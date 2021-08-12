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СЬОГОДНІ Lifestyle No Stress

Де в Києві покупатися в басейні не за всі гроші світу – 6 варіантів

Ліліана Григорак Ліліана Григорак Редакторка проєкту NO STRESS
12 серпня, 16:11
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Осінній сезон стартує за лічені дні, а ви досі не ввімкнули режим "Релакс" біля басейну? Час це виправити! У добірці ми розповімо про комплекси, де рекомендуємо відпочити
Де в Києві покупатися в басейні не за всі гроші світу - 6 варіантів
Де в Києві покупатися в басейні не за всі гроші світу - 6 варіантів

Якщо хочете відвідати найдорожчий комплекс, то читайте нашу попередню статтю. Ми розповіли про басейн, де вхід коштує 10 тис. гривень. І скористайтеся порадами Life Сьогодні, щоб останні дні літа пройшли вдало.

1 – Sungrilla Secret Beach

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Як щодо відпочинкового комплексу в серці столиці? Sungrilla Secret Beach – це ідеальний варіант для тих, хто не хоче витрачати час на далеку поїздку. Гостям тут пропонують 2 басейни, терасу з видом на Дніпро та лофт-бар.

Літній відпочинок в Sungrilla Secret Beach
Літній відпочинок в Sungrilla Secret Beach / Фото: пресслужба

Ціни: оренда шезлонгу від 300 гривень, ліжка від 700 гривень, а бунгало від 1000 гривень.

Де: вул. Набережно-Хрещатицька, 10.

2 – Sandali

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А в комплекс на території Труханового острова, завітаєте? В Sandali знайдете басейн, бар, кальяни, ресторан та зони для BBQ. Також є вихід до пляжу Дніпра. Словом, усе, що потрібно для відпочинку. Щотижня на території облаштовують літній кінотеатр просто неба і показують легендарні стрічки.

Літній відпочинок в Sandali
Літній відпочинок в Sandali / Фото: пресслужба

Ціни: шезлонг – 300 гривень, рушник – 50 гривень, альтанка – 200 гривень за людину, пляжний будиночок – 800 гривень за добу.

Де: на Трухановому острові, Паркова дорога, 3.

3 – FIFTY BEACH CLUB

У жителів Києва слово FIFTY асоціюється з хіп-хоп клубом в центрі столиці, який має однойменну назву. Цьогоріч відкрили ще один FIFTY, але з басейном, шезлонгами та літньою атмосферою. В комплексі на вас чекає не лише басейн, дизайн в рожевих тонах, а й кальян, смачні коктейлі та суперфуди.

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Літній відпочинок в FIFTY BEACH CLUB
Літній відпочинок в FIFTY BEACH CLUB / Фото: пресслужба

Ціни: шезлонг від 200 гривень, а ліжко від 1500 гривень.

Де: Броварской проспект, 5-м.

4 – Slavutych Beach Club

Ще одне столичне місце – Slavutych Beach Club для любителів релаксу. В комплексі окрім басейну та смачної їжі облаштовують кінотеатр просто неба для поціновувачів популярних стрічок. І, звісно, тамтешній вид на Київ вражає! Самі погляньте.

Літній відпочинок в Slavutych Beach Club
Літній відпочинок в Slavutych Beach Club / Фото: пресслужба

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Ціни: шезлонг від 300 гривень, бунгало від 700 гривень.

Де: на вул. Малоземельна, 13 Б.

5 – Sky Family Park

Місце, яке давно полюбили кияни – Sky Family Park. На території знайдете не лише басейн, а й дитячу зону, фуд-корти та лаунж із кальянами. Не обійшлося також без майданчика для концертів та вечірок, які тут влаштовують систематично. Чому б вам не побачити і не протестувати перераховане на собі?

Літній відпочинок в Sky Family Park
Літній відпочинок в Sky Family Park / Фото: пресслужба

Ціни: вхід в зону з басейном – 200 гривень, шезлонг – 150 гривень.

Де: на проспекті Романа Шухевича, 2.

6 – Dniprovska Riviera

Завершимо ресторанним комплексом на березі Дніпра, де гості під час купання в басейні відчувають бажаний ​​summer vibes. Бо атмосфера сприяє! В Dniprovska Riviera також знайдете фешенебельний ресторан, де рекомендуємо замовити ланч чи влаштувати вечерю.

Літній відпочинок в Dniprovska Riviera
Літній відпочинок в Dniprovska Riviera / Фото: пресслужба

Ціни: за шезлонг від 400 гривень, ліжко від 1000 гривень, а оренда рушника – 100 гривень.

Де: на вул. Лютневій, 58.

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Нещодавно ми розповіли, яка ви вечірка за знаком зодіаку, а також який курорт.

Ліліана Григорак
Ліліана Григорак Редакторка проєкту NO STRESS

Закінчила бакалаврат НПУ ім. М. П. Драгоманова за спеціальністю редактор ЗМІ. Досвід роботи в журналістиці - від 1 року. Працювала у виданнях "Великий Київ" й #Шотам. Автор найдорожчих текстів на сайті "Сьогодні" в прямому сенсі слова. Пише для рубрики "Найдорожче" та NO STRESS.

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