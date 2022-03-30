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Евакуація та гуманітарна допомога: де дізнатися інформацію

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні
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30 березня, 21:02
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Інструкція користування телеграм-ботом для інформації про евакуацію та гуманітарну допомогу
В Україні створено офіційний сайт підтримки для організації евакуації населення
В Україні створено офіційний сайт підтримки для організації евакуації населення / Фото: t.me/nashkyivua

В умовах війни потрібно дуже чітко розуміти, де офіційні дані, цифри та статистика, а де – фейки, запущені агресором задля досягнення своїх цілей. Тепер з'явився офіційний сайт, де можна дізнаватись інформацію про евакуації з гарячих точок і не тільки.

Спільними зусиллями Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, Міністерства внутрішніх справ та Координаційного центру органів місцевого самоврядування Української асоціації районних та обласних рад створено:

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  • офіційний сайт підтримки для організації евакуації населення;
  • телеграм-бот @Evacuation2022_bot.

Створено офіційний сайт та телеграм-бот
Створено офіційний сайт та телеграм-бот / Фото: Telegram

За допомогою вищезгаданого Telegram можна дізнатися про евакуацію населення із зон бойових дій, а також отримати гуманітарну та медичну допомогу, зокрема мешканцям тимчасово окупованих територій України.

Також читайте: як отримати статус тимчасового захисту в Люксембурзі

Олена Мело Тсіна
Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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