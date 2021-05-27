Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Де покататися на роликах у Києві: список класних місць

Сьогодні, 19:05

І не лише платні, а й безкоштовні локації для вдалої їзди

Нещодавно ми потішили любителів їздити на велосипедах ТОП-місцями столиці, а сьогодні приготували найкращі локації для шанувальників роликів. Поки Київ не в "червоній зоні", треба проводитися час активно та з користю. Читайте добірку, обирайте місцевість і гайда на ролики.

Безкоштовні місця

Розпочнемо з місцевостей, де катання на роликах безкоштовне. Погодьтеся, що в теплий сезон їздити у приміщенні – не той кайф. А ось під сонцем та досліджувати вулички Києва – це окремий вид релаксації, який зрозуміють лише віддані роллери.

Труханів острів

Велосипедисти знають, що Труханів острів, який є серцем Києва вартий уваги! Роллерам його також рекомендуємо, бо рівнинний ландшафт сприяє ідеальній їзді. На площі близько 450 гектарів ви знайдете "свою" дорогу для катання.

Труханів острів
Труханів острів
Фото: Facebook

ВДНГ

Національний комплекс "Експоцентр України" – вічна класика, як для роверистів так і роллерів. Сюди часто приїжджають з усіх куточків столиці, бо асфальт зручний для катання і під час їзди можна насолоджуватися природою навкруги. Чому б і вам не спробувати?

Маріїнський парк

Якщо оберете локацію Маріїнського парку для катання на роликах, то зможете не лише насолодитися хобі, а й атмосферою. Хіба це не чудово? Під час поїздки вас будуть супроводжувати липи, клени, каштани з історією та фонтани. І, звісно, гості міста та туристи, які обожнюють тут проводити час. Рекомендуємо також покататися біля "Літнього театру", який неподалік парку.

Міський сад
Міський сад
Фото: facebook.com

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Ідеально рівний асфальт найдете також на пішохідній зоні території КПІ ім. Ігоря Сікорського. Там можете влаштувати перегони на роликах із друзями, бо місцевість сприяє. Але обирайте вдалий час, щоб не застати наплив студентів і перехожих в час пік.

Платні місця

Аналог їзди на роликах на свіжому повітрі – закриті платні роллердроми. У холодну пору року вони ідеальне рішенням для любителів поїздити. Бо планувати катання у сніг, чи осінній дощ із холодним вітром – не варіант. Ці місця також зберігайте зараз, бо влітку погода непередбачувана.

ТРЦ "Блокбастер"

Роллердром на локації є одним із найпопулярніших у Києві і займає площу орієнтовно 1000 квадратних метрів. Хіба це не мрія відданого поціновувача спорту? Тут можна добряче розігнатися і насолодитися їздою. Але врахуйте, що на вихідних тут людно.

Ціна безлімітний квиток із роликами: від 80 до 100 гривень. Якщо ви приходите зі своїми роликами, то оплачуєте на 30 гривень менше від зазначеної суми.

Час роботи: з 12:00 (у вихідні з 10:00 години) до 22:45 години (з понеділка по четвер до 21:45 години).

ТРЦ ART Mall

Якщо ви досі не навчилися їздити на роликах, то ми знайшли безпечне місце для вашого старту. Бо на цьому роллердромі є спеціальне покриття, яке пом'якшить падіння. Площа локації – 1100 кв.м., тож покращити та навчитися катанню вам буде де!

Кращі роледроми у Києві
Кращі роледроми у Києві
Фото: Depositphotos

Ціна безлімітного квитка з орендою роликів: від 100 до 120 гривень. Якщо хочете перестрахувати себе наколінниками та шлемом, то доплатіть ще 50 гривень.

Час роботи: з 10:00 до 20:30 години.

ТРЦ "Караван"

Ще один популярний роллердром знаходиться в "Каравані". Любителі роликів знають, що це місце варто уваги, бо простора локація сприяє ідеальній їзді. Чому б і вам не спробувати?

Оренда роликів з вхідним безлімітним квитком: від 100 до 120 гривень.

Ціна вхідного безлімітного квитка без роликів: 70 гривень.

Час роботи: з 10:00 до 22:00 години.

