів
Модно
Ідеї нейл-дизайну
Манікюр на літо 2022
Манікюр на літо 2022
Манікюр на літо 2022
Манікюр на літо 2022
Манікюр на літо 2022
Манікюр на літо 2022
Манікюр на літо 2022
Манікюр на літо 2022
Манікюр на літо 2022
Манікюр на літо 2022
1 /2
Більше варіантів
Цитата дня

Наш син хоче бути солдатом

Цитата на segodnya.ua
Олена Зеленська Перша леді України
Читати інтерв'ю
Instagram тижня
Акаунт про супергероїв сучасності — ЗСУ
Підписатися
Дивитися фото
Зберегти у закладинки
Haute Couture
Розклад Fashion Weeks

Париж. Франція

3 – 7 липня

Париж. Франція

Маямі. США

14 – 21 липня

Маямі. США

Нью-Йорк. США

9 – 14 вересня

Нью-Йорк. США

Лондон. Англія

16 – 20 вересня

Лондон. Англія

Мілан. Італія

20 – 26 вересня

Мілан. Італія
Твій корисний Telegram
SaveUa

SaveUa

Зв'язує волонтерів з людьми, яким потрібна допомога

 Прихисти Українців

Прихисти Українців

Для переселенців, що потребують притулку

 Нам по дорозі

Нам по дорозі

Хто шукає автомобіль, щоб виїхати в інше місто

 Джгут 2.0.

Джгут 2.0.

Як надавати першу медичну допомогу

 Готовий до всього

Готовий до всього

Практичні поради щодо виживання та оборони

 Укриття Києва

Укриття Києва

Найближчі укриття у режимі реального часу (столиця)

 Будь у безпеці! Евакуація

Будь у безпеці! Евакуація

Актуальна ситуація на кордонах та інформація для переселенців
Чат-бот Розмовник U-гайд
Продукти виняткової корисності
Українські суперфуди
Дізнатись
Як допомогти тваринам у 30-граднусну спеку
Лайфхак тижня
Поради ветеринара

НацЕфір

Фронт

Головні теми

Погода

Гороскоп
Life
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти