Що робити на День Києва – список заходів, які ми радимо

"Ретро Круїз", виступ GO_A, Святослава Вакарчука та інші заходи

Фото: facebook.com/kurazhbazar

День Києва в 2021 році припав на 30 травня! Цьогорічне свято чекають не лише місцеві, а туристи, які планують приїхати та відсвяткувати дійство у всій красі. Бо в цей знаменний день влаштовують особливі заходи, більшість з яких не повторюють. Ми зібрали найкращі івенти в одній афіші, щоб ви обрали "свій" і насолодилися неділею на повну.

Дебютне дійство в афіші для тих, кому імпонують традиції першої половини ХХ сторіччя. Бо на святі учасники будуть у ретро-луках, а ключова активність заходу – велопарад. Ще обіцяють пікнік, чаювання на свіжому повітрі, джазовий концерт, вінтажну ярмарку та майстер-класи з танців.

Ретро Круїз Фото: Facebook: Ретро Круїз

Коли: старт о 14:00

Ціна квитка: від 390 гривень. Для пенсіонеріи та дітей до 12 років участь у заході безкоштовна, за наявністю посвідчення.

Де знайти: Малий Маріїнський палац на вул. Михайла Грушевського, 5A.

Дебютний сольний концерт GO_A

Якщо традиції ХХ століття – не ваша тема, і ви любите танцювати під електро-фольк, то приходьте на концерт Виступ відбудеться на терасі D12, яка неподалік Андріївського Узвозу у форматі open-air вечірки. У вас буде можливість послухати не лише славнозвісний "Шум", а й інші хіти. Зауважте, це їх перший сольний концерт за всю історію існування гурту. Хіба можна таке пропустити?

Go_A на Євробаченні-2021 Фото: eurovision.tv

Коли: з 18:00 до 22:00.

Ціна квитка: від 650 гривень.

Де знайти: Десятинна, 12.

Свято грузинського вина та традицій KARTULI FEST

KARTULI FEST – концептуальний грузинський фестиваль на якому ви відчуєте колорит та родзинки країни не виїжджаючи з Києва. Організатори обіцяють грузинську гостинність, традиційні пісні та запальні танці. Спеціальною гостею фестивалю буде ALYOSHA. І не без суперфудів, дегустації вина та майстер-класів (приготування чачі, хінкалів та чурчхели). Без сюрпризів також не обійшлося – будуть розігрувати подорож до Грузії, де кожен учасник фестивалю є потенційним переможцем.

Прапор Грузії на KARTULI FEST Фото: parter.ua

Коли: з 11:00 до 22:00.

Ціна квитка: 120 гривень. Для дітей віком до 12 років вхід вільний.

Де знайти: на ВДНГ у Саду Бажань, що на проспекті Глушкова, 1.

KYIV FAN FEST

Ви закохані у столицю? Тоді вам на фестиваль KYIV FAN FEST. Саме так називають учасників заходу організатори. На концерті формату open-air виступлять ТНМК, Станція Мир, Kozak System, Karna, Drum & Tuba band, Ot Vinta та Медовий Полин. Окрім насолодження піснями виконавців на учасників чекають майстер-класи, зони відпочинку та корнери з їжею і дрінками. Наймолодших розважатимуть аніматори!

Афіша Фото: Kiev.karabas

Коли: 16:00.

Ціна квитка: від 500 до 850 гривень.

Де знайти: Співоче поле – вул. Лаврська, 31.

Концерт Святослава Вакарчука

На День Києва українська музика буде лунати звідусіль. А Святослав Вакарчук, який влаштує концерт у неділю здивує не лише традиційними мотивами, а й новими хітами з проекту "Оранжерея". Окрім дебютних пісень обіцяють на концерті ексклюзивне відео.

Афіша Фото: kontramarka.ua

Коли: 17:00.

Ціна квитка: від 350 гривень.

Де знайти: Палац Україна, вул.Васильківська, 103.

Фестиваль KURENI CITY PICNIC

І останній в нашому списку – мультикультурний фестиваль KURENI CITY PICNIС, який відбудеться в найстарішому українському ресторані "Курені". На заході обіцяють виступи модерних музикантів з усього світу, а ще вініловий та маркет художників, квітковий ярмарок і фудкорти відомих київських ресторанів.

Лайнап на 30 травня такий:

12:00 – KOS + KOTKI

13:30 – SUPER DJ MAVR

14:50 – PHILIPP MARKOVICH

16:00 – SOPHISTICATION

16:40 – krapka;KOMA

17:40 – BLOOMS CORDA

19:00 – GAYE SU AKYOL

20:00 – THE CASTLE

21:00 – ЛУНА

Афіша Фото: скриншот

Коли: 17:00.

Ціна квитка: 500 гривень.

Де знайти: Паркова Дорога, 4.

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