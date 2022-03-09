Life
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторгнення РФ Паралімпіада 2022 Паралімпіада 2022 ☢ Атака на ЗАЕС 🇪🇺 Україна в ЄС
Поиск на segodnya.ua

Де знайти сховище

Що робити під час обстрілу

Медична допомога

Тривожна валіза

Поради безпеки

Мотивація жити
СЬОГОДНІ Life No Stress

Понад 5 тисяч вакансій: де українцям шукати роботу в Європі

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
9 березня, 09:00
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У ці тяжкі дні українці шукають можливості почати знову працювати. Розповідаємо про круту ініціативу наших співвітчизників, які вирішили допомогти
Як знайти роботу українцям у воєнний час
Як знайти роботу українцям у воєнний час / Фото: Колаж: Сьогодні

Під час війни, яку розв'язала Росія, майже двом мільйонам українців довелося залишити свої будинки та вирушити до інших регіонів та країн у пошуках безпеки. Після пошуків житла та їжі постало питання – як далі жити і за що. Нашим співвітчизникам доводиться шукати нову роботу, щоб забезпечити себе та свою сім'ю.

Щоб підтримати людей та полегшити ці пошуки, українські підприємці Іван Кичатий та Микита Оверчик запустили в Німеччині некомерційну платформу UA Talents. За допомогою цього сервісу українці матимуть змогу знайти роботу.

Реклама

До проєкту вже долучилася найбільша технологічна спільнота для мігрантів 2hearts.

На платформі UA Talents вже розміщено понад 5 тисяч вакансій. Серед компаній, які підтримали ініціативу – Meta, Bolt, Axel Springer Verlag, Zalando, StepStone.

Українці зможуть знайти вакансії як у технологічному секторі, так і в інших напрямках, є можливість дистанційної роботи за кордоном, а також і в Україні.

Реклама

Роботодавці можуть безкоштовно реєструватися на UA Talents, щоб знайти потрібних працівників.

Оскільки платформа працює на волонтерських засадах, підтримати її розвиток можна фінансово. Організатори обіцяють, що перерахують кошти на потреби українців.

Читайте також: Як легко знайти житло біженцям у Європі – 6 сайтів

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram «Сьогодні» в Viber Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Life
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
#пишаюсяЗСУ
Війна очима дітей
Власюк Анна, 17 років. Житомир
Власюк Анна, 17 років. Житомир
Півень Надія, 13 років. Дніпро
Півень Надія, 13 років. Дніпро
Лещенко Іван, 6 років. Київ
Лещенко Іван, 6 років. Київ
Мірошніченко Віка, 9 років. Драбів
Мірошніченко Віка, 9 років. Драбів
Соломаха Марк, 7 років. Бориспіль
Соломаха Марк, 7 років. Бориспіль
1 /2
#дякуюЗСУ
Наші янголи-охоронці

Голова Гостомельської громади Прилипко Юрій Ілліч до останнього залишався зі своїми земляками. Він загинув, роздаючи під кулями та снарядами хліб та ліки. Помер за громаду, помер за Гостомель, помер як герой... Вічна пам'ять!

Герої не вмирають!
Історії звитяг
Прикордонник Роман Грибов – той самий захисник острова Зміїний, який вимовив фразу, що стала девізом для мільйонів українців і всесвітньо відомим мемом: "Рускій воєнний корабль, іді на х...й!". Роман - із Золотоноші Черкаської області. Нині він у полоні.
Слава Україні!
Втрата
Порада на сьогодні
Як пережити смерть близького
Читати
Жіночі історії
Неймовірні перемоги над хворобою
Не здавайся!
Фото дня
Повинен побачити кожен
Дивитись!
Онлайн-консультація лікаря
45 експертів
Контакти
Eurovision Song Contest Radio🎶
Найпопулярніші пісні «Євробачення»
1
Euphoria — Loreen, 2012 Euphoria — Loreen, 2012
17292
2
Zitti E Buoni — Måneskin, 2021 Zitti E Buoni — Måneskin, 2021
14828
3
Шум — Go_A, 2021 Шум — Go_A, 2021
8309
4
Arcade — Duncan Laurence, 2019 Arcade — Duncan Laurence, 2019
7246
5
Voilà — Barbara Pravi, 2021 Voilà — Barbara Pravi, 2021
6988
6
Fuego — Eleni Foureira, 2018 Fuego — Eleni Foureira, 2018
6783
7
Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019 Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019
5383
8
Soldi — Mahmood, 2019 Soldi — Mahmood, 2019
4760
9
Dime — Beth, 2003 Dime — Beth, 2003
4568
10
Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021 Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021
4473
Онлайн-карта
Продуктові магазини
Відвідати
Варто знати
Як поводитися на блокпостах
Поради міністра
Читати

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Life
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти