Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

До Чернівців на вікенд: розповідаємо, де знайти інстаграмні місця

Сьогодні, 17:26

І не тільки університет ЧНУ ім. Юрія Федьковича

Вангуємо, ви вже чули про Чернівці через популярні інфоприводи: там народився Микита Добринін екс-холостяк і Міла Куніс – відома американська актриса з локальним корінням. І, звичайно, не раз доводилося розхвалювати і слухати історії про український Хогвартс – ЧНУ ім. Юрія Федьковича. Але це не єдині факти і локації, які варті уваги. Їх набагато більше, половина з них – поки не в тренді, бо вони невідомі туристам.

Словом, "вони невідомі" – вже в минулому! Бо в новому подкасті "Місцеві в курсі" мешканка міста Олена Цинтила поділилася місцями, яких немає в Google, цікавими (і моторошними) фактами і рекомендаціями для туристів.

36 хвилин прослуховування подкасту і ви зрозумієте, чому Чернівці – центр світу. І підете купувати квитки на поїзд та збирати валізу.

А якщо вам не до подкасту (бо ви його відклали на вечір), то подивіться варіанти інста-локацій міста. Весна мотивує досліджувати нові куточки України, тому вони вам знадобляться.

Не без ЧНУ ім. Юрія Федьковича

Тут ви побуваєте, бо всі дороги міста ведуть сюди. І не тільки через історичний бекграунд і таємниці локації, які знають тільки місцеві (їх розповіла героїня в подкасті), але й через естетичність ЧНУ. Всі хочуть його сфотографувати і опублікувати в Інстаграм.

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Фото: vidviday

Недарма його називають українським Хогвартсом. Він доповнює фото з будь-яким задумом. Кажуть, якщо приїхав до Чернівців і повернувся додому без фото біля ЧНУ – вважай, тебе тут не було.

Чернівецький скансен

Це місце для любителів історії! Адже саме тут, в Чернівецькому обласному музеї архітектури і побуту можна відчути і побачити колоритні особливості краю. До слова, перша експозиція чекає, щоб потрапити до вас в Інстаграм ще з 1986 року.

Чернівецький скансен
Чернівецький скансен
Фото: bukovina museum

І, звичайно, ви не втримаєтеся без фото з колоритного скансену. Це буде фотозвіт на пам'ять в стилі "олди зрозуміють". Такий контент набирає лайків в соціальних мережах більше, ніж з преміальних закладів. На локації знайдете церкву, кузню, корчму, вітряні млини. Але найбільше вас здивують раритети, які привезені з окремих сіл неподалік Чернівців.

Кафедральний собор Святого Духа

Так, вам не здалося, ми дійсно про собор! Він також користується популярністю в Чернівцях. Правда, не так, як ЧНУ, але фото біля нього вийдуть не менш колоритні.

Кафедральний собор Святого Духа EdwardTurJ
Кафедральний собор Святого Духа EdwardTurJ
Фото: EdwardTurJ

Ви тільки подивіться на "смачний" колір в поєднанні з архітектурою італійського ренесансу. І як тут піти без фотозвіту? Йому близько 150 років, тому радимо не затягувати з відвідуванням.

Мотиви на вулиці Кобилянській

Чернівці – місто, в якому не потрібно довго шукати інстаграмні локації, тому що вони тут всюди. І друга за популярністю місцевість після ЧНУ – головна вулиця міста Ольги Кобилянської.

Щоб зробити фото – приходьте сюди ввечері, коли ліхтарі будуть мерехтіти, а в повітрі віятиме романтична атмосфера. І ваше бажання сфотографувати момент тільки збільшиться. Красиво, правда? Але візьміть до уваги, що людей тут, як на київському Хрещатику в годину пік.

Вулиця Ольги Кобилянської
Вулиця Ольги Кобилянської
Фото: wikipedia.org

Спікерка нашого подкасту також розповіла, що за легендами прибиральники цієї вулиці повинні були знати не менше 4 мов, а люди, щоб ходити по вулиці одягали лише чисте взуття. Словом, в подкасті Настя і Олена встигли обговорити не тільки типові теми, а й ексклюзив, якого немає в Google.

Нещодавно ми також розповіли про популярні алкогольні міфи: чому можна змішувати алкоголь, а пити пиво на ранок похмілля – ні.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
«Любіть нас вухами!» – сайт «Сьогодні» запустив свої подкасти Культура щастя. Хто і навіщо придумав щастя в сучасному світі Український Гогвартс, будинок-корабель і австрійський театр: найчарівніші місця Чернівців
чернівці локации туристичний маршрут подкасти
Джерело: EdwardTurJ
Реклама

Новини партнерів

Знаки зодиака, которые никогда не должны быть вместе
Знаки зодиака, которые никогда не должны быть вместе
Леонтьев показал жену, о которой мало кто знает
Леонтьев показал жену, о которой мало кто знает
Павел Зибров удивил фото без усов: поклонники не узнали певца
Павел Зибров удивил фото без усов: поклонники не узнали певца
Топ-5 роскошных домов украинских звезд
Топ-5 роскошных домов украинских звезд

Популярні статті

Сьогодні, 10:26Смачно

Пісні млинці на мінеральній воді: 3 рецепти на Масницю

Сьогодні, 05:47Психо

Гороскоп на сьогодні 10 березня: Дівам потрібно стати впевненими в собі, а Рибам – застосовувати творчий підхід у роботі

Вчора, 20:19Зірково

У Букінгемському палаці відреагували на інтерв'ю Гаррі і Меган – офіційна заява

Вчора, 18:50Зірково

Сергій Притула йде з українського шоу, яке фінансує Росія

Вчора, 18:06Смачно

Як приготувати спаржу: 5 рецептів смачних весняних блюд

Вчора, 13:45Зірково

Андрій Данилко видав інтимний секрет Ірини Білик

Вчора, 05:57Психо

Гороскоп на сьогодні 9 березня: на Рака чекають несподіванки, а Леви будуть сповнені енергії

8 березняЗірково

"А була така любов": Кіркорова розкритикували за те, що він не привітав Пугачову з 8 Березня

8 березняСмачно

Масляна-2021: ТОП-5 рецептів несолодких начинок для млинців

8 березняФаново

Привітання з Масляною-2021: найкращі листівки, вірші і короткі смс

8 березняЗірково

Єлизавета II виступила зі зверненням перед інтерв'ю принца Гаррі і Меган Маркл

8 березняЗірково

Головне з інтерв'ю принца Гаррі і Меган Маркл Опрі Вінфрі

8 березняСмачно

Чому на Масляну печуть млинці: історія і традиції свята

8 березняEvents

З Масляною: яскраві картинки, листівки і привітання

8 березняПсихо

Прикольний гороскоп на сьогодні 8 Березня для жінок: у Близнят все двоїться, але Стрільці не промахнуться

7 березняФаново

Масляна-2021: привітання та листівки

Новини партнерів

Какое заболевание при COVID-19 приводит к летальному исходу?
Какое заболевание при COVID-19 приводит к летальному исходу?
Горячо: жена Бойко поделилась откровенным фото в купальнике
Горячо: жена Бойко поделилась откровенным фото в купальнике
Маша Распутина удивила фигурой в купальнике
Маша Распутина удивила фигурой в купальнике
Ученый назвал симптомы нового штамма коронавируса
Ученый назвал симптомы нового штамма коронавируса
Реакция Камалия на оскорбление Поляковой про "сиськастую"
Реакция Камалия на оскорбление Поляковой про "сиськастую"
Три самых нервных знака зодиака
Три самых нервных знака зодиака
Четыре самых жадных знака Зодиака: кто они и как их понять
Четыре самых жадных знака Зодиака: кто они и как их понять
Девушки с обычной внешностью, влюбившие в себя мировых звезд
Девушки с обычной внешностью, влюбившие в себя мировых звезд

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти