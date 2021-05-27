Де покататися на роликах у Києві: список класних місць

І не лише платні, а й безкоштовні локації для вдалої їзди

Нещодавно ми потішили любителів їздити на велосипедах ТОП-місцями столиці, а сьогодні приготували найкращі локації для шанувальників роликів. Поки Київ не в "червоній зоні", треба проводитися час активно та з користю. Читайте добірку, обирайте місцевість і гайда на ролики.

Безкоштовні місця

Розпочнемо з місцевостей, де катання на роликах безкоштовне. Погодьтеся, що в теплий сезон їздити у приміщенні – не той кайф. А ось під сонцем та досліджувати вулички Києва – це окремий вид релаксації, який зрозуміють лише віддані роллери.

Труханів острів

Велосипедисти знають, що Труханів острів, який є серцем Києва вартий уваги! Роллерам його також рекомендуємо, бо рівнинний ландшафт сприяє ідеальній їзді. На площі близько 450 гектарів ви знайдете "свою" дорогу для катання.

Труханів острів Фото: Facebook

ВДНГ

Національний комплекс "Експоцентр України" – вічна класика, як для роверистів так і роллерів. Сюди часто приїжджають з усіх куточків столиці, бо асфальт зручний для катання і під час їзди можна насолоджуватися природою навкруги. Чому б і вам не спробувати?

Маріїнський парк

Якщо оберете локацію Маріїнського парку для катання на роликах, то зможете не лише насолодитися хобі, а й атмосферою. Хіба це не чудово? Під час поїздки вас будуть супроводжувати липи, клени, каштани з історією та фонтани. І, звісно, гості міста та туристи, які обожнюють тут проводити час. Рекомендуємо також покататися біля "Літнього театру", який неподалік парку.

Міський сад Фото: facebook.com

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Ідеально рівний асфальт найдете також на пішохідній зоні території КПІ ім. Ігоря Сікорського. Там можете влаштувати перегони на роликах із друзями, бо місцевість сприяє. Але обирайте вдалий час, щоб не застати наплив студентів і перехожих в час пік.

Платні місця

Аналог їзди на роликах на свіжому повітрі – закриті платні роллердроми. У холодну пору року вони ідеальне рішенням для любителів поїздити. Бо планувати катання у сніг, чи осінній дощ із холодним вітром – не варіант. Ці місця також зберігайте зараз, бо влітку погода непередбачувана.

ТРЦ "Блокбастер"

Роллердром на локації є одним із найпопулярніших у Києві і займає площу орієнтовно 1000 квадратних метрів. Хіба це не мрія відданого поціновувача спорту? Тут можна добряче розігнатися і насолодитися їздою. Але врахуйте, що на вихідних тут людно.

Ціна безлімітний квиток із роликами: від 80 до 100 гривень. Якщо ви приходите зі своїми роликами, то оплачуєте на 30 гривень менше від зазначеної суми.

Час роботи: з 12:00 (у вихідні з 10:00 години) до 22:45 години (з понеділка по четвер до 21:45 години).

ТРЦ ART Mall

Якщо ви досі не навчилися їздити на роликах, то ми знайшли безпечне місце для вашого старту. Бо на цьому роллердромі є спеціальне покриття, яке пом'якшить падіння. Площа локації – 1100 кв.м., тож покращити та навчитися катанню вам буде де!

Кращі роледроми у Києві Фото: Depositphotos

Ціна безлімітного квитка з орендою роликів: від 100 до 120 гривень. Якщо хочете перестрахувати себе наколінниками та шлемом, то доплатіть ще 50 гривень.

Час роботи: з 10:00 до 20:30 години.

ТРЦ "Караван"

Ще один популярний роллердром знаходиться в "Каравані". Любителі роликів знають, що це місце варто уваги, бо простора локація сприяє ідеальній їзді. Чому б і вам не спробувати?

Оренда роликів з вхідним безлімітним квитком: від 100 до 120 гривень.

Ціна вхідного безлімітного квитка без роликів: 70 гривень.

Час роботи: з 10:00 до 22:00 години.

ТЦ "Променада центр"

На цьому роллердромі любителі екстриму можуть відчути максимальну насолоду їздою. Бо тут є не лише ідеальна площа, а й екстремальні конструкції для практики. Врахуйте ще наявне покриття, яке пом'якшує удари, бо його розробляли спеціально для роллерхокею.

Ціна вхідного безлімітного квитка з орендою роликів: від 100 до 120 гривень.

Час роботи: з 11:00 до 21:00 години.

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