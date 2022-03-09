Понад 5 тисяч вакансій: де українцям шукати роботу в Європі

У ці тяжкі дні українці шукають можливості почати знову працювати. Розповідаємо про круту ініціативу наших співвітчизників, які вирішили допомогти

Як знайти роботу українцям у воєнний час / Фото: Колаж: Сьогодні

Під час війни, яку розв'язала Росія, майже двом мільйонам українців довелося залишити свої будинки та вирушити до інших регіонів та країн у пошуках безпеки. Після пошуків житла та їжі постало питання – як далі жити і за що. Нашим співвітчизникам доводиться шукати нову роботу, щоб забезпечити себе та свою сім'ю.

Щоб підтримати людей та полегшити ці пошуки, українські підприємці Іван Кичатий та Микита Оверчик запустили в Німеччині некомерційну платформу UA Talents. За допомогою цього сервісу українці матимуть змогу знайти роботу.

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До проєкту вже долучилася найбільша технологічна спільнота для мігрантів 2hearts.

На платформі UA Talents вже розміщено понад 5 тисяч вакансій. Серед компаній, які підтримали ініціативу – Meta, Bolt, Axel Springer Verlag, Zalando, StepStone.

Українці зможуть знайти вакансії як у технологічному секторі, так і в інших напрямках, є можливість дистанційної роботи за кордоном, а також і в Україні.

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Роботодавці можуть безкоштовно реєструватися на UA Talents, щоб знайти потрібних працівників.

Оскільки платформа працює на волонтерських засадах, підтримати її розвиток можна фінансово. Організатори обіцяють, що перерахують кошти на потреби українців.

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