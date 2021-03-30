Все про текілу: якою буває, із чого роблять та як правильно пити

Ви пів життя пили її неправильно

Текіла - культовий напій з настроєм вечірки родом із Мексики. Але традицію – лизни сіль, випий до дна і закуси лаймом ніхто не скасовував лише в Україні. Бо насправді – це неправильний підхід. Ми вирішили розібратися, хто створив культовий напій, які загалом особливості його створення, який етикет пиття. Щоб ви були в темі, коли наступного разу захочете розповісти друзям про бекграунд не лише джину, а й текіли.

Спойлер: не повірите, але текілу ми п'ємо "завдяки" дефіциту коньяку в конкістадорів.

Хто креатор текіли

Еволюція текіли розпочалася у XVI столітті з напою "пульке", основний інгредієнт якого – агава. Це була слабоалкогольна історія родом із міста Текіла. Переброджений напій мав тягучу текстуру, і місцеві називали його пивом. Але креаторами вже знайомого нам смаку текіли стали іспанські конкістадори. Бо у них закінчився коньяк, і вони шукали варіанти його заміни з високою міцністю для "напитися". А велика кількість сировини (агави) у Мексиці й посприяла їхньому задуму, тож вони і почали її переганяти.

Агава Фото: Pinterest

В результаті стали виробляти один із перших дистильованих спиртних напоїв Північної Америки. Орієнтовно в 1600 році розпочалося масове виробництво текіли на дебютній фабриці в Халіско. І вважають, що оригінальна текіла може виготовлятися виключно в Мексиці. А термін "текіла" уряд зробив інтелектуальною власністю ще в 1974 році.

Виробляти цей напій можуть лише в конкретних штатах Мексики: Халіско, Гуанахуато, Мічуакан, Наярит, Тамауліпас – із дотриманням стандартів. Це один з аргументів, які унеможливлюють виготовлення 100%-ного напою з агави в інших країнах. Топ-місцем для креаторства текіли залишається штат Халіско, де розташоване й однойменне місто Текіла.

Як і з чого роблять текілу

Текілу роблять тільки з голубої мексиканської агави, і цей напій має міцність від 38 і до 55 "обертів". Напій часто плутають з мескалем, бо у них є спільне – використання агави, і текіла є його різновидом. Але ключова відмінність в основі продукту: для текіли беруть блакитну агаву, а для мескаля – 5 її видів. Агава в землі може прожити до 15 років, а для якісної текіли використовують ту, якій не менше 8 років. До речі, людину, яка зрізає агаву, називають джімадором.

Джімадор Фото: Pinterest

Текілу виготовляють за такою технологією: серцевину агави запікають у печі, покриваючи шарами пальмових волокон, землею та деревним вугіллям. Витримують 2-3 дні, завдяки цьому процесу агава має аромат диму. Потім після додавання цукру відбувається процес ферментації – до 4 днів. У мескаля солодкий додаток відсутній, але процес виготовлення схожий. Кінцевий продукт готовий до розливу лише після другої перегонки. Але не всі текіли продають "прозорими" одразу, деякі переливають у дубові бочки для настоювання, щоб вона змінила колір та запах.

Поле агави Фото: Pinterest: Try The World

Як вибрати

Щоб вибрати "свою" текілу, спочатку дізнайтеся її різновиди та категорії, щоб не прогадати. Категорій лише дві: перша – це 100% агава, друга – мікс із 51% агави з додаванням барвників та ароматизаторів. Якщо хочете якісний напій, беріть перший варіант, а якщо ви невибагливі, то купуйте другий, він бюджетніший.

Є 5 різновидів текіли, які залежать від періоду витримки, а саме:

Silver – текіла без забарвлення, яка розлита одразу після дистиляції чи витримана менш ніж два місяці в бочках з неіржавної сталі. Її часто беруть за основу популярних коктейлів.

Reposado – текіла, яка витримана у дубових бочках близько двох місяців (або менш ніж рік). Її особливість – це золотавий відтінок, запах деревини та насичений смак.

Joven – текіла з додаванням жовтого барвника та ароматизаторів, її ще називають "золотою", тому що вона має властивий барвнику колір. Зазвичай дешевша від попередніх варіантів напою.

Текіла Фото: Pinterest

Añejo – текіла, яку витримують у дубових бочках не менш ніж рік, але й не більш за три роки. Має бурштиновий відтінок, смак більше виражений порівняно з Reposado через меншу витримку.

Extra Añejo – текіла з витримкою мінімум три роки в дубових бочках, її зрозуміють лише досвідчені алкопоціновувачі напою. Цей різновид був винайдений у березні 2006 року.

Важливо: на пляшці якісної текіли зазначено 100% blue agave,100% De Agave чи Tequila 100% puro de agave. Зверніть також увагу на такі маркування, як NOM, що засвідчує мексиканські стандарти якості, також CRT – показує, що текіла виготовлена згідно з вимогами регулятора ринку, і DOT – код регіону, де напій вироблено.

Наступного разу, коли обиратимете текілу, зверніть увагу на рейтинг журналу Drinks Internationals. Видання зібрало найпопулярніші 10 брендів текіл, які вибирають у найкращих барах світу: Don Julio, Ocho, Patron, Olmeca Altos, Jose Cuervo, Fortaleza, Espolon, Calle 23, El Jimador та Casamigos.

Як пити

Текілу часто вживають як аперитив, щоб нагуляти апетит. Але більшість людей п'ють її як основний напій протягом вечора, бо знають, що напій, в якого до 55% об. – це вже хороший вибір на вечірці.

Ви можете пити текілу як самі мексиканці - чисту, або із сангрією – по черзі. Або в класиці жанру – у форматі "текіла круда", який вам добре знайомий. І починається із солі, яку треба лизнути з долоні, потім слід випити чарку до дна і закусити лаймом. Кажуть, що останній штрих поліпшує смак текіли. Але в Мексисі НЕ юзайють цей популярний формат пиття.

Текіла Фото: Pinterest: Simply Recipes

Текілу додають у популярні коктейлі, такі як "Текіла Санрайз", "Текіла бум", "Маргарита" та інші.

Щодо їжі, то поєднайте текілу з холодними закусками - сиром, м'ясною нарізкою, оливками чи печерицями. Або ж фруктами: ананасом, апельсином із тертою корицею чи грейпфрутом.

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