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Де зустріти Порошенка: лакшері-готель у Лондоні – реальні відгуки гостей (фото)

Ліліана Григорак Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні
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30 червня, 18:00
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Як факапив персонал одного з найдорожчих лондонських готелів – розповідаємо
Де зустріти Порошенка - лакшері-готель в Лондоні
Де зустріти Порошенка - лакшері-готель в Лондоні / Фото: Колаж: Сьогодні

29 червня Порошенко відзначився в 5* лакшері-готелі The Lanesborough. Його обирають світові зірки для відпочинку: Арнольд Шварценеггер, Джонні Депп, Мадонна, Леонардо Ді Капріо та інші жили в хоромах стилю Регентства. Але готель може розчарувати, попри ціну найбюджетнішого номера £1 250 (₴45 000, – ред). Ділимося реальними відгуками гостей з Google Maps та Booking.

Обслуговування розчарувало

Ставлення персоналу фешенебельного готелю до гостей, де зупиняється Леонардо Ді Капріо та інші вершки суспільства, обурює багатьох. Звісно, не у всіх негативний досвід, але й без інцидентів не обійшлося…

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Один із відвідувачів назвав обслуговування "жахливим", а досвід перебування у готелі – "ганебним". Він замовив чай, бутерброди та випічку за £132, але їжа була несмачна.

Обслуговування було жахливим. Жодного разу до мене не прийшли і не запитали: "Ще щось потрібно?". У них зовсім не вистачало персоналу. Я заплатив багато за середній чай, на який з нетерпінням чекав. Я пішов у The Dorchester вдень, і це було чудово — окремий клас. Я ніколи не повернуся до The Lanesborough і не буду обдуреним. Ганебний досвід. 132 фунти стерлінгів без урахування обслуговування за звичайні бутерброди, які я міг приготувати вдома, чай без добавок та випічку, яка мала б виглядати краще, а не так, ніби вона з пекарні на Marylebone High street, – написав відвідувач.

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Їжа при готелі – ще одна гра в рулетку

Після обіду в ресторані при готелі в іншого відвідувача одне на думці – McDonald’s . І ось чому.

Офіціанти постійно грубіянили, плутали замовлення, подавали холодну їжу, мені доводилося просити тарілки та столові прибори двічі, потім тинялися навколо мене, доки я не сплатив рахунок. Краще обслуговування та якість їжі в MacDonalds!, – написав гість.

Один із відвідувачів замовив салат "Цезар" з анчоусами. Але кухар забув їх додати. Як результат: чоловік заплатив за порцію повну суму, а персонал й не вибачився за помилкове замовлення.

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Мав найгірший досвід обслуговування клієнтів і найгірший салат "Цезар" у Lanesborough. Очевидно, що в салат "Цезар" додають анчоуси, і мене запитали, чи хочу я їх, я відповів, що хочу. Я також запитав, чи можу я додати авокадо. Салат принесли із доданим авокадо, але без анчоусів. З мене стягнули смішну суму за салат і не вибачилися за неправильне замовлення, – зізнався клієнт.

Іншому гостю принесли несвіжі кекси на післяобідньому чаюванні за £75. Ще й бутерброд зі шматком фольги всередині…

Прийшов на післяобідній чай і в своєму бутерброді знайшов невеликий шматочок алюмінієвого паперу (я припускаю, що це папір із вершкового сиру?). Невпевнений, але точно не те, що я хотів би проковтнути… Кекси також були дуже сухими. 75 фунтів за одного абсолютно не вартували цього, – зізнався гість.

Читайте також: Порошенка помітили в Лондоні 6 червня: журналіст розповів про деталі (фото).

Ліліана Григорак
Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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