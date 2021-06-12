Вихідні – в кайф! Розповідаємо, куди піти в Києві 12-13 червня
Як щодо прослуховування джазу в саду чи концерту Pianoбоя? Або ж концептуального фестивалю Art saved life чи романтичного Love is?
Другі вихідні літа пропонуємо теж провести активно й не сидіти вдома, як і перший вікенд сезону. Ми розповімо про заходи, які варті уваги та відвідування. Розбавте рутину цікавими івентами, які подарують нові емоції! Звісно, якщо ви не зібралися летіти за кордон в один із популярних напрямів червня.
Захід сподобається романтикам, або тим, хто шукає другу половинку. Бо на фестивалі відтворять всі етапи кохання: локації знайомства, першого побачення та освідчення, першої сварки і примирення, зону для одруження та ідилії сімейного життя. А також буде telegram-бот, щоб знайти потенційну любов. На локації ще знайдете пункт для обміну клятвами і подачі документів на реєстрацію шлюбу. Розважати будуть піснями Jerry Heil, "Без Обмежень", Анни Трінчер, гурту Latexfauna та інших артистів. І спеціальний гість – "Королева ночі" Оля Полякова. Обіцяють також виступи оркестру, кавер-бендів, діджеїв і читання поезії.
Коли: 12 та 13 червня, старт о 12:00 і до 23:00.
Ціна: 250 гривень. Діти до 12 років — безкоштовно.
Де знайти: Платформа Арт-Завод, вул. Біломорська, 1.
Захід Art saved life рекомендуємо відвідати любителям мистецтва. Бо на учасників івенту чекає максимальне "занурення" в арт-теми. Організатори зазначають, що будуть "Всі види мистецтва на одній локації", а також однодумці. І не без лайнапу: заплановано виступ Аліни Паш та інших виконавців. Атмосферу доповнять опен-еір кінотеатром, художніми експозиціями та хіпстерською ярмаркою.
Коли: 12 червня о 12:00.
Ціна: від 250 гривень.
Де знайти: в галереї "Лавра", провулок Лаврський, 9.
Якщо не любите фестивалі, то відвідайте душевний концерт Pianoбоя! Відбудеться він просто неба на терасі D12. Слухаючи популярні пісні, як "Родимки" та "Шампанські очі" і водночас пританцьовуючи, ви зможете насолодитися атмосферою сповна. І, трішки, повернутися до ностальгічних пісень виконавця!
Коли: 13 червня о 19:00.
Ціна: від 550 гривень.
Де знайти: тераса D12, що на вул. Десятинній, 12.
Це дійство для тих, хто любить джаз та особливу атмосферу, яку ще й доповнюють келихом вина. На учасників фестивалю чекають виступи джазових виконавців з Парижу BaKos, Дао Парк, Cape Cod та Jamala і багато інших. Але не джазом єдиним, знайдете також літературну та вінтажну ретро-барахолку, дитячі зони та майстер-класи для дітей. І не без смачних напоїв та фудкортів.
Коли: 12 червня о 14:00.
Ціна: від 200 гривень.
Де знайти: на Розаріумі Національного ботанічного саду ім. Н. Н. Гришко, що на вул.Тимірязевській, 1.
Якщо вам до душі відпочинок не в Києві, а за кордоном, то ознайомтеся з особливостями відпустки та цінами турів у 2021 році:
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