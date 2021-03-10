До Чернівців на вікенд: розповідаємо, де знайти інстаграмні місця

І не тільки університет ЧНУ ім. Юрія Федьковича

Вангуємо, ви вже чули про Чернівці через популярні інфоприводи: там народився Микита Добринін екс-холостяк і Міла Куніс – відома американська актриса з локальним корінням. І, звичайно, не раз доводилося розхвалювати і слухати історії про український Хогвартс – ЧНУ ім. Юрія Федьковича. Але це не єдині факти і локації, які варті уваги. Їх набагато більше, половина з них – поки не в тренді, бо вони невідомі туристам.

Словом, "вони невідомі" – вже в минулому! Бо в новому подкасті "Місцеві в курсі" мешканка міста Олена Цинтила поділилася місцями, яких немає в Google, цікавими (і моторошними) фактами і рекомендаціями для туристів.

36 хвилин прослуховування подкасту і ви зрозумієте, чому Чернівці – центр світу. І підете купувати квитки на поїзд та збирати валізу.

А якщо вам не до подкасту (бо ви його відклали на вечір), то подивіться варіанти інста-локацій міста. Весна мотивує досліджувати нові куточки України, тому вони вам знадобляться.

Не без ЧНУ ім. Юрія Федьковича

Тут ви побуваєте, бо всі дороги міста ведуть сюди. І не тільки через історичний бекграунд і таємниці локації, які знають тільки місцеві (їх розповіла героїня в подкасті), але й через естетичність ЧНУ. Всі хочуть його сфотографувати і опублікувати в Інстаграм.

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Фото: vidviday

Недарма його називають українським Хогвартсом. Він доповнює фото з будь-яким задумом. Кажуть, якщо приїхав до Чернівців і повернувся додому без фото біля ЧНУ – вважай, тебе тут не було.

Чернівецький скансен

Це місце для любителів історії! Адже саме тут, в Чернівецькому обласному музеї архітектури і побуту можна відчути і побачити колоритні особливості краю. До слова, перша експозиція чекає, щоб потрапити до вас в Інстаграм ще з 1986 року.

Чернівецький скансен Фото: bukovina museum

І, звичайно, ви не втримаєтеся без фото з колоритного скансену. Це буде фотозвіт на пам'ять в стилі "олди зрозуміють". Такий контент набирає лайків в соціальних мережах більше, ніж з преміальних закладів. На локації знайдете церкву, кузню, корчму, вітряні млини. Але найбільше вас здивують раритети, які привезені з окремих сіл неподалік Чернівців.

Кафедральний собор Святого Духа

Так, вам не здалося, ми дійсно про собор! Він також користується популярністю в Чернівцях. Правда, не так, як ЧНУ, але фото біля нього вийдуть не менш колоритні.

Кафедральний собор Святого Духа EdwardTurJ Фото: EdwardTurJ

Ви тільки подивіться на "смачний" колір в поєднанні з архітектурою італійського ренесансу. І як тут піти без фотозвіту? Йому близько 150 років, тому радимо не затягувати з відвідуванням.

Мотиви на вулиці Кобилянській

Чернівці – місто, в якому не потрібно довго шукати інстаграмні локації, тому що вони тут всюди. І друга за популярністю місцевість після ЧНУ – головна вулиця міста Ольги Кобилянської.

Щоб зробити фото – приходьте сюди ввечері, коли ліхтарі будуть мерехтіти, а в повітрі віятиме романтична атмосфера. І ваше бажання сфотографувати момент тільки збільшиться. Красиво, правда? Але візьміть до уваги, що людей тут, як на київському Хрещатику в годину пік.

Вулиця Ольги Кобилянської Фото: wikipedia.org

Спікерка нашого подкасту також розповіла, що за легендами прибиральники цієї вулиці повинні були знати не менше 4 мов, а люди, щоб ходити по вулиці одягали лише чисте взуття. Словом, в подкасті Настя і Олена встигли обговорити не тільки типові теми, а й ексклюзив, якого немає в Google.

Нещодавно ми також розповіли про популярні алкогольні міфи: чому можна змішувати алкоголь, а пити пиво на ранок похмілля – ні.

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