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Вихідні – в кайф! Розповідаємо, куди піти в Києві 12-13 червня

Сьогодні, 07:08

Як щодо прослуховування джазу в саду чи концерту Pianoбоя? Або ж концептуального фестивалю Art saved life чи романтичного Love is?

Афіша ТОП-заходів у Києві на вихідних
Афіша ТОП-заходів у Києві на вихідних
Фото: Unsplash

Другі вихідні літа пропонуємо теж провести активно й не сидіти вдома, як і перший вікенд сезону. Ми розповімо про заходи, які варті уваги та відвідування. Розбавте рутину цікавими івентами, які подарують нові емоції! Звісно, якщо ви не зібралися летіти за кордон в один із популярних напрямів червня.

Фестиваль Love is...

Захід сподобається романтикам, або тим, хто шукає другу половинку. Бо на фестивалі відтворять всі етапи кохання: локації знайомства, першого побачення та освідчення, першої сварки і примирення, зону для одруження та ідилії сімейного життя. А також буде telegram-бот, щоб знайти потенційну любов. На локації ще знайдете пункт для обміну клятвами і подачі документів на реєстрацію шлюбу. Розважати будуть піснями Jerry Heil, "Без Обмежень", Анни Трінчер, гурту Latexfauna та інших артистів. І спеціальний гість – "Королева ночі" Оля Полякова. Обіцяють також виступи оркестру, кавер-бендів, діджеїв і читання поезії.

Коли: 12 та 13 червня, старт о 12:00 і до 23:00.

Ціна: 250 гривень. Діти до 12 років — безкоштовно.

Де знайти: Платформа Арт-Завод, вул. Біломорська, 1.

Фестиваль Art saved life

Захід Art saved life рекомендуємо відвідати любителям мистецтва. Бо на учасників івенту чекає максимальне "занурення" в арт-теми. Організатори зазначають, що будуть "Всі види мистецтва на одній локації", а також однодумці. І не без лайнапу: заплановано виступ Аліни Паш та інших виконавців. Атмосферу доповнять опен-еір кінотеатром, художніми експозиціями та хіпстерською ярмаркою.

Коли: 12 червня о 12:00.

Ціна: від 250 гривень.

Де знайти: в галереї "Лавра", провулок Лаврський, 9.

Концерт Pianoбоя

Якщо не любите фестивалі, то відвідайте душевний концерт Pianoбоя! Відбудеться він просто неба на терасі D12. Слухаючи популярні пісні, як "Родимки" та "Шампанські очі" і водночас пританцьовуючи, ви зможете насолодитися атмосферою сповна. І, трішки, повернутися до ностальгічних пісень виконавця!

Коли: 13 червня о 19:00.

Ціна: від 550 гривень.

Де знайти: тераса D12, що на вул. Десятинній, 12.

Фестиваль "Джаз-пікнік в саду"

Це дійство для тих, хто любить джаз та особливу атмосферу, яку ще й доповнюють келихом вина. На учасників фестивалю чекають виступи джазових виконавців з Парижу BaKos, Дао Парк, Cape Cod та Jamala і багато інших. Але не джазом єдиним, знайдете також літературну та вінтажну ретро-барахолку, дитячі зони та майстер-класи для дітей. І не без смачних напоїв та фудкортів.

Коли: 12 червня о 14:00.

Ціна: від 200 гривень.

Де знайти: на Розаріумі Національного ботанічного саду ім. Н. Н. Гришко, що на вул.Тимірязевській, 1.

Якщо вам до душі відпочинок не в Києві, а за кордоном, то ознайомтеся з особливостями відпустки та цінами турів у 2021 році:

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