ТЦ "Променада центр"

На цьому роллердромі любителі екстриму можуть відчути максимальну насолоду їздою. Бо тут є не лише ідеальна площа, а й екстремальні конструкції для практики. Врахуйте ще наявне покриття, яке пом'якшує удари, бо його розробляли спеціально для роллерхокею.

Ціна вхідного безлімітного квитка з орендою роликів: від 100 до 120 гривень.

Час роботи: з 11:00 до 21:00 години.

Нещодавно ми розповіли про найкращі курорти для відпочинку в Болгарії.

Всі подробиці в спецтемі Що робити на карантині: проводимо час з користю

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Де покататися на велосипеді у Києві — огляд класних локацій Куди поїхати на Трійцю-2020 в Україні: незвичайні напрямки Куди поїхати в Україні на пару днів: ТОП-4 ненудних місць для відпочинку
ролики роллердром де покататися
Джерело: Сьогодні
Реклама

Новини партнерів

Красивейшая гольфистка мира о том, как за ней шпионили в бинокль
Красивейшая гольфистка мира о том, как за ней шпионили в бинокль
Ястремская утверждает, что допинг попал в организм интимным путем
Ястремская утверждает, что допинг попал в организм интимным путем
Владимир Дантес впервые показал их с Надей Дорофеевой дом
Владимир Дантес впервые показал их с Надей Дорофеевой дом
Под какими знаками зодиака рождаются женщины с ужасным характером
Под какими знаками зодиака рождаются женщины с ужасным характером

Популярні статті

Сьогодні, 19:05No Stress

Де покататися на роликах у Києві: список класних місць

Сьогодні, 17:23Модно

Красивий манікюр на випускний 2021-го: найкращі ідеї з фото

Сьогодні, 16:48Смачно

Соковитий шашлик зі свинини в духовці – швидкий і простий рецепт

Сьогодні, 12:42Смачно

Що приготувати на обід – 3 рецепти смачного супу харчо

Сьогодні, 11:06Здорово

Чим корисні фініки для здоров'я та як можуть нашкодити

Вчора, 16:53Смачно

Що приготувати на вечерю в мультиварці – 5 найкращих рецептів

Вчора, 14:35Смачно

Як спекти смачні рогалики на кефірі швидко та просто

Вчора, 11:45Смачно

Ідеальний рис щодня – інструкція до обов'язкового застосування

Вчора, 10:49Смачно

5 швидких і оригінальних салатів з авокадо, які ви маєте спробувати

25 травняЗдорово

Як схуднути в ногах швидко і ефективно: ТОП-5 порад

25 травняЗірково

Сергій Притула став батьком втретє

25 травняСмачно

Класичний рецепт кексів у формочках

25 травняСмачно

Салат з ананасами і курячими грудками: 3 простих, але смачних рецепти

25 травняЗдорово

Коли процедури не позбавлять від прищів і як допомогти проблемній шкірі в спеку

25 травняСмачно

Чому дораду варто додати у раціон та два корисних рецепти з нею

25 травняЗірково

Юля Зайка порушила правила з Холостяком: Вимкнулися камери, ми почали тікати

Новини партнерів

Звезда рестлинга захотела сняться для Playboy: фото спортсменки
Звезда рестлинга захотела сняться для Playboy: фото спортсменки
Жена украинского футболиста взорвала Сеть горячим фото
Жена украинского футболиста взорвала Сеть горячим фото
Три знака Зодиака, которых в июне ждут судьбоносные перемены
Три знака Зодиака, которых в июне ждут судьбоносные перемены
Страстно: MARUV показала, чем занимается с мужем
Страстно: MARUV показала, чем занимается с мужем
Как "голая" пробежка модели на ЛЧ перевернула ее жизнь
Как "голая" пробежка модели на ЛЧ перевернула ее жизнь
Женя из «Сватов» выросла: как теперь выглядит актриса
Женя из «Сватов» выросла: как теперь выглядит актриса
«Королева». Сальма Хайек похвасталась фигурой в купальнике
«Королева». Сальма Хайек похвасталась фигурой в купальнике
Бабкин, страдающий редкой болезнью, улетел на третью операцию
Бабкин, страдающий редкой болезнью, улетел на третью операцию

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